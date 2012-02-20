ЕС начинает переговоры о свободной торговле с Арменией

Брюссель. Европейский Союз начинает переговоры о глубокой и всесторонней зоне свободной торговли с Арменией.

Об этом собственному корреспонденту УНИАН в Брюсселе сообщили в пресс-службе Еврокомиссии.

“Открытие переговоров о свободной торговле является поворотным пунктом в наших торговых отношениях с Арменией. Мы вступаем в новую фазу, которая выведет наши экономические связи на новый уровень глубины и амбиций”, - заявил по этому поводу комиссар ЕС по вопросам торговли Карел де ГУХТ.

“Это еще один знак усиления наших политических и экономических связей”, - отметил комиссар ЕС по вопросам расширения и Европейской политики соседства Штефан ФЮЛЕ.

В пресс-службе Еврокомиссии уточнили, что соглашение о свободной торговле станет частью соглашения об ассоциации, переговоры о которой стороны ведут с июля 2010 года.

Комитет торговой политики Совета ЕС 17 февраля этого года разрешил Еврокомиссии начать переговоры о создании зоны свободной торговли с Арменией, после того, как Ереван выполнил ряд условий, выдвинутых ЕС в июне 2009 года, в частности, относительно реформирования регуляторной политики в сфере торговли.

Сейчас стороны начали подготовку к первому раунду переговоров, дата которого пока не объявлена.

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