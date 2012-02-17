Путин уволил Торгового представителя РФ в Украине
12:59, 17 февраля 2012Разное
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Москва. Премьер-министр России Владимир ПУТИН освободил Сергея ИВАНОВА от должности Торгового представителя Российской Федерации в Украине.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе правительства РФ, соответствующие распоряжение подписал глава российского правительства.
«Освободить С.ИВАНОВА от должности Торгового представителя Российской Федерации в Украине в связи с выходом на пенсию», - говорится в документе.
С.ИВАНОВ был назначен торгпредом РФ в Украине в октябре 2008 года.
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