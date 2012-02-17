В Киеве 20-22 февраля состоится заседание Комитета парламентского сотрудничества Украина-ЕС

Брюссель. 20-22 февраля в Киеве состоится 18-е заседание Комитета парламентского сотрудничества Украина-ЕС.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Европарламента.

Предусматривается, что с европейской стороны в заседании примут участие семеро депутатов Европарламента во главе с председателем делегации по сотрудничеству с Украиной Павелом КОВАЛЕМ.

Главными вопросами повестки дня заседания будут: завершения переговоров по Соглашению об ассоциации между Украиной и ЕС, внутренняя ситуация в Украине, а также сотрудничество Украины и ЕС в сфере юстиции и внутренних дел.

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