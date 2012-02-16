Анонс на 17 февраля

* Состоится открытое заседание Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере коммунальных услуг. Участники: председатель Комиссии: Валерий Саратов, члены Комиссии: Дмитрий Григорьев, Сергей Дунайло, Валерий Кальченко, Юрий Хиврич.

* Пресс-конференция на тему: "Итоги 2011 года и перспективы развития обязательного страхования гражданско-правовой ответственности автовладельцев". Организатор - Моторное (транспортное) страховое бюро Украины. Участники: Владимир Романишин, президент МТСБУ, Вадим Загребной, ген.директор МТСБУ, Виталий Хомутынник, председатель Координационного совета МТСБУ, Андрей Литвин, и.о. главы Госфинуслуг, Александр Филонюк, председатель Совета Лиги страховых организаций Украины.

* Пресс-конференция на тему: "Doroga.2012 - мониторинг дорог Евро-2012". Организатор - туристический интернет-портал Doroga.UA. Участники: Андрей Тычина, руководитель клуба «Doroga.UA», Андрей Блинов, главный редактор журнала «Эксперт Украина» и Елена Токарчук, редактор отдела газеты «Сегодня». Состоится презентация проекта Doroga.2012 по мониторингу состояния дорог на маршрутах Евро-2012. В рамках проекта в начале мая 2012 года состоится десятидневный автопробег по маршруту Киев - Харьков - Донецк - Львов - Киев, в котором примут участие активисты клуба автотуристов Doroga.UA и журналисты изданий-партнеров проекта. Накануне журналистские экипажи проведут детальное изучение состояния реконструкции автодорог на этих маршрутах.

* Институт энергетических исследований совместно с аналитически-информационным агентством «Главком» проведет «Энергетические дебаты» на тему: «Спровоцирует ли кризис вокруг Ирана рост цен на бензин в Украине?». Участники: директор энергетических программ центра «Номос» Михаил Гончар и зам.директора НТЦ «Психея» Геннадий Рябцев. Модератор - директор Института энергетических исследований Дмитрий Марунич.

* Пресс-конференция на тему: «Российско-украинские торговые войны: кому это выгодно?». Участники: старший экономист Международного центра перспективных исследований Ильдар Газизуллин; исполнительный директор Международного фонда Блейзера Олег Устенко.

* Пресс-конференция, посвященная закрытию сайта "Дорожный контроль". Участники: Ростислав Шапошников, владелец сайта "Дорожный контроль"; Ольга Дюкина, адвокат, представитель Геннадия Гетьманцева.

* 18-00 - В УНИАН состоится очередное заседание Клуба путешественников «УНИАН - Тут и Там». Постоянный член клуба Дмитрий Горчаков проведет виртуальную экскурсию «Чего вы еще не знаете о Винниччине». Также в Клубе путешественников - презентация Шри-Ланки. Основным пересказчиком-экскурсоводом выступит Игорь Полуектов, а опытные путешественники Татьяна Печенчик, Сергей Костянчук и Александр Чебан продолжат рассказ об острове Цейлон. В частности, они расскажут, как организовать фотоохоту на леопарда и проехаться на слоне, чего остерегаться в Священном храме Зуба Будды, где найти кусочек Англии в тропиках и каких свидетелей оставили после себя на Шри-Ланке царь Николай ІІ и Юрий Гагарин. Всех гостей будут угощать настоящим цейлонским чаем (ул.Крещатик, 4, конференц-зал). В этом году все желающие также смогут следить за встречами в клубе на сайте УНИАН www.unian.net .

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