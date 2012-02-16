ТОП-10 (16 февраля)

Рост промышленного производства в Украине в январе составил 2%

В Украине рост промышленного производства в январе 2012 года по сравнению с январем 2011 года составил 2%.

Об этом УНИАН сообщили в Государственной службе статистики Украины.

По данным Госстата, в январе 2012 года по сравнению с декабрем 2011 года спад промпроизводства составил 12,7%.

Согласно сообщению, рост объемов промпроизводства в январе (в январе 2012 года к январю 2011 г.) по отраслям составил: в добывающей промышленности – 3,4% (в январе 2012 г. к декабрю 2011 г. – спад 8,4%), в том числе в добыче полезных ископаемых, кроме топливно-энергетических, – рост 4% (к декабрю – спад 7,4%), в добыче топливно-энергетических полезных ископаемых – рост 3% (к декабрю – рост 9,2%).

В обрабатывающей промышленности рост объемов производства в январе 2012 г. составил 1,2% (к декабрю – спад 17%), в том числе в производстве пищевых продуктов, напитков и табачных изделий – спад 1,9% (к декабрю – спад 27,3%).

В легкой промышленности в январе 2012 г. зафиксирован спад объемов производства на уровне 12,1% (к декабрю – спад 23,5%), в том числе в текстильной промышленности и производстве одежды, меха и изделий из него – спад 8% (к декабрю – спад 21,2%), в производстве кожи, изделий из нее – спад 28,1% (к декабрю – спад 33,2%).

В обработке древесины и производстве изделий из нее, кроме мебели, рост производства в январе 2012 года составил 3,5% (к декабрю – спад 16,8%), в целлюлозно-бумажной промышленности, издательском деле – спад 5,2% (к декабрю – спад 15,7%), в производстве кокса и продуктов нефтепереработки – спад 2,2% (к декабрю – спад 7,4%).

В химической и нефтехимической промышленности в январе 2012 года зафиксирован рост объемов производства на 1,9% (к декабрю – спад 13,9%), в том числе в химическом производстве – рост 1,6% (к декабрю – спад 12,6%), в производстве резиновых и пластмассовых изделий – рост 3,1% (к декабрю – спад 20,3%), в производстве других неметаллических минеральных изделий (стройматериалов, стеклоизделий) – спад 3,5% (к декабрю – спад 31,6%).

В металлургии и производстве готовых металлических изделий в январе 2012 года спад производства составил 1,6% (к декабрю – спад 1,7%), в машиностроении — рост 11,7% (к декабрю – спад 24,3%), в частности, в производстве машин и оборудования – спад 20,7% (к декабрю – спад 38%), в производстве электрического, электронного и оптического оборудования – рост 17,5% (к декабрю – спад 24,1%), в производстве транспортного оборудования – рост 26% (к декабрю – спад 13%). В производстве и распределении электроэнергии, газа и воды зафиксирован рост на уровне 3,4% (к декабрю – рост 2,3%).

Справка УНИАН. В Украине спад промышленного производства в декабре 2011 года по сравнению с декабрем 2010 года составил 0,5%, в январе-декабре 2011 года к аналогичному периоду 2010 года – 7,3%.

***

Предприятия Украины завершили 2011 год с положительным финрезультатом 112,9 млрд. грн.

По предварительным данным, положительный финансовый результат (сальдо) предприятий Украины (без учета малых предприятий и бюджетных учреждений) от обычной деятельности до налогообложения в 2011 году составил 112 млрд. 930,3 млн. грн. против 63 млрд. 266,4 млн. грн. в 2010 году.

Об этом сообщается на сайте Государственной службы статистики Украины.

Согласно сообщению, с убытком 2011 год закончили 36% предприятий страны против 41% в 2010 году.

При этом указывается, что приведенные данные не учитывают результаты деятельности малых предприятий, бюджетных учреждений, НАК «Нафтогаз Украины» (вид экономической деятельности «операции с недвижимым имуществом, аренда, инжиниринг и предоставление услуг предпринимателям»), ДК «Укртрансгаз», ОАО «Укртранснафта», ЗАО АК «Аэросвит» ("деятельность транспорта и связи").

По данным Госстата, 2011 год завершили с убытком 40,8% (в 2010 году также 40,8%) промышленных предприятий Украины. Положительный финрезультат (сальдо) предприятий промышленности за 2011 год составил 65 млрд. 656,3 млн. грн. против 26 млрд. 530,5 в 2010 году.

Как сообщал УНИАН, положительный финансовый результат (сальдо) предприятий Украины (без учета малых предприятий и бюджетных учреждений) от обычной деятельности до налогообложения в 2010 году составил 63 млрд. 266,4 млн. грн. против «минус» 31,6 млрд. грн. за 2009 год.

***

Розничный товарооборот предприятий в январе вырос на 12,3% – до 25,9 млрд. грн.

Объем розничного товарооборота предприятий Украины, которые осуществляют деятельность в сфере розничной торговли и ресторанного хозяйства, в январе 2012 года (в сопоставимых ценах) вырос на 12,3% по сравнению с январем 2011 года и составил 25,9 млрд. грн.

Об этом УНИАН сообщили в Государственной службе статистики Украины.

При этом наибольший рост отмечен в Черниговской области – на 19,8% – до 449,7 млн. грн., Киевской области — на 19% - до 1 млрд. 190,1 млн. грн. и Винницкой области – на 18,7% – до 522,6 млн. грн.

Справка УНИАН. Объем розничного товарооборота предприятий Украины, которые осуществляют деятельность в сфере розничной торговли и ресторанного хозяйства, в 2011 году (в январе-декабре 2011 г., в сопоставимых ценах) вырос на 13,7% по сравнению с 2010 годом (к январю-декабрю 2010 г.) и составил 346,5 млрд. грн.

***

Госэнергоэффективности настаивает, что не могло использовать средства ЕС не по назначению

Государственное агентство по энергоэффективности и энергосбережению Украины отмечает, что средства, выделенные Европейским Союзом на программы по энергоэффективности и энергосбережению, не могли быть использованы не по назначению.

Об этом говорится в заявлении Госэнергоэффективности, переданном УНИАН.

«Хотелось бы еще раз отметить то, что средства, выделенные ЕС на программы по энергоэффективности и энергосбережению Украины, не могли быть использованы не по назначению», - говорится в заявлении.

Решение правительства о передаче Госэнергоэффективности бюджетных средств, предусмотренных в 2011 году Министерству финансов в специальном фонде госбюджета по программе 3511650 «Реализация программ помощи Европейского Союза», в сумме 310 млн. грн., отмечается в заявлении, было принято 17 октября 2011 года. Комитет Верховной Рады Украины по вопросам бюджета согласовал передачу Госэнергоэффективности 310 млн. гривен лишь 6 декабря 2011 года. По информации Минфина, говорится в заявлении, 28 декабря 2011 года была осуществлена операция по продаже средств в евро и последующая покупка средств в национальной валюте (по среднему курсу, установленному на межбанковском рынке на дату, которая предшествует дню проведения операции) и, соответственно, перечислена на специальный счет в Госказначействе сумма средств в национальной валюте в объеме 324 млн. 802,5 тыс. грн.

«В настоящее время средства, выделенные Евросоюзом на программы по энергоэффективности и энергосбережению в Украине, остаются на счетах Государственной казначейской службы Украины. Поэтому, просим представителей СМИ прекратить провокационную кампанию», - заявил председатель Государственного агентства по энергоэффективности и энергосбережению Николай ПАШКЕВИЧ.

В сообщении также говорится о том, что в Госэнергоэффективности считают, что информация относительно неэффективного использования средств, выделенных Евросоюзом на программы по энергоэффективности и энергосбережению, является «недостоверной» и распространяется «сознательно». «В дальнейшем при распространении такой информации, Госэнергоэффективности будет принимать меры для защиты деловой репутации Агентства в соответствии с действующим законодательством Украины», - говорится в заявлении.

***

В Украине 120 тысяч инвесторов вложили средства в жилые недострои - эксперт

Около 120 тыс. украинцев инвестировали средства в порядка 4,5 тыс. объектов незавершенного жилищного строительства.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на пресс-конференции сообщил заместитель главы Комитета Верховной Рады Украины по вопросам строительства, градостроительства и жилищно-коммунального хозяйства и региональной политики Игорь ЛЫСОВ.

«В связи с финансовым кризисом и недобросовестностью застройщиков, около 4,5 тысяч объектов жилого фонда недостроены... Мы посчитали, это около 120 тысяч инвесторов, которые вложили свои средства и на сегодняшний день по договорам не получили то жилье, за которое заплатили деньги», - сказал он.

И.ЛЫСОВ напомнил, что сегодня действует законодательная норма, которая запрещает требовать от застройщика расторжения договора об инвестировании в строительство жилья до конца текущего года. «После этого будет масса судебных дел. Верховная Рада больше не пойдет на продление этого моратория», - добавил он.

Депутат отметил, что комитет разрабатывает концепцию, согласно которой недострои планируется разделить на три категории: благополучные объекты, которые могут быть достроены с помощью поддержки государства и органов местной власти; условно проблемные объекты, где потрачено больше средств, чем построено, — добросовестному застройщику предлагается выделить дополнительную территорию, что сделает выгодным достройку объекта; а также проблемные объекты, которыми должны заниматься правоохранительные органы. Планируется, что средства инвесторам в последнем случае будут возвращать через продажу имущества застройщика.

И.ЛЫСОВ также отметил, что на квартирном учете сегодня находится около 1,2 млн. украинцев, из них около 10% - порядка 110 тыс. человек (госслужащие, военнослужащие, пограничники, работники СБУ и т.д.) должно обеспечить жильем государство.

***

Отрицательное сальдо интервенций НБУ на валютном межбанке составило 893,6 млн. долл.

Отрицательное сальдо интервенций Национального банка Украины (НБУ) на валютном межбанковском рынке в январе составило 893,6 млн. долл.

Об этом сообщается на сайте Нацбанка.

Резервы НБУ пополнились на 10,8 млн. долл. США (в эквиваленте) за счет покупки 8,6 млн. евро.

В январе Нацбанк из резервов продал 904,4 млн. долл. США.

Как сообщал УНИАН, международные валютные резервы Нацбанка в январе 2012 года сократились на 1,4%, или на 430,31 млн. долл., – до 31,364 млрд. долл.

Справка УНИАН. Международные валютные резервы НБУ в 2011 году уменьшились на 8%, или на 2,78 млрд. долл.,– до 31 млрд. 794,59 млн. долл.

***

Минфин инициирует упрощение процедуры покупки населением ОВГЗ

Министерство финансов Украины инициирует упрощение процедуры покупки населением облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ). Об этом заявила директор Департамента долговой и международной финансовой политики Министерства финансов Украины Галина ПАХАЧУК сегодня во время круглого стола на тему: "Валютные облигации для населения: преимущества и недостатки предложенных инструментов".

По ее словам, планируется обеспечить возможность покупки ОВГЗ гражданами через большее количество банков, а не только через первичных дилеров Минфина.

В планах Минфина также выпуск валютных ОВГЗ номиналом 500 долларов в дополнение к 1000 долларовым, которые продаются сегодня. Срок обращения этих бумаг планируется от одного до трех лет.

Касательно ОВГЗ в гривне, Г.ПАХАЧУК заявила, что есть планы по выпуску этих бумаг и в бумажном виде на предъявителя.

Также Минфин намерен ввести еще один день для проведения аукционов по размещению ОВГЗ - в среду, исключительно для физических лиц.

Справка УНИАН. Министерство финансов Украины планирует в 2012 году привлечь на внешнем рынке заимствований 37,532 млрд. грн., на внутреннем - 60,952 млрд. грн.

***

Украинские трейдеры прекратили закупку продпшеницы на внутренних элеваторах

По данным экспертов ИА «АПК-Информ», в настоящее время в Украине многие экспортно-ориентированные компании прекратили закупку продовольственной пшеницы на внутренних элеваторах.

Об этом сообщается на сайте «АПК-Информ».

Как отмечают участники рынка, данное решение стало реакцией на просьбу Министерства аграрной политики и продовольствия Украины воздержаться от экспорта пшеницы до прояснения ситуации с пересевом озимых.

Комментируя ситуацию, ряд трейдеров сообщает, что принять подобное решение их заставили опасения, что в случае невыполнения просьбы рынок может столкнуться с неофициальным регулированием экспорта.

***

Госбюджет-2012 будет пересмотрен весной – Янукович

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ заверяет, что весной в государственный бюджет на 2012 год будут обязательно внесены изменения.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства, об этом он заявил на совещании с хозяйственно-административным активом Полтавской области.

«Как мы и договаривались – по результатам первого квартала будем пересматривать бюджет», - сказал В.ЯНУКОВИЧ.

По его словам, речь идет, в частности, о том, чтобы предусмотреть в госбюджете-2012 увеличение финансирования регионов.

Кроме того, В.ЯНУКОВИЧ пообещал, что в 2012 году уровень социальных стандартов в Украине продолжит расти.

По его словам, размер минимальных пенсий в этом году должен быть повышен до уровня прожиточного минимума. «Мы ставим задачу - приблизить пенсии к прожиточному минимуму. Мы обязаны повысить пенсионное обеспечение», - отметил В.ЯНУКОВИЧ и добавил, что власть также будет прилагать усилия для повышения зарплат, ведь без этого невозможно достичь увеличения пенсий.

Как сказал Президент. такие шаги должен обеспечить рост национальной экономики. «Реформы не должны останавливаться, они должны двигаться вперед. Мы должны создавать условия для улучшения уровня жизни людей - это наша главная цель», - сказал В.ЯНУКОВИЧ.

***

Киев получил 1 млрд. грн. бюджетных ассигнований для выполнения функций столицы

Заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Руслан КРАМАРЕНКО заявляет, что Киев получил из государственного бюджета Украины 1 млрд. грн. на выполнение функций столицы.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации со ссылкой на Р.КРАМАРЕНКО.

По его словам, 887,6 млн. грн. из этой суммы направят для финансирования капитальных вложений, и они будут учтены в Программе социально-экономического развития.

"Эти средства будут направлены на наиболее актуальные объекты: более 150 млн. грн. – на строительство транспортных развязок и метрополитена, почти 100 млн. грн. – на завершение реконструкции больниц и других объектов к Евро-2012 и более 170 млн. грн. – на водопроводно-канализационное хозяйство и социальную инфраструктуру. Остальные средства пойдут на капитальный ремонт подъездов жилых домов, асфальтирование и освещение придомовых территорий", – уточнил заместитель председателя КГГА.

Р.КРАМАРЕНКО отметил, что в программе учтены остатки средств прошлых лет в размере 385 млн. грн. Эти средства были потрачены на закупку оборудования и составляющих частей для таких масштабных проектов, как строительство метро и Подольского моста.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров Украины своим постановлением № 40 от 18 января 2012 года утвердил Порядок использования в 2012 году 1 млрд. грн. для осуществления г. Киевом функций столицы. Главным распорядителем этих средств определено Министерство финансов.

УНИАН