ДАЙДЖЕСТ СМИ за 20 февраля

Экономические материалы

Украинские СМИ

Издание «Дело» в публикации «Киев не сможет использовать 10%-ную скидку на газ для ЕС как аргумент в переговорах с «Газпромом» - мнение» пишет: «Газпром» снизил цену газа некоторым европейским странам в среднем на 10%. В частности, "подарки" получили французская GDF Suez, немецкая Wingas, словацкая SPP. Но Украина едва ли сможет использовать это как аргумент в переговорах с российским монополистом…

http://delo.ua/ukraine/kiev-ne-smozhet-ispolzovat-10-nuju-skidku-na-gaz-dlja-es-kak-arg-173710/

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Также «Дело» в публикации «При определении дефицита бюджета Кабмин не учел 22 млрд. грн.» пишет: по экспертным данным, реальный дефицит госбюджета Украины в 2011 году вдвое превысил официальные данные, обнародованные Кабмином…

http://delo.ua/ukraine/pri-opredelenii-deficita-bjudzheta-kabmin-ne-uchel-22-mlrd-grn-173730/

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«Дело» в публикации «Судьи решили, какие решения судов будут доступны общественности» пишет: Совет судей, согласно новому скандальному закону, утвердил перечень судебных решений, которые будут вноситься в Госреестр судебных решений…

http://delo.ua/ukraine/sudi-reshili-kakie-reshenija-sudov-budut-dostupny-obschestvennosti-173736/

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Издание «Коммерсант-Украина» публикует материал «Процентные отношения», в котором пишет: Россия предложила Украине возобновить замороженные с середины января переговоры о снижении цены газа. Москва пошла на этот шаг после того, как скидок - в среднем на 10% - добились европейские компании. Для Украины речь идет о тех же 10% и лишь при условии закупки всего законтрактованного ранее объема топлива. Такое предложение не устраивает Украину. Инициативу Москвы следует рассматривать скорее как реакцию на попытки Киева привлечь к решению проблемы европейских инвесторов и снизить объемы закупки, отмечают эксперты…

http://www.kommersant.ua/doc/1877263

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Также «Коммерсант-Украина» публикует материал «Интернет на троих», в котором пишет: в интернет-бизнес, созданный бизнесменами Петром Порошенко и Борисом Ложкиным, войдут активы Рината Ахметова. Партнеры учредили компанию United Online Ventures (UOV), куда войдут порталы i.ua, bigmir.net и tochka.net. До сих пор интернет-бизнес Ахметова не был коммерчески успешным, утверждают участники рынка. В объединенной компании его доля составит всего 24,9%, однако до конца года может увеличиться до 49,9%…http://www.kommersant.ua/doc/1877436

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Издание «Экономические известия» в публикации «Пшеницу больше не закупают» пишет: зернотрейдеры уважили чиновников и прекратили закупку зерна на внутреннем рынке. До июля на внешние рынки будет поставлено еще не более 1,7 млн. т пшеницы, в результате чего остатки составят не менее 8 млн. т…

http://markets.eizvestia.com/full/pshenicu-bolshe-ne-zakupayut

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Также «Экономические известия» публикуют материал «Банки простили безнадежных», в котором пишут: объем проблемной задолженности в портфелях банков в 2011 г. несколько снизился. Но повода для оптимистических настроений по-прежнему нет - причина вовсе не в улучшении макроэкономического климата в стране, а в списании плохих долгов банками…

http://finance.eizvestia.com/full/banki-prostili-beznadezhnyh

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Газета «Сегодня» в публикации «Украинцы, у которых есть сбережения в долларах, смогут подзаработать» пишет: Минфин хочет во втором квартале начать выпуск валютных облигаций для физлиц…

http://www.segodnya.ua/news/14340180.html

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Также «Сегодня» в публикации «Ротация состава от Януковича: места получили «требовательные» пишет: верховный главнокомандующий - президент Виктор Янукович продолжает кадровые перестановки в военном ведомстве…

http://www.segodnya.ua/news/14340236.html

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Сайт «УНИАН-экономика» в публикации «Греция - Евросоюз: "финальная стадия" близка к продолжению...» пишет: договоренности по Греции остаются пустой теорией. Весной страну ждут выборы, после которых все может «сойти на нет». Ведь судьбу свободного государства в свободной Европе до сих пор, к счастью, решают его свободные граждане…

http://economics.unian.net/rus/detail/120323

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Российские СМИ

Издание «Ведомости» в публикации «Путин придумал, как вернуть российскому ОПК мировое лидерство» пишет: Россия никого не должна вводить в искушение своей слабостью, поэтому она ни при каких условиях не откажется от потенциала стратегического сдерживания и будет его укреплять, пишет в своей шестой программной статье кандидат в президенты…

http://www.vedomosti.ru/politics/news/1508455/putin_pridumal_kak_obespechit

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Также «Ведомости» в публикации «МТС объединяется с «Ростелекомом» во имя четвертого поколения связи» пишут: МТС и «Ростелеком» объединяют сетевую инфраструктуру, необходимую для развертывания сотовых сетей четвертого поколения. Объединение также позволит компаниям сократить ежегодные капитальные затраты на 10%…

http://www.vedomosti.ru/tech/news/1508328/soyuz_rostelekoma_i_mts

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Издание «Известия» в публикации «В космос с отклонениями» пишет: российские ученые считают, что планку медицинских требований для тех, кто хочет стать космонавтом, пора снижать…

http://izvestia.ru/news/515954

(УНИАН)