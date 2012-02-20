Курс НБУ на 20.02.12

Официальный курс НБУ на 20.02.12100 USD – 798.8300 (17 февраля – 798.7500)100 EUR – 1051.1804 (17 февраля – 1036.9373)10 RUR – 2.6629 (17 февраля – 2.6440)Учетные курсы банковских металлов на 20.02.12 за 10 тройских унций (грн.) 959 XAU 10 Золото – 138357.36 (17 февраля – 137065.50)961 XAG 10 Серебро – 2674.48 (17 февраля – 2650.25)962 XPT 10 Платина – 130768.47(17 февраля – 128758.50)964 XPD 10 Палладий – 55518.69 (17 февраля – 54235.13)

Официальный курс НБУ на 20.02.12 100 USD – 798.8300 (17 февраля – 798.7500) 100 EUR – 1051.1804 (17 февраля – 1036.9373) 10 RUR – 2.6629 (17 февраля – 2.6440) Учетные курсы банковских металлов на 20.02.12 за 10 тройских унций (грн.) 959 XAU 10 Золото – 138357.36 (17 февраля – 137065.50) 961 XAG 10 Серебро – 2674.48 (17 февраля – 2650.25) 962 XPT 10 Платина – 130768.47(17 февраля – 128758.50) 964 XPD 10 Палладий – 55518.69 (17 февраля – 54235.13)

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