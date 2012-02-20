Латыши проголосовали против предоставления русскому языку статуса государственного

Жители Латвии проголосовали против предоставления русскому языку статуса государственного, сообщает РИА «Новости».

Президент Латвии Андрис БЕРЗИНЬШ поблагодарил граждан страны, которые на референдуме проголосовали против предоставления русскому языку государственного статуса.

Референдум прошел в республике в субботу. По результатам обработки данных со всех 1035 участков, открытых на референдуме, за предоставление русскому языку статуса государственного проголосовало 273 347 человек, против - 821 722 человека. Недействительными признаны 3524 бюллетеня.

"Благодарю всех, кто встал на защиту государственного языка и Латвии как единственной страны в мире, где латышский язык, народные традиции и все латышское могут существовать, развиваться и объединять всех, кто является истинными патриотами этой страны", - сказал А.БЕРЗИНЬШ.

По словам президента Латвии, референдум стал серьезным уроком для общества.

"Я благодарю всех, кто сумел сохранить в накаленной атмосфере референдума хладнокровие и толерантность, не поддался на провокации и разжигание вражды. Одновременно нам нужно помнить, что с референдумом ничего не заканчивается. Все, кто хочет здесь жить на основе взаимного уважения и понимания, должны немедленно начать дискуссию, диалог о том, как преодолеть подозрения, обиды и недоразумения. В противном случае люди с экстремистскими взглядами смогут так же манипулировать нашим обществом, как это нередко случалось раньше", - сказал А.БЕРЗИНЬШ.

На данный момент в республике один государственный язык - латышский.

Для того, чтобы русский язык стал вторым государственным в Латвии, было необходимо, чтобы на референдуме за это проголосовали не менее 771 893 граждан Латвии - половина от всех граждан страны, имеющих право голоса.

В Латвии проживают 2,1 миллиона человек. Из них 319 тысяч человек являются негражданами - лицами, постоянно проживающими в республике, но имеющими ряд ограничений в правах. В частности, неграждане не могут участвовать в выборах и референдумах.