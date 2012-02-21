Депутат Европарламента: назначение Клюева на другую должность негативно повлияет на евроинтеграцию

В Европе считают, что освобождение Андрея КЛЮЕВА от должности первого вице-премьера и назначение его секретарем СНБО негативно повлияет на процесс переговоров о евроинтеграции Украины.

Такое мнение в интервью газете “День” высказал председатель делегации Европейского парламента в Комитете парламентского сотрудничества “ЕС-Украина” Павел КОВАЛЬ.

На вопрос, как в Евросоюзе расценивают последние перестановки в правительстве Украины, в частности, назначение А.КЛЮЕВА секретарем СНБО, П.КОВАЛЬ ответил: “Я думаю, что это элемент концентрации власти, что, обычно, происходит в разных странах в предвыборный период. Ясное дело, нужно открыто сказать, что в Брюсселе не очень хорошо восприняли то, что КЛЮЕВ перешел с должности первого вице-премьера в СНБО. Ведь он был одним из не очень многих, возможно, единственным, кто был и очень успешным парламентарием, и влиятельным политиком в Украине. Это было очень важно. Как мы видели, процесс переговоров был в руках человека, который имеет влияние на политику и сумел успешно завершить переговоры с Евросоюзом о зоне свободной торговли и Соглашении об ассоциации”.

“Господин КЛЮЕВ всегда возглавлял избирательный штаб Партии регионов. Я понимаю, что с должности первого вице-премьера, который занимается вопросами евроинтеграции, эту работу осуществлять хуже, чем с должности в канцелярии Президента. Не мне это оценивать. Но я могу сказать прямо о том, как это было воспринято в Брюсселе. Там считают, что это решение не будет помогать процессу переговоров. Конечно, чиновники Евросоюза, Еврокомиссии и Европейского Совета не могут этого открыто сказать. Но я как евродепутат могу сказать – это было неожиданно”, – сказал П.КОВАЛЬ.

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