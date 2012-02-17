Президент Германии подал в отставку

Президент Германии Кристиан ВУЛЬФ подал в отставку.

Как сообщает РИА «Новости», об этом К.ВУЛЬФ заявил сегодня журналистам в Берлине.

По словам К.ВУЛЬФА, Германии нужен президент, который пользуется поддержкой большинства граждан страны.

"Развитие событий последних дней и недель показывает, что это доверие и возможности моей работы серьезно пострадали. По этой причине я больше не считаю возможным должным образом исполнять обязанности федерального президента. Сегодня я подаю в отставку, чтобы немедленно освободить дорогу моему преемнику", - сказал К.ВУЛЬФ.

Имя преемника президента пока еще неизвестно.

Агентство напоминает, что скандал, связанный с именем президента, развивается с декабря прошлого года, его обвиняют в многочисленных злоупотреблениях полномочиями и статусом и получении финансовой выгоды. Накануне прокуратура Ганновера направила в Бундестаг запрос о лишении Президента иммунитета в связи с подозрением в злоупотреблении служебными полномочиями.

Согласно результатам последних соцопросов, уже около 84% граждан Германии не верят в честность своего Президента.

После отставки К.ВУЛЬФА на протяжении 30 дней в Германии должна быть созвана Федеральная Ассамблея для избрания нового президента, пишет немецкого издания Spiegel.

В ближайшие два месяца обязанности президента будет исполнять Хорст ЗЕЕХОФЕР - председатель баварского Христианско-Социалистического Союза - сестринской партии «Христианско-Демократический Союз», которую возглавляет нынешний канцлер Германии Ангела МЕРКЕЛЬ.