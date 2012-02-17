ТОП-10 (17 февраля)

"Газпром" снизил цену на газ для потребителей Европы в среднем на 10%

Российский газовый холдинг "Газпром" снизил контрактную цену в рамках долгосрочных контрактов на газ для европейских потребителей в среднем на 10%, пишет газета Financial Times со ссылкой на заявление заместителя председателя правления российской компании Александра Медведева.

"Газпром", отметил Медведев, пошел на уступки по итогам переговоров с рядом важных клиентов холдинга - в том числе французской GDF Suez, немецкой Wingas, словацкой SPP и турецкой Botas.

"Наши партнеры попросили нас пересмотреть цены (...) мы скорректировали параметры формулы, что привело к относительному снижению цен в среднем на 10%", - приводит издание слова Медведева, который добавил, что компания не согласилась на призывы клиентов увеличить долю газа, привязанного к цене на спотовом рынке.

"Новая цена будет гарантировать конкурентоспособность российского газа", - сказал собеседник издания.

Ранее "Газпром" сообщал, что в 2011 году повысил добычу на 0,9% - до 513 миллиардов кубометров, экспорт в Европу - на 8%, до 150 миллиардов кубометров.

На прошлой неделе "Газпром" обнародовал квартальный отчет по РСБУ, из которого следовало, что холдинг продолжает консультации по пересмотру контрактов с рядом европейских потребителей - в частности, сообщалось о проведении коммерческих консультаций с компаниями RWE Transgas, Shell Energy Europe, E.On Ruhrgas, Eni, GWH Gashandel, Centrex, EGL, GasTerra, Dong, PGNiG. К числу тех, с кем "Газпром"уже вел переговоры в 2011 году, добавились итальянская EGL, голландская GasTerra, датская Dong, передает РИА "Новости".

По итогам переговоров в 2010 году были достигнуты договоренности с компаниями E.On, WIEH, Wingas, GDF Suez, Eni, EGL, Sinergy Italiane, ERG, GWH Gashandel, Econgas и Gasterra. В 2011 году были пересмотрены цены с PremiumGas, Edison (поставки через СП "Промгаз"), GDF Suez (Франция), Wingas (Германия), SPP (Словакия), Sinergie Italiane (Италия). В начале января 2012 было подписано соглашение о внеочередном пересмотре контрактной цены с компанией Econgas (Австрия).

В ноябре прошлого года Медведев говорил журналистам, что этой зимой цена на европейских биржевых площадках достигнет 400 долларов за тысячу кубометров, в то время как в 2009 году составляла 200 долларов. Однако пока этот прогноз не оправдался.

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Всемирный банк намерен выделять по 500 млн. долл. ежегодно на реформы Януковича

Всемирный банк начинает новую программу стратегического партнерства с Украиной, направленную на улучшение делового климата в этой стране.

Об этом сообщает ИТАР-ТАСС со ссылкой на пресс-службу банка.

Программа рассчитана до 2016 года и предполагает выделение ежегодных займов на сумму 500 млн. долл. Кроме того, 400 млн. долл. в год будет выплачивать входящая в структуру банка финансовая корпорация, целью которой является обеспечение притока частных инвестиций в развивающиеся страны.

Эти средства пойдут на реализацию реформ в образовании и здравоохранении, в сфере ЖКХ и управления бюджетом.

«Партнерство нацелено на поддержку провозглашенной украинским руководством программы экономических реформ», – заявил региональный директор банка Кимиао ФАН.

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Букмекерскую деятельность исключат из перечня азартных игр?

Народные депутаты предлагают исключить букмекерскую деятельность из перечня азартных игр.

Согласно законопроекту №10053 от 15 февраля 2012 года, текст которого размещен на официальном сайте Верховной Рады, предлагается определить “игорный бизнес” как “деятельность, связанную с организацией, проведением и предоставлением возможности доступа к азартным играм в казино, на игровых автоматах, компьютерных симуляторах, в интерактивных заведениях, в электронном (виртуальном) казино независимо от места размещения сервера”.

В то же время, к азартным играм, согласно законопроекту, не относятся организация и проведение лотерей, букмекерской деятельности, а также творческих конкурсов, спортивных состязаний, несмотря на то, предусматривается или нет денежный или другой выигрыш в них. Кроме того, к азартным играм депутаты предлагают не относить игру в бильярд, игру в кегли и другие игры, которые не предусматривают получение призов, игру на автоматах типа “кран-машина”, где выигрышем являются материальные вещи - игрушки, конфеты), конкурсы, викторины с призами.

Авторами проекта закона являются народные депутаты Валерий БОНДИК (ПР), Валерий БАРАНОВ (Блок Литвина), Эдуард ПРУТНИК (ПР), Алексей ПЛОТНИКОВ (ПР), Юрий ЛИТВИН (Блок Литвина), Иван ПОПЕСКУ (ПР) и Андрей ПИНЧУК (ПР).

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Пересев озимых обойдется аграриям в 7 млрд. грн. - УАК

Пересев 3,5 млн. га озимых культур обойдется аграриям в 7 млрд. грн.

Об этом сказал президент Украинской аграрной конфедерации (УАК) Леонид КОЗАЧЕНКО в ходе круглого стола «Мировые продовольственные рынки и продовольственная безопасность Украины», сообщила УНИАН пресс-служба.

По его словам, «при таких объемах пересева яровыми вместо погибших пшеницы и рапса мы сможем сохранить урожай на уровне среднего за последние 5 лет».

При этом Л. КОЗАЧЕНКО добавил, что «из-за ухудшения экономического климата инвесторы сознательно отказываются от Украины и поворачиваются в сторону Бразилии, несмотря на то, что погодный климат в нашей стране намного более благоприятен для ведения сельского хозяйства».

Он отметил, что при привлечении в течение 5-7 лет 65-70 млрд. долл. инвестиций в сельское хозяйство Украины, отрасль могла бы дать экспортный потенциал в объеме 30 млрд. долл. с последующим ростом до 45 млрд. долл. «Однако это далеко от реалий, потому что в результате элементарного анализа ситуации в Украине независимые инвесторы делают для себя неутешительные прогнозы относительно инвестирования в нашу страну», - отметил президент УАК.

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Украина заняла девятое место в мире по опасности веб-серфинга

Согласно результатам исследования по киберугрозам «Лаборатории Касперского», Украина в 2011 году заняла 9 место в мире по опасности веб-серфинга.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе компании.

Статистическая часть исследования сформирована на основе данных, полученных и обработанных при помощи «облачной» системы Kaspersky Security Network.

Среди самых показательных цифр – степень риска заражения, которому подвергаются компьютеры при веб-серфинге в разных странах мира - статистика столкновения с киберугрозами при веб-серфинге, по сути, показывает уровень агрессивности среды, в которой работает компьютер.

Эксперты «Лаборатории Касперского» составили рейтинг самых опасных для интернет-серфинга государств, лидером которого по итогам 2011 года стала Россия: более 55% уникальных интернет-пользователей в стране подвергались веб-атакам.

Эксперты отмечают, что в 2011 году произошли значительные изменения в тройке лидеров. Россия поднялась с третьего на первое место, (рост доли интернет-пользователей, подвергшихся веб-атакам на 2,2 п.п.). Второе место осталось за Оманом с показателем 54,8%. На третье место с пятой позиции поднялись США, где 50,1% уникальных интернет-пользователей в стране подвергались веб-атакам.

За год значительно снизился уровень риска при веб-серфинге в Ираке — с 61,8% до 45,4%, в Украине наблюдался рост веб-атак, в результате чего наша страна переместилась с одиннадцатой строчки в 2010 году на девятую в 2011 году, с показателями 42,6% и 45,1% соответственно.

По данным компании, в целом по миру в 2011 году доля уникальных интернет-пользователей, которые подвергались веб-атакам составила 32,3% (рост на 2 п.п.).

Все страны, попавшие в рейтинг, «Лаборатория Касперского» ранжирует по степени риска заражения при серфинге в Интернете. К «Группе повышенного риска» с результатом 41-60% относятся 22 страны во главе с Россией. В «Группу риска» с показателями 21-40% попали 118 стран, в том числе Италия (38,9%), ОАЭ (38,2%), Франция (37%). К «Группе самых безопасных при серфинге в Интернете стран» (0-20%) можно причислить 9 стран: Эфиопия (20,5%), Гаити (20,2%), Дания (19,9%), Нигер (19,9%), Того (19,6%), Бурунди (18,6%), Зимбабве (18,6%), Бенин (18,0%), Мьянма (17,8%). Германия, Япония, Люксембург, Австрия и Норвегия, чьи показатели в 2010 году варьировали от 19% до 20%, перешли в группу риска. За исключением Дании, группа безопасных стран почти полностью состоит из новичков рейтинга – развивающихся стран Африки и Азии. Их попадание в эту группу объясняется характером распространения файлов в этих странах: Интернет там пока еще не очень хорошо развит, и для обмена файлами активно используются различные съемные носители.

Справка УНИАН. «Лаборатория Касперского» – крупнейший в Европе производитель систем защиты от вредоносного и нежелательного ПО, хакерских атак и спама. По итогам 2011 года выручка превысила 612 млн. долларов США.

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ВБ указывает на риск расторжения соглашения МВФ с Украиной по кредиту «стэнд-бай»

Всемирный банк (ВБ) указывает на риск расторжения соглашения Международного валютного фонда (МВФ) с Украиной по кредиту «стэнд-бай».

Об этом говорится в Стратегии партнерства с Украиной (СПУ) на 2012-2016 гг., обнародованной на сайте ВБ.

«Есть риск расторжения действующего соглашения о кредите "стэнд-бай" с МВФ, и усиливаются риски для реструктуризации задолженности, связанные с тем, что на 2012 год приходятся значительные суммы выплат по обслуживанию долга, в том числе перед МВФ», - говорится в документе.

В ВБ считают, что ключевой макроэкономический риск связан с тем, что выполнение действующей программы кредитования "стэнд-бай" МВФ прервано, и Украина отрезана от внешнего финансирования.

Основными рисками в сотрудничестве ВБ и Украины называется то, что отношения власти с бизнесом и гражданским обществом не улучшаются.

Кроме того, ВБ считает, что клановые интересы и слабый институциональный потенциал могут себя взаимно усиливать и помешать в достижении целей СПУ даже в случае твердой поддержки реформ руководством Украины.

В документе указывается, что низкие темпы экономического роста или рецессия в Европе в течение длительного времени негативно повлияют на экономические перспективы Украины. Кроме того, низкие показатели выполнения портфеля проектов и неэффективное управление рисками могут привести к задержкам или неспособности получить результаты, предполагаемые в рамках СПУ.

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Госстат улучшил оценку роста промпроизводства в Украине в 2011 году

Государственная служба статистики Украины улучшила оценку роста промышленного производства в Украине в январе-декабре 2011 года (к аналогичному периоду 2010 года) с 7,3% до 7,6%.

Об этом сообщается на сайте ведомства.

Как сообщал УНИАН, в Украине рост промышленного производства в январе 2012 года по сравнению с январем 2011 года составил 2%.

В январе 2012 года по сравнению с декабрем 2011 года спад промпроизводства составил 12,7%.

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Азаров еще не подавал Януковичу кандидатуру на должность первого вице-премьера

Премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ еще не подавал Президенту Виктору ЯНУКОВИЧУ кандидатуру на должность первого вице-премьер-министра.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил в ходе общения с пользователями Fasebook.

«Пока еще нет, не подавал», - сказал Н.АЗАРОВ.

При этом он отметил, что члены Кабинета министров назначаются исходя из профессиональных качеств и соответствия требованиям, которые предъявляются к их работе.

«Принцип смены членов Кабинета министров один - это, прежде всего, соответствие того или иного человека, его профессиональных качеств, ответственности тем требованиям, которые предъявляются к его работе. Никаких других принципов у нас нет», - заявил Н.АЗАРОВ.

При этом он признал некоторые ошибки, совершенные ранее при назначении министров.

«Вот скажем, министр здравоохранения… Вас устраивает существующая система здравоохранения? Наверное, нет. Вот поэтому происходит смена руководителей направлений. Скажем, Илья ЕМЕЦ (один из экс-министров здравоохранения в правительстве Н.АЗАРОВА – УНИАН) - прекрасный врач, кардиохирург с опытом работы и в Австралии, и в США, сумевший создать замечательный центр детской кардиохирургии в «Охматдете», человек с очень интересными мыслями. Мы рассчитывали на него в деле таких сложных преобразований, которые проводятся в медицинской отрасли. Однако прекрасный врач, к сожалению, не стал хорошим администратором, он мог бы им быть, но не стал. В нормальной ситуации мы бы подождали, безусловно, через пару лет он набрался бы опыта, однако такого времени у нас, к большому сожалению, нет.

Поэтому бывают, конечно, ошибки в кадровой политике, очень важно их вовремя устранять», - написал Н.АЗАРОВ на своей страничке в Fasebook.

Как сообщал УНИАН, 14 февраля Президент Виктор ЯНУКОВИЧ уволил Андрея КЛЮЕВА с должности первого вице-премьера, назначив секретарем Совета национальной безопасности и обороны.

По данным СМИ, претендентами на должность первого вице-премьера на сегодня являются Ирина АКИМОВА, Сергей ТИГИПКО, Сергей АРБУЗОВ, Юрий БОЙКО и Валерий ХОРОШКОВСКИЙ.

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Стасевский назначен главой Нацкомиссии госрегулирования в сфере рынков финансовых услуг

Андрей СТАСЕВСКИЙ назначен председателем Национальной комиссии по регулированию рынков финансовых услуг.

Соответствующий Указ Президента Украины (№108/2012 от 17 февраля т.г.) обнародован на сайте главы государства.

Как сообщал УНИАН, с марта 2010 года председателем Государственной комиссии по регулированию рынков финансовых услуг (на сегодня Национальная комиссия по регулированию рынков финансовых услуг) являлся Василий ВОЛГА.

19 июля 2011 года он был задержан следователем Генеральной прокуратуры Украины совместно с работниками СБУ.

Генпрокуратура возбудила против В.ВОЛГИ уголовное дело по ст. 368 ч. 3 Уголовного кодекса Украины (получение взятки в особо крупных размерах должностными лицами, занимающими ответственные должности, по предварительному сговору группой лиц).

20 июля Печерский райсуд Киева избрал меру пресечения В.ВОЛГЕ в виде содержания под стражей.

25 июля Президент Виктор ЯНУКОВИЧ уволил В.ВОЛГУ с должности председателя Госфинуслуг.

Справка УНИАН. Андрей СТАСЕВСКИЙ родился в 1971 году в Харькове.

Окончил Харьковкий медицинский институт, Украинскую академию государственного управления при Президенте Украины. С августа 2003 года работал начальником Службы председателя Совета директоров компании «Газ Украины». 2 апреля 2005 года постановлением Кабинета министров Украины был назначен заместителем председателя правления НАК «Нафтогаз Украины». В июле 2011 года А.СТАСЕВСКИЙ был назначен заместителем генерального директора Аграрного фонда Украины. До данного назначения он занимал должность заместителя председателя Госрезерва Украины.

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Беларусь с 1 апреля повышает на 10% тариф на транспортировку нефтепродуктов

Минск. Беларусь с 1 апреля 2012 года повышает тариф на услуги по транспортировке нефтепродуктов на 10%.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Республике Беларусь, соответствующее решение содержится в постановлении Министерства экономики Беларуси от 13 февраля 2012 года №13, опубликованном на Национальном правовом интернет-портале.

«Установить тариф на услуги по транспортировке нефтепродуктов по магистральным нефтепродуктопроводам, расположенным на территории Беларуси, оказываемые частным производственным унитарным предприятием «Запад-Транснефтепродукт», в размере 2,09 долл. за 1 тонну нефтепродуктов, перемещенных на расстояние 100 км», - говорится в документе.

В настоящее время тариф на услуги по транспортировке нефтепродуктов составляет 1,9 долл. за 1 тонну, перемещенную на расстояние 100 км.

Ранее в Беларуси тариф на транзит нефтепродуктов повышался с 1 июля 2011 года - на 15,85%, до 1,9 долл. за тонну на 100 км, а до этого повышение производилось с 1 января 2011 года - на 2,5%, до 1,64 долл. за тонну на 100 км.

В 2010 году Беларусь повышала тариф на транспортировку нефтепродуктов дважды - с 1 июля и с 1 января.

Справка УНИАН. В Беларуси транспортировку нефтепродуктов осуществляет российское предприятие «Запад-Транснефтепродукт» по магистральному трубопроводу, который проходит по территории республики и является собственностью российской стороны. Среднегодовой объем транзита составляет около 9 млн. тонн.

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