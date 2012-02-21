ДАЙДЖЕСТ СМИ за 21 февраля

Экономические материалы

Украинские СМИ

Издание «Дело» в публикации «Большинство отелей Киева, заявленных к Евро-2012, не успеют открыться вовремя» пишет: из 12 cтроящихся в столице гостиниц активные работы ведутся на 10 площадках. Эксперты отмечают, что значительное количество отелей, заявленных к Евро-2012, не успеют открыться вовремя…

http://delo.ua/business/bolshinstvo-otelej-kieva-zajavlennyh-k-evro-2012-ne-uspejut-otkr-173766/

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Также «Дело» в публикации «Кабмин оценил «Днепроблэнерго» выше рыночной стоимости, но справедливо - мнение» пишет: правительство оценило 50% акций «Днепроблэнерго» в 600 млн. грн. По мнению экспертов, несмотря на то, что это почти на 30% выше рыночной стоимости акций, цена за компанию справедливая…

http://delo.ua/business/kabmin-ocenil-dneproblenergo-vyshe-rynochnoj-stoimosti-no-sprav-173780/

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«Дело» в публикации «Киевмлын» подозревают в неуплате налогов» пишет: налоговая милиция Подольского района Киева возбудила уголовное дело против служебных лиц одного из крупнейших коммунальных предприятий столицы - ОАО "Киевмлын". Менеджмент предприятия подозревают в уклонении от уплаты налогов в особо крупных размерах…

http://delo.ua/ukraine/kievmlyn-podozrevajut-v-neuplate-nalogov-173786/

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Издание «Коммерсант-Украина» публикует материал «Партия регионов дала сдачу», в котором пишет: на заседании согласительного совета лидеров депутатских фракций и глав парламентских комитетов представители Партии регионов предложили безотлагательно рассмотреть законопроект, разрешающий среди прочего сдачу в аренду газотранспортной системы…

http://www.kommersant.ua/doc/1877382

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Также «Коммерсант-Украина» публикует материал «Дмитрий Фирташ вступил в химическую реакцию», в котором пишет: бизнесмен Дмитрий Фирташ восстановил контракты с крупнейшими потребителями газа в Украине - химическими предприятиями. Пять из шести украинских производителей азотных минудобрений начали закупку газа у подконтрольной предпринимателю компании Ostchem Holding по цене на 13% ниже, чем у "Нафтогаза"…http://www.kommersant.ua/doc/1877935

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Издание «Экономические известия» в публикации «Аренда превзошла прибыль» пишет: спустя полтора месяца работы в новых условиях фермеры вынуждены констатировать - им не по карману новые ставки аренды земли, которые с легкой руки Кабмина начали с 1 января 2012 г. действовать в Украине. Повышение арендных платежей почти в два раза заставляет их делать выбор между выращиванием стратегически важных, но низкоприбыльных продовольственных культур, и высокорентабельных технических в пользу последних…

http://finance.eizvestia.com/full/arenda-prevzoshla-pribyl

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Также «Экономические известия» публикуют материал «Капитал сыграет в квадрат», в котором пишут: госбанки зарегистрировали Агентство по рефинансированию жилищных кредитов. Финансовая компания будет выпускать ипотечные облигации, обеспечивая их портфелями жилищных кредитов коммерческих банков. Впрочем, ключевым преимуществом агентства для банков, по мнению экспертов, станет не только улучшение ликвидности банков, а и создание механизма повышения капитализации и управления резервами…

http://finance.eizvestia.com/full/kapital-sygraet-v-kvadrat

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Газета «Сегодня» в публикации «Кремль снова хочет дружить с Украиной, но нам нужен газ по 250 долларов» пишет: Киев пока не договорился с Москвой и притормозил договор о "свободной зоне" с СНГ…

http://www.segodnya.ua/news/14340642.html

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Также «Сегодня» в публикации «Коммунальное чудо»: должникам предоставляют скидки» пишет: тем, кто реструктуризировал долг за тепло, дают шанс платить меньше. Экономия на «двушке» - 60 грн.

http://www.segodnya.ua/news/14340582.html

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Сайт «УНИАН-экономика» в публикации «Чисто» дружба с МВФ: и без денег, и без демократии» пишет: Украина имеет все шансы попасть в финансовую изоляцию, которая угрожает дефолтовой ситуацией. Последним предупреждением о риске финансового краха стало заявление Всемирного банка...

http://economics.unian.net/rus/detail/120263

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Российские СМИ

Издание «Ведомости» в публикации «Отток денег из России в январе оценили в $12-17 млрд» пишет: отток капитала из России не замедляется: в январе он составил, по оценке Минэкономразвития, рекордные $17 млрд, а по расчетам экспертов - около $12 млрд, как в конце прошлого года. Главная причина - экспортеры не торопятся возвращать выручку…

http://www.vedomosti.ru/finance/news/1509428/neftedollary_ne_vozvraschayutsya

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Также «Ведомости» в публикации «Российским банкам скоро не будет хватать капитала» пишут: крупным российским банкам в этом году потребуется дополнительный капитал, уверены аналитики S&P. Несмотря на то, что сейчас банкам хватает денег, наращивать активы темпами прошлого года они не смогут…

http://www.vedomosti.ru/finance/news/1509422/ne_hvataet_kapitala

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Издание «Известия» в публикации «Чиновники отчитаются о дорогих покупках» пишет: в Кремле завершается работа над законопроектом о декларировании расходов государственных служащих…

http://izvestia.ru/news/516061

(УНИАН)