В соответствии с законом о декриминализации прокуратура закроет около 5 тысяч дел

Органы прокуратуры в ближайшее время закроют около 5 тысяч уголовных дел в связи с вступлением в силу закона о декриминализации правонарушений в сфере хозяйственной деятельности.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом генеральный прокурор Украины Виктор ПШОНКА заявил сегодня журналистам в Днепропетровске.

«В ближайшее время закроем около пяти тысяч уголовных дел, более двух тысяч уголовных дел фактически на сегодняшний день уже закрыты», - уточнил В.ПШОНКА.

Кроме того, он выразил надежду, что Верховная Рада Украины не позднее конца марта примет проект нового Уголовного процессуального кодекса Украины.

В.ПШОНКА также отметил, что до 24 февраля будут вноситься поправки к проекту УПК для второго чтения. (9 февраля Верховная Рада приняла в первом чтении президентский проект Уголовного процессуального кодекса – УНИАН.)

Как сообщал УНИАН,17 января 2012 года вступил в силу Закон Украины «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно гуманизации ответственности за правонарушение в сфере хозяйственной деятельности».

Согласно закону, 17 составов преступлений декриминализируются - это повлекло за собой закрытие всех уголовных дел, которые расследуются правоохранительными органами или рассматриваются судами, а также освобождение от всех видов наказаний лиц, осужденных за их совершение.

Осужденные за совершение преступлений в сфере хозяйственной деятельности лица, в отношении которых основное наказание в виде лишения свободы было заменено штрафом, с момента вступления в силу закона будут освобождены с мест лишении свободы с последующей уплатой соответствующего штрафа.