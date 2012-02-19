Анонс на 20 февраля

* Состоится заседание Согласительного совета ВРУ.

* Відбудеться прес-конференція "Які можливі наслідки припинення фінансування МВФ України?" У прес-конференції візьмуть участь: Василь Горбаль – народний депутат України, член ради НБУ; Олег Устенко – виконавчий директор Міжнародного фонду Блейзера; Сергій Яременко – фінансовий експерт, колишній заступник голови НБУ.

* 11-30 - в УНИАН состоится пресс-конференция по вопросам усовершенствования законодательства о налогообложении туристической деятельности. Недавно в Закон «О туризме» были внесены изменения, в значительной мере устраняющие неоднозначность в вопросе ответственности туроператоров за нарушение договора. Однако существует ряд факторов, мешающих развитию туризма в Украине. Речь идет об отсутствии у представителей малого бизнеса в туризме возможности применять удобную вторую группу плательщиков единого налога. КЦПРБ направил органам власти ряд обращений с предложениями по внесению изменений в Налоговый кодекс, направленными на усовершенствование законодательного регулирования учета и налогообложения турфирм. Пресс-конференция организована с целью привлечь внимание субъектов законодательной инициативы к существующим проблемам налогообложения в туристической отрасли. Спикеры пресс-конференции: руководитель КЦПРБ Дмитрий Гарный, налоговый консультант Александра Федак (ул. Крещатик, 4, конференц-зал). Регистрация на месте по редакционным удостоверениям.

* В Киевском апелляционном хозяйственном суде состоится заседание по делу о рассмотрении апелляционной жалобы ОАО “Авиакомпания “Сибирь” (Россия) на решение хозяйственного суда г.Киева от 6 сентября 2011 года, которым авиакомпании было отказано в ее иске о взыскании c Минобороны Украины $15,32 млн. в связи с понесенным авиакомпанией ущербом при крушении ее пассажирского самолета Ту-154 в 2001 году. Представителем интересов авиакомпании “Сибирь” в суде является компания Правовая группа “Павленко и Побережнюк”.

* Премьер-министр Украины Николай Азаров проведет встречу с Председателем Государственной Думы Российской Федерации Сергеем Нарышкиным.

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