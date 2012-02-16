Курс НБУ на 16.02.12

Официальный курс НБУ на 16.02.12 100 USD США – 798.8100 (15 февраля – 798.8100) 100 EUR – 1045.8021 (15 февраля – 1051.9529) 10 RUR – 2.6677 (15 февраля – 2.6550) Учетные курсы банковских металлов за 10 тройских унций (грн.) 959 XAU 10 Золото-137834.67 (15 февраля-137475.20) 961 XAG 10 Серебро-2691.19 (15 февраля-2676.81) 962 XPT 10 Платина-130445.67 (15 февраля-130605.44) 964 XPD 10 Палладий-54958.13 (15 февраля-55038.01)

Официальный курс НБУ на 16.02.12 100 USD США – 798.8100 (15 февраля – 798.8100)



100 EUR – 1045.8021 (15 февраля – 1051.9529)



10 RUR – 2.6677 (15 февраля – 2.6550) Учетные курсы банковских металлов за 10 тройских унций (грн.) 959 XAU 10 Золото-137834.67 (15 февраля-137475.20)



961 XAG 10 Серебро-2691.19 (15 февраля-2676.81)



962 XPT 10 Платина-130445.67 (15 февраля-130605.44)



964 XPD 10 Палладий-54958.13 (15 февраля-55038.01)

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