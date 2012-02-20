Сотрудничество Украины с ТС в формате «3+1» сохраняет свою актуальность - Азаров

Сотрудничество Украины с Таможенным союзом, в который входят Российская Федерация, Беларусь и Казахстан, в формате «3+1» сохраняет свою актуальность.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ сказал в ходе встречи с председателем Государственной думы Федерального Собрания Российской Федерации Сергеем НАРЫШКИНЫМ.

«Те предложения, которые мы высказали по формату, например, «3+1» они имеют место, сохраняют свою актуальность», - сказал премьер.

Н.АЗАРОВ подчеркнул, что правительство Украины внимательно отслеживает все позитивные моменты в деятельности интеграционных объединений, в которых участвуют страны СНГ.

«Мы внимательно конечно следим за тем, как работает Таможенный союз, как работает евразийская модель интеграции, наше правительство внимательно отслеживает все позитивные моменты, которые есть в деятельности этих интеграционных объединений», - сказал Н.АЗАРОВ.

Он подчеркнул, что интеграция помогает странам выходить из экономического кризиса. И это видно сейчас на примере Греции, входящей в Евросоюз.

Как сообщал УНИАН, ранее Н.АЗАРОВ, говоря о перспективах сотрудничества Украины с Таможенным союзом, заявил, что формула «3 + 1» является единственно возможной формой сотрудничества Украины с ТС.