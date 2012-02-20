ТОП-10 (20 февраля)

Ефремов заявляет, что ВР пока не готова к ратификации соглашения о ЗСТ СНГ

Председатель фракции Партии регионов Александр ЕФРЕМОВ заявляет, что Верховная Рада пока не готова к синхронной ратификации Соглашения о зоне свободной торговли со странами СНГ.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом А.ЕФРЕМОВ заявил сегодня во время брифинга, комментируя возможность синхронной ратификации соглашения парламентами Украины и России.

«Мы не готовы на сегодняшний день к тому, чтобы имплементировать имеющийся документ», - сказал А.ЕФРЕМОВ.

По его словам, сейчас над документом продолжается работа совместно с представителями Российской Федерации. «Если мы доведем его до того состояния, которое мы понимаем, мы готовы будем выйти на имплементацию в любой день. Но на сегодняшний день такая работа еще не закончена», - отметил А.ЕФРЕМОВ.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 20 февраля, председатель Государственной думы Федерального Собрания Российской Федерации Сергей НАРЫШКИН заявил о достижении договоренности между Украиной и Россией относительно синхронной ратификации Соглашения о зоне свободной торговли в рамках СНГ.

По его словам, достигнута договоренность о том, что соглашение о зоне свободной торговли на территории СНГ будет «одновременно синхронно рассматриваться».

В то же время С.НАРЫШКИН не уточнил, есть ли договоренность о дате такой синхронной ратификации настоящего документа.

Справка УНИАН. 18 октября 2011 г. в Санкт-Петербурге (Россия) премьер-министры стран-членов СНГ подписали соглашение о создании зоны свободной торговли. Договор о ЗСТ подписали Россия, Украина, Беларусь, Казахстан, Армения, Таджикистан, Молдова и Киргизия. Договор не подписали Азербайджан, Туркменистан и Узбекистан. Вместе с тем, было заявлено, что эти страны планируют присоединиться к нему.

20 декабря 2011 г. в Москве Президент Виктор ЯНУКОВИЧ заявил, что Украина готова обсудить вопрос синхронной ратификации странами-членами Содружества Независимых Государств соглашения о создании зоны свободной торговли в рамках СНГ.

21 декабря Президент России Дмитрий МЕДВЕДЕВ сообщил, что Россия готова к синхронной ратификации договора о ЗСТ в рамках Содружества.

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Роспотребнадзор ждет документы от предприятий Украины, поставляющих сыр на рынок РФ

С целью выработки мер по возобновлению поставок сыров ряда украинских производителей Роспотребнадзор направил в Министерство аграрной политики и продовольствия Украины перечень документации для проведения документарной проверки предприятий, производящих сыр и поставляющих его на рынок РФ.

Об этом УНИАН сообщили сегодня в пресс-службе Роспотребнадзора.

Также Роспотребнадзор также готов рассмотреть документы на продукцию, которые поступят непосредственно от украинских предприятий, вырабатывающих сыр и поставляющих их на рынок Российской Федерации.

Как сообщал УНИАН, 8 февраля Роспотребнадзор обнародовал на своем сайте информацию о запрете ввоза сыров трех украинских предприятий – ЧП КФ «Прометей» (Черниговская обл.), АО «Пирятинский сырзавод» (Полтавская обл.), ООО «Гадячсыр» (Полтавская обл.).

Роспотребнадзор заявил, что в украинских сырах выявлено большое количество пальмового масла. В свою очередь, в Госветслужбе Украины эти претензии назвали безосновательными.

В ходе рабочей поездки 8-9 февраля министр аграрной политики и продовольствия Украины Николай ПРИСЯЖНЮК встретился с руководителем Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) Геннадием ОНИЩЕНКО и обсудил вопросы поставок сырных продуктов украинских производителей на рынок России. Также они договорились о проведении инспекции украинских производителей сыра.

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Украинский сыр опробует рынок Иордании?

Министр иностранных дел Украины Константин ГРИЩЕНКО обсудил вопрос экспорта украинского сыра с премьер-министром Иордании.

Об этом глава МИД сообщил в своем микроблоге на Twitter, подводя итоги встречи в Аммане.

«Не мог не коснуться вопроса возможного экспорта украинского сыра. Уверен, в РФ наши сыры вернутся, но новые рынки еще никому не помешали», - отметил К.ГРИЩЕНКО.

«В иорданских партнерах импонирует нацеливание на результат. Переговоры с премьер-министром Иордании подтвердили хорошие возможности для торговли», - сообщил глава украинского МИД.

Как сообщал УНИАН, 8 февраля Роспотребнадзор России обнародовал на своем сайте информацию о запрещении ввоза сыров трех украинских предприятий – ЧП КФ «Прометей» (Черниговская обл.), АО «Пирятинский сырзавод» (Полтавская обл.), ООО «Гадячсыр» (Полтавская обл.).

Российские власти утверждают, что в сырых было обнаружено пальмовое масло, украинская сторона это категорически отрицает.

Ранее правительственный уполномоченный по вопросам европейской интеграции Украины Валерий ПЯТНИЦКИЙ заявил, что Украина будет продавать свой сыр на европейском рынке.

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Работа российского представительства компании Nemiroff разблокирована

Работа московского Торгового дома компании Nemiroff вечером 16 февраля 2012 г. была разблокирована и был обеспечен доступ на предприятие легитимного генерального директора компании Григория САВИНОВА. Об этом УНИАН сообщила пресс-служба компании.

В компании сообщили, что в конце августа 2011 г. ТД Nemiroff в Москве, выполняющий функции российского представительства компании Nemiroff, подвергся рейдерской атаке, инициированной частью акционеров компании. В результате силового захвата работа предприятия была заблокирована, а генеральный директор Г.САВИНОВ незаконно смещен. В компании заявляют, что запись о смене гендиректора была внесена в Единый государственный реестр юридических лиц (ЕГРЮЛ) на основании сфальсифицированных документов, в нарушение как Соглашения акционеров компании Nemiroff, так и законодательства Российской Федерации.

«Незаконные действия по смене генерального директора получили надлежащую правовую оценку: 24 октября 2011 г. суд Никосии (Кипр, по месту юрисдикции Nemiroff Holdings Ltd, владеющей 60% ТД Nemiroff в России) принял решение о восстановлении и обязал Nemiroff Holdings Ltd предпринять все необходимые действия по восстановлению в должности Г.САВИНОВА. 14 февраля 2012 г. Г.САВИНОВ был внесен в ЕГРЮЛ в качестве генерального директора ТД Nemiroff в России», - говорится в сообщении.

По словам Г.САВИНОВА, его первоочередной задачей сейчас будет проведение полного анализа ситуации в компании, аудит финансового состояния и максимально оперативное восстановление нормальной работы предприятия. «За месяцы вынужденного простоя напитки Nemiroff практически исчезли с торговой полки. Большая часть сотрудников компании уволены или отправлены в вынужденный отпуск. Государственный бюджет при самой осторожной оценке за этот период недополучил около 50 млн. долл. налоговых поступлений. Торговый дом имеет многомиллионную задолженность перед компаниями группы Nemiroff», - говорится в сообщении.

Справка УНИАН. Nemiroff Холдинг – один из крупнейших мировых производителей алкоголя, продукция которого поставляется в 72 страны мира. Производственные мощности компании: 2 ликероводочных завода, расположенные в городе Немиров (Винницкая обл.). Розлив продукции в России осуществляется на мощностях ОАО «Ликероводочный завод «Ярославский» (входит во ФГУП «Росспиртпром»). В октябре 2010 года международный бренд Nemiroff начал розлив продукции в Республике Беларусь на мощностях Республиканского унитарного предприятия «Минск Кристалл» (входит в структуру концерна «Белгоспищепром»).

В структуру холдинга входят Управляющая компания Nemiroff, Украинская водочная компания Nemіroff, Дочернее предприятие (ДП) «Алко Инвест», Торговое представительство Nemіroff в России и Торговое представительство Nemіroff в Польше, а также Nemiroff International со штаб-квартирой в Будапеште (Венгрия).

Ассортиментный портфель продуктов под брендом Nemіroff насчитывает 28 позиций.

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Европейский суд по правам человека назначил на 17 апреля слушания по делу Луценко

Европейский суд по правам человека назначил публичные слушания по делу экс-министра внутренних дел Юрия ЛУЦЕНКО.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе партии «Народная самооборона».

В частности, как говорится в сообщении, представители экс-министра Ю.ЛУЦЕНКО в Европейском суде по правам человека Игорь ФОМИН и Валентина ТЕЛИЧЕНКО получили сообщение Европейского суда по правам человека о назначении публичных слушаний по делу «ЛУЦЕНКО против Украины» на 17 апреля 2012 года.

В открытом режиме суд будет исследовать законность задержания и ареста заявителя, а также – использование системы правосудия против Ю.ЛУЦЕНКО с целью отстранения его от политической жизни в Украине и недопущения к парламентским выборам 2012 года.

Адвокат экс-министра И.ФОМИН объяснил: «На публичные слушания поставлены два вопроса – о незаконности ареста Юрия ЛУЦЕНКО и о наличии политических мотивов содержания Юрия Витальевича под стражей».

«Суд чрезвычайно требователен к доказательствам, на основе которых выносит решение. Но ввиду того, что Парламентская Ассамблея Совета Европы недавно приняла резолюцию, которой признала политический характер преследования оппозиционеров, я уверен, что мы сможем это доказать и Европейскому суду», - отметил И.ФОМИН.

Как сообщалось, заявление экс-министра внутренних дел Украины Ю.ЛУЦЕНКО в Европейский суд было подано в январе 2011 года. Суд установил режим приоритетного рассмотрения дела. Правительство Украины в своих возражениях, поданных в суд, настаивало на законности ареста Ю.ЛУЦЕНКО и отрицало политические мотивы преследования экс-министра, лидера «Народной самообороны».

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Начальная стоимость 50% «Днепрооблэнерго» составит 600 млн. грн.

Начальная стоимость планируемого к продаже 50% госпакета акций ПАО «Днепрооблэнерго» составит 600 млн. грн.

Об этом говорится в обнародованном на правительственном сайте распоряжении Кабинета министров Украины от 15 февраля т.г. № 89-р.

В целом требования к участникам конкурса и конкурсные условия, утвержденные данным распоряжением, идентичны условиям конкурсов по приватизации других энергокомпаний.

Так, в соответствии с утвержденными правительственным распоряжением условиями, в конкурсе по продаже пакета акций «Днепрооблэнерго» могут участвовать лица, которые в течение трех последних календарных лет осуществляли деятельность по поставкам электроэнергии в объеме не менее 30% от объема поставок «Днепрооблэнерго» за тот же период или в течение трех последних лет были собственником 50% уставного капитала юридических лиц, осуществляющих подобную деятельность. К участию в конкурсе не допускаются юридические лица, 25% в уставном капитале которых прямо или опосредственно принадлежат государству.

Согласно данному распоряжению, покупатель должен погасить задолженность за закупленную электроэнергию на оптовом рынке электроэнергии по договорам реструктуризации (мировым соглашениям) с государственным предприятием "Энергорынок" за счет целевых надбавок к тарифам и других источников финансирования; до конца 2013 г. разработать план действий по охране окружающей среды с началом его выполнения с 2015 г.; направить по итогам финансово-хозяйственной деятельности общества в 2011 г. не менее 30% чистой прибыли (при наличии) на выплату дивидендов и перечислить в госбюджет дивиденды, начисленные на приобретенные 50% "Днепрооблэнерго"; в течение трех лет от даты перехода к покупателю права собственности на пакет акций не допустить без согласования с профсоюзной организацией сокращения численности работников общества более чем на 5% в год и пр.

Напомним, Фонд госимущества Украины (ФГИУ) планирует объявить в марте т.г. приватизационный конкурс с открытым предложением цены по принципу аукциона по продаже 50% госпакета акций ПАО "Днепрооблэнерго". Соответствующие изменения внесены приказом ФГИУ №52 от 12 января 2012 г. в помесячный пообъектный план-график выставления на продажу в 2012 г. пакетов акций энергокомпаний.

Справка УНИАН. ПАО «ЭК «Днепрооблэнерго» – крупнейшая энергоснабжающая компания Украины.

По данным Агентства по развитию инфраструктуры фондового рынка, 15% акций ПАО «Днепрооблэнерго» контролирует Larva Investments Limited (Кипр).

«Днепрооблэнерго» завершило 2010 год с прибылью 42,117 млн. грн.

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В Беларуси цена российского газа в 2011 году выросла на 41,5% - до 265 долл.

Минск. В Беларуси средняя цена на российский газ в 2011 году по сравнению с 2010 годом выросла на 41,5% и составила 265 долларов за тысячу кубометров.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Республике Беларусь, об этом сообщает Национальный статистический комитет Беларуси.

Так, по данным Белстата, за прошлый год Беларусь импортировала 20 млрд. кубометров газа. По сравнению с 2010 годом импорт российского газа сократился на 7,3%.

Как сообщал УНИАН, в конце ноября 2011 года «Газпром» купил 50% акций «Белтрансгаза» за 2,5 млрд. долл., доведя свою долю в предприятии до 100%. При этом компания «Белтрансгаз» переименована в «Газпром трансгаз Беларусь». Взамен Беларусь получила скидку на газ в 2012 году и подписала контракт на поставки газа в 2012-2014 годах. Среднегодовая цена газа в 2012 году составит 165,6 доллара за тысячу кубометров.

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Россия передала Украине новый проект газового договора

Россия передала Украине новый проект газового договора.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге журналистам сообщил председатель Госдумы РФ Сергей НАРЫШКИН.

«На сегодняшний день Министерство энергетики Российской Федерации передало украинской стороне новый проект соответствующего договора», - сказал он.

С.НАРЫШКИН подчеркнул, что именно этот документ и будет сейчас обсуждаться сторонами.

Справка УНИАН. ОАО «Газпром» и НАК «Нафтогаз Украины» 19 января 2009 года подписали два контракта: купли-продажи на период с 2009 по 2019 год; об объемах и условиях транзита природного газа через территорию Украины на период с 2009 по 2019 год.

Украина добивается пересмотра газовых контрактов с РФ, считая цену на газ завышенной, а на транзит - напротив, заниженной.

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Украина в январе увеличила экспорт электроэнергии в 2,1 раза

Украина в январе т.г. увеличила экспорт электроэнергии в 2,14 раза, или 279,4 млн. кВт/ч, по сравнению с аналогичным периодом 2011 года – до 522,6 млн. кВт/ч.

Об этом УНИАН сообщили в Министерстве энергетики и угольной промышленности Украины.

В прошлом месяце экспорт украинской электроэнергии в страны-участницы ENTSO-E (Венгрию, Польшу, Словакию и Румынию) увеличился на 44%, или на 106,5 млн. кВт/ч – до 348,3 млн. кВт/ч.

Напомним, что официальным экспортером с украинской стороны в восточноевропейском направлении в 2012 году является ООО «Востокэнерго», входящее в структуру частного энергохолдинга ДТЭК.

В частности, за указанный период экспорт украинской электроэнергии в Венгрию вырос в 3,5 раза – до 321,5 млн. кВт/ч, в Словакию – сократился на 96,6% - до 5,2 млн. кВт/ч.

В отчетный период экспортных поставок электроэнергии по направлению в Польшу не осуществлялось.

Экспорт электроэнергии в Молдову, который осуществляет дочерняя компания ДТЭК ООО «Пауэр Трэйд», в январе составил до 62,9 млн. кВт/ч, против 1,4 млн. кВт/ч в январе 2010 года. Напомним, коммерческие поставки электроэнергии в данном направлении «Пауэр Трэйд» осуществляет с начала с апреля 2011 года.

С начала года в Беларусь ООО «Востокэнерго» и ГПВД «Укринтерэнерго» экспортировали 111,4 млн. кВт/ч электроэнергии, тогда как в январе 2011 года экспорт в данном направлении не осуществлялся.

Справка УНИАН. С 2010 года Украина перешла на новую модель организации экспортных поставок электроэнергии, согласно которой участники рынка приобретают на аукционах у оператора магистральных сетей НЭК «Укрэнерго» доступ к трансграничным ЛЭП, по которым осуществляется экспорт.

Украина в 2011 году увеличила экспорт электроэнергии на 52,5%, или 2,215 млрд. кВт/ч, по сравнению с 2010 годом – до 6,433 млрд. кВт/ч.

В 2011 году экспорт электроэнергии с украинской стороны осуществляли ООО «Востокэнерго» (ДТЭК) – восточноевропейское и белорусское направления, ООО «Пауэр Трейд» (ДТЭК) – молдавское направление, ГПВД «Укринтерэнерго» – белорусское направление.

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Банковская система в январе получила прибыль в 0,7 млрд. грн.

Банковская система Украины по итогам января 2012 года получила прибыль в 0,7 млрд. грн. по сравнению с убытком 5 млн. грн. годом ранее.

Об этом говорится в сообщении, обнародованном на сайте Национального банка Украины.

Согласно предоставленной информации, доходы банков увеличились на 4% - до 11,7 млрд. грн., расходы - на 1,9%, до 11 млрд. грн.

Справка УНИАН. Банковская система Украины по итогам 2011 года, по сравнению с 2010 годом, сократила убыток на 40% - до 7,708 млрд. грн.

УНИАН