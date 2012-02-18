В Германии начато официальное расследование в отношении бывшего Президента Вульфа

Сегодня прокуратура Ганновера официально начала расследование в отношении бывшего Президента Германии Кристиана ВУЛЬФА, подавшего в отставку.

«После того, как заканчивается иммунитет (от судебного преследования), автоматически начинаются следственные действия», - цитирует ИТАР-ТАСС представителя правоохранительного ведомства Ханса-Юргена ЛЕНДЕККЕЛЯ.

«О дальнейших шагах в этом деле мы поначалу ничего говорить не будем», - добавил он.

Как сообщил вчера представитель Бундестага, в результате отставки К.ВУЛЬФА вопрос о снятии с него иммунитета от судебного преследования отпал сам собой, поскольку глава государства обладает таковым только в том случае, если занимает президентский пост.

Как сообщал УНИАН, 17 февраля Президент Германии Кристиан ВУЛЬФ подал в отставку.

Скандал, связанный с именем Президента, развивается с декабря прошлого года, его обвиняют в многочисленных злоупотреблениях полномочиями и статусом и получении финансовой выгоды. Накануне прокуратура Ганновера направила в Бундестаг запрос о лишении Президента иммунитета в связи с подозрением в злоупотреблении служебными полномочиями.