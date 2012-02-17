ООН выделила 100 тыс. долл. в помощь украинцам, страдающим от морозов

Организация Объединенных Наций выделила 100 тыс. долл. на помощь украинцам, страдающим от морозов.

Об этом УНИАН сообщила в Представительстве ООН в Украине.

Как указывается в сообщении, эти средства были предоставлены ООН по просьбе Министерства социальной политики и Общества Красного Креста Украины и будут направлены на помощь лицам, которые страдают от ухудшения погодных, особенно лицам без постоянного местожительства.

Грант в размере 100 тыс. долл. покроет расходы на еду и другую помощь жертвам морозов. Выделенные средства будут распределены по регионам, проинформировали в Представительстве ООН, подчеркнув, что на сегодняшний день важно продлить работу пунктов обогрева и медико-социальных центров, что позволит предупредить случаи переохлаждения, при необходимости оказать первую помощь пострадавшим, а также обеспечить нищих обогревом, теплой одеждой и обувью, другими вещами, профилактическими медицинскими средствами, средствами личной гигиены, предоставить горячее питание.

Как отметили также в Представительстве, помощь ООН оказана в рамках Срочного денежного гранта (Emergency Cash Grant), максимальная сумма которого составляет 100 тыс. долл. Администрирует и распределяет гранты Офис ООН по координации гуманитарных вопросов, который находится в Нью-Йорке. Гранты предоставляются странам для преодоления чрезвычайных ситуаций. Деньги, выделенные в рамках гранта, должны быть использованы на приобретение вещей первичной помощи жертвам стихийного бедствия.

Украина уже несколько раз получала помощь в рамках программы предоставления Срочного денежного гранта для нейтрализации последствий наводнения в Западной Украине.

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