Госконтроль в сфере защиты прав потребителей будет осуществлять Госпотребинспекция

Государственная инспекция Украины по вопросам защиты прав потребителей (Госпотребинспекция) будет выполнять функции по реализации государственной политики по вопросам государственного контроля в сфере защиты прав потребителей.

Об этом говорится в распоряжении Кабинета министров №80 от 15 февраля, опубликованном в газете «Урядовый курьер» (№32 от 18 февраля).

Согласно документу, правительство согласилось с предложением Министерства экономического развития и торговли о возможности обеспечения осуществления возложенных на Госпотребинспекцию функций и полномочий Государственной службы технического регулирования, которая прекращается, в части реализации государственной политики по вопросам государственного контроля в сфере защиты прав потребителей.