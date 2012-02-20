Анонс на 21 февраля

* Состоится Международный инвестиционный форум "Инновации. Инициатива. Инвестиции. Инфраструктура". Цель форума, организатором которого выступает КОГА - укрепление межрегионального и международного сотрудничества, развитие партнерских отношений государственных структур и частного капитала в экономической и социальной сферах области, создание максимально благоприятного инвестиционного климата в условиях государственно-частного партнерства. На форуме состоится заседание Международного Трейд-клуба по участием более 50 представителей 32-х стран мира с предпринимателями Киевской области. В рамках форума состоится выставка - презентация, а также будут представлены многочисленные инвестиционные инициативы.

10-30 - В УНИАН состоится пресс-конференция на тему: «Компьютерное пиратство и действия власти». Организатор - Ассоциация предприятий информационных технологий Украины (АПИТУ). Участники: Эллина Шнурко-Табакова, председатель правления АПИТУ, Юрий Омельченко, руководитель отдела интеллектуальной собственности Microsoft Ukraine, Павел Миколюк, юридический представитель Adobe Systems Inc. в Украине. Вопросы: Об угрозах для страны в связи с недостаточными действиями государства в борьбе с пиратством, Предложения АПИТУ по установлению цивилизованных отношений на рынках интеллектуальной собственности (ул. Крещатик, 4, конференц-зал). Телефон: (044) 236 4859, office@apitu.org.uа. Регистрация на месте по редакционным удостоверениям.

* Под председательством Президента Украины Виктора Януковича состоится заседание Совета регионов.

* Пресс-конференция на тему: «Как привлечь украинского частного инвестора на фондовый рынок". Участники: директор Агентства по развитию инфраструктуры фондового рынка Украины Юрий Бойко, президент Ассоциации "Фондовое партнерство" Ирина Заря, руководитель интернет-портала FundMarket Роман Мотычак.

* Состоится круглый стол на тему: «Торговые войны: проблема качества украинского сыра или большая политика? Насколько конкурентоспособны отечественные производители молочной продукции?". Приглашены: Василий Бондаренко, председатель правления Национальной ассоциации молочников Украины" Укрмолпром ", Андрей Дикун, президент Ассоциации производителей молока Украины, Андрей Гетя, директор департамента рынков животноводства Министерства аграрной политики и продовольствия Украины, Александр Куц, директор департамента продовольствия Министерства аграрной политики и продовольствия Украины; Лидия Карпенко, Союз молочных предприятий Украины и др.

* Состоится пресс-конференция на тему: «Сыр и остальные. Качество молочных продуктов Украины ». В работе примет участие: завотделом гигиены питания и безопасности пищи Центра радиационной медицины АМНУ Игнат Матасар.

* Пресс-конференция на тему: "Сколько фальсификата в украинских аптеках? Новые правила проверок ". В пресс-конференции примут участие: народный депутат, представитель фракции КПУ, экс-министр здравоохранения Юрий Гайдаев, глава Государственной службы Украины по лекарственных средств Алексей Соловьев, эксперт "Фонда общественной безопасности" Виталий Скороходов. Организатор – ГолосUA.

* Состоится заседание Правления Ассоциации городов Украины. Во время заседания состоится торжественное подписание Соглашения о сотрудничестве между Ассоциацией городов Украины и Украинским Союзом Промышленников и Предпринимателей. Соглашение подпишут Президент АГУ, Днепропетровский городской голова Куличенко и президент УСПП, советник Президента Украины, народный депутат А.Кинах. Члены Правления планируют одобрить предложения к Основным направлениям бюджетной политики на 2013 год, обсудить вопросы тарифной политики в сфере жилищно-коммунальных услуг, утвердить План работы на 2012 год.

* Состоится заседание Комитета ВРУ по вопросам социальной политики и труда. Будут рассматриваться: Проект Трудового кодекса Украины; Проект закона о внесении изменений в Закон Украины «Об общеобязательном государственном социальном страховании на случай безработицы» (о внедрении механизмов поддержки развития предпринимательской деятельности и создание новых рабочих мест) и другие.

* Круглый стол на тему: «Практические аспекты защиты интеллектуальной собственности для бизнеса». Участники: Сергей Мосов, советник президента УСПП по вопросам интеллектуальной собственности Алексей Васильев, директор Ассоциации «Информатио-Консорциум», Татьяна Трембовецкая, патентный поверенный, управляющий партнер патентно-юридического агентства «Голдмарк», Татьяна Павлюк, президент Федерации оценщиков бизнеса и интеллектуальной собственности ; Наталья Науменко, аудитор АКФ «Компас».

* Заседание НКРЭ

* 11-30 - В УНИАН состоится круглый стол на тему: «Перспективы европейской интеграции Украины». К участию приглашены депутаты Европарламента Александр Мирский и Владко Панайотов, депутаты Верховной Рады Украины Юлия Левочкина, Николай Катеринчук, Ирина Геращенко, Ирина Бережная.

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