ДАЙДЖЕСТ СМИ за 16 февраля

Экономические материалы

Украинские СМИ

Издание «Дело» в публикации «Фирташ стал полновластным собственником «Украгро НПК» пишет: концерн OstChem, объединяющий химические активы Group DF бизнесмена Дмитрия Фирташа, сконцентрировал 100% акций производителя минеральных удобрений ЧАО "Украгро НПК" (Черкасская обл.)…

http://delo.ua/business/firtash-stal-polnovlastnym-sobstvennikom-ukragro-npk-173565/

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Также «Дело» в публикации «Самые дорогие дома под Киевом по итогам 2011 года» подает рейтинг топ-5 самых дорогих элитных коттеджей Киевской области, составленный изданием совместно с консалтинговой компанией Knight Frank…

http://delo.ua/business/samye-dorogie-doma-pod-kievom-po-itogam-2011-goda-173568/

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«Дело» в публикации «Болгария отказалась ратифицировать антипиратский закон» пишет: министр экономики Болгарии Трайчо Трайков заявил, что внесет в Министерский совет предложение об остановке процедуры присоединения страны к международному Торговому соглашению против контрафакции - АСТА…

http://delo.ua/world/bolgarija-otkazalas-ratificirovat-antipiratskij-zakon-173574/

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Издание «Коммерсант-Украина» публикует материал «К Telenor вернулся голос», в котором пишет: норвежский холдинг Telenor увеличил свою долю в VimpelCom (владеет "Киевстаром" и российским "Вымпелкомом") до 36,36% и стал ее крупнейшим голосующим акционером. Акции были выкуплены у структур египетского миллиардера Нагиба Савириса за $374 млн., а в будущем доля Telenor может и вовсе увеличиться до 40%. Сделка застала врасплох другого крупнейшего совладельца оператора — российскую "Альфа-Групп"…

http://www.kommersant.ua/doc/1874365

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Также «Коммерсант-Украина» публикует материал «Финансовый страх», в котором пишет: возможный крах европейской валюты оказался главным опасением крупнейших банков мира, выяснили в аудиторской компании PricewaterhouseCoopers (PwC). В связи с этим в мире усилились кредитные риски и страх перед снижением ликвидности. Ситуация в Украине, впрочем, отличается от общемировой. Местные банкиры в основном опасаются девальвации гривни, ухода иностранных инвесторов и снижения платежеспособности населения…http://www.kommersant.ua/doc/1874226

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Издание «Экономические известия» в публикации «ЕС вышвырнули» пишет: Москва и Киев активизировали газовые переговоры, одной из главных тем которых являются условия создания консорциума по управлению ГТС. Но, вопреки предпочтениям правительства Николая Азарова, обсуждается двухсторонний формат нового предприятия без участия Брюсселя…

http://state.eizvestia.com/full/es-vyshvyrnuli

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Также «Экономические известия» публикуют материал «Агрохолдинги впали в немилость», в котором пишут: правительство намерено финансировать в этом году только фермеров и частные хозяйства. Эксперты считают, что это означает одно - помощи не получит никто из сельхозпроизводителей. Ожидается, что этот лозунг поднимет рейтинги регионалов перед парламентскими выборами…

http://markets.eizvestia.com/full/agroholdingi-vpali-v-nemilost

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Газета «Сегодня» в публикации «Поскользнулся, очнулся - и в суд: за моральный ущерб можно отсудить 10 тыс. грн.» пишет: если вы сломали руку или ногу на территории, которую плохо убрал дворник КП, возмещать ущерб должны коммунальщики, если тротуар у здания закреплен за частником – арендатор…

http://www.segodnya.ua/news/14339178.html

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Также «Сегодня» в публикации «Украинцы покупают все больше авто» пишет: в январе 2012 года украинцы купили 12 281 легковушку, или на 24% больше, чем год назад (речь идет о новых машинах). Эксперты уверены - это связано с выходом из кризиса…

http://www.segodnya.ua/news/14339176.html

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Сайт «УНИАН-экономика» в публикации «Суперскидка на тур - суперповод задуматься...» пишет: за рубежом гарантии добросовестности туроператоров прописаны в законодательстве. У нас они практически условные, что провоцирует нечистых на руку "деловаров" строить финансово-туристические пирамиды…

http://economics.unian.net/rus/detail/119871

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Также сайт «УНИАН-экономика» в публикации «Нацбанк "ушел" в Декрет, или Учите матчасть...» пишет: НБУ в последнее время «выдает на-гора» нормативные «новшества» со ссылкой на документ почти двадцатилетней давности - Декрет Кабмина от 1993 года. Правда, с оговоркой - мол, только сейчас узнали, как правильно делать...

http://economics.unian.net/rus/detail/119965

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Российские СМИ

Издание «Ведомости» в публикации «Минфин обнаружил скрытый резерв оптимизации расходов бюджета» пишет: основная экономия предлагается за счет обороны и пенсионной системы…

http://www.vedomosti.ru/finance/news/1505126/nashli_chto_sokratit

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Также «Ведомости» в публикации «Регуляторы обеспокоены большими процентами по маленьким займам» пишут: ФСФР начала проверку ООО «Мини-займ экспресс», выдающего на почте займы под 50% в неделю. «Кредиты до зарплаты» под драконовский процент возмутили даже микрофинансовые организации, которые просят написать для таких компаний отдельный закон…

http://www.vedomosti.ru/finance/news/1505123/ne_te_procenty

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Издание «Известия» в публикации «Коллекторы ответят перед должниками» пишет: точку в споре - обязательным или добровольным должно быть отраслевое объединение коллекторских агентств - поставило Минэкономразвития. Работать сборщиками долгов смогут только компании - члены саморегулируемых организаций…

http://izvestia.ru/news/515555

(УНИАН)