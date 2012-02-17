ДАЙДЖЕСТ СМИ за 17 февраля

Экономические материалы

Украинские СМИ

Издание «Дело» в публикации «Тарифы на электроэнергию для населения повысят после выборов - мнение» пишет: после завершения приватизации энергокомпаний частный инвестор начнет наступление на тарифы за свет и тепло для населения. Временно повышение тарифов задержат парламентские выборы, но рост цен неизбежен…

http://delo.ua/business/tarify-na-elektroenergiju-dlja-naselenija-povysjat-posle-vyborov-m-173640/

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Также «Дело» в публикации «Власти Украины увеличили квоту иммиграции в этом году» пишет: Кабмин разрешил въехать в Украину или остаться для постоянного проживания 8 217 иностранцам и лицам без гражданства, увеличив квоту на 2012 год на 622 иностранца по сравнению с установленной на 2011 год…

http://delo.ua/ukraine/vlasti-ukrainy-uvelichili-kvotu-immigracii-v-etom-godu-173647/

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«Дело» в публикации «В Украине растет дефицит металлолома» пишет: у украинских металлургических предприятий начались сложности с поставками металлолома. Согласно мнению экспертов, по итогам 2012 года дефицит лома составит 400 тыс. тонн при потребности около 7 млн. тонн…

http://delo.ua/business/v-ukraine-rastet-deficit-metalloloma-173629/

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Издание «Коммерсант-Украина» публикует материал «Дружба» против Киева», в котором пишет: Россия обещает построить нефтепровод в обход Украины, соединив одну из веток нефтепровода "Дружба" с восточноевропейскими странами. В "Транснефти" заявили о начале переговоров с трубопроводными компаниями Германии и Чехии. В российской компании инициативу связывают с планами Украины по продлению трубопровода Одесса-Броды до польского Гданьска. Оба проекта экономически нецелесообразны и свидетельствуют об ухудшении отношений между странами в энергетической сфере, считают эксперты…

http://www.kommersant.ua/doc/1874924

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Также «Коммерсант-Украина» публикует материал «Депутаты сделали крупную ставку», в котором пишет: в Раде зарегистрирован законопроект "О букмекерской деятельности". Его авторы предлагают разрешить в стране работу этих контор, запрещенную в соответствии с законом "О запрете игорного бизнеса". По мнению депутатов, букмекерская деятельность отличается от игр в казино и на игровых автоматах и может приносить доход в госбюджет. С инициативой не согласны представители ассоциаций игорного бизнеса…http://www.kommersant.ua/doc/1874891

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Издание «Экономические известия» в публикации «За газ возьмут рублями» пишет: Нафтогаз получил право принять от украинских потребителей газа оплату в рублях. В Нацбанке уверены, что это уже сейчас позволит вдвое снизить нагрузку на валютные резервы центробанка, а в течение полугода - полностью перейти на оплату голубого топлива в рублях. Экономия составит около $12 млрд. из валютных резервов на протяжении текущего года…

http://finance.eizvestia.com/full/za-gaz-vozmut-rublyami

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Также «Экономические известия» публикуют материал «Турки торгуют Босфором», в котором пишут: после предварительных переговоров, которые состоялись в Давосе во время Всемирного экономического форума, Украина и Турция продолжили обсуждение перспектив сотрудничества в энергетической сфере на уровне министров энергетики, чтобы ускорить реализацию важных для обеих стран нефтегазовых проектов…

http://state.eizvestia.com/full/turki-torguyut-bosforom

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Газета «Сегодня» в публикации «Из-за проблем с Ираном бензин может подорожать» пишет: власти уверяют: - причин для взрыва цен нет…

http://www.segodnya.ua/news/14339694.html

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Также «Сегодня» в публикации «Арбузов может занять место Клюева» пишет: указ о назначении первого вице-премьера может появиться в пятницу…

http://www.segodnya.ua/news/14339690.html

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Сайт «УНИАН-экономика» в публикации «Украинский бренд - торговля «в минус» пишет: Украина продолжает расходовать больше, чем зарабатывать - отрицательное сальдо торгового баланса растет, параллельно наращивается внешний долг. Цепной реакцией следуют девальвационные риски - обесценивание национальной валюты становится неизбежным...

http://economics.unian.net/rus/detail/120111

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Российские СМИ

Издание «Ведомости» в публикации «Аграрии эксплуатируют страх перед ВТО» пишет: Всемирная торговая организация пугает российских аграриев. Они просят правительство списать долги и компенсировать некоторые затраты, всего - на 400 млрд руб.

http://www.vedomosti.ru/companies/news/1506401/davajte_spisyvat

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Также «Ведомости» в публикации ««Газпром» снизит цены на газ для Европы на 10%» пишут: «Газпром» согласился снизить в среднем на 10% цену на газ по долгосрочным контрактам с европейскими клиентами, заявил зампред правления компании Александр Медведев Financial Times. Однако российский газовый холдинг отказался уступить клиентам в другом принципиальном вопросе — увеличить долю спотового компонента в формуле цены газа…

http://www.vedomosti.ru/companies/news/1506517/evropejskie_klienty_ugovorili_gazprom_snizit_ceny_na_gaz_na

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Издание «Известия» в публикации «Саудовская Аравия грозит России и Китаю товарным бойкотом» пишет: арабские верблюды могут остаться без российского ячменя, а дети - без китайских игрушек…

http://izvestia.ru/news/515700

(УНИАН)