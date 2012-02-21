Янукович «советует» регионам: основные тезисы

Сегодня Президент Украины Виктор Янукович провел заседание Совета регионов. Предлагаем подборку основных тезисов от гаранта.

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ требует, чтобы до конца текущего года тарифы на жилищно-коммунальные услуги были приведены в соответствие с экономически обоснованным уровнем.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня, 21 февраля, на заседании Совета регионов.

«Я требую, чтобы до конца 2012 года тарифы на услуги жилищно-коммунального хозяйства были доведены до экономически обоснованного уровня», - сказал В.ЯНУКОВИЧ.

Президент отметил, что этот вопрос находится в сфере деятельности Комиссии по регулированию тарифов и местных властей.

«Это вопрос государственного регулятора и местных властей. Это общая работа», - сказал В.ЯНУКОВИЧ.

Он подчеркнул, что необходимо создать механизмы и найти средства для обновления коммунальной инфраструктуры. «Совершенно очевидно, что платежей, которые поступают от потребителей, для этого недостаточно. Я говорил, и еще раз хочу сказать, что нам нужно использовать все механизмы, прежде всего, государственно-частного партнерства и, безусловно, участие государства должно быть на этом этапе существенным. Но рост роли регионов, органов самоорганизации граждан, местных общин, объединений совладельцев – это работа местных органов власти», - сказал В. ЯНУКОВИЧ.

Как сообщал УНИАН, в январе т.г. Президент подписал закон относительно процедуры установления тарифов на ЖКУ, которым, в частности, в Закон Украины «О жилищно-коммунальных услугах» добавлена норма о том, что порядок доведения до потребителей информации о перечне ЖКУ, структуре цен/тарифов, изменении цен/тарифов с обоснованием его необходимости и об учете соответствующей позиции территориальных общин разрабатывается и утверждается центральным органом исполнительной власти по вопросам ЖКХ.

***

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ поручил премьер-министру Николаю АЗАРОВУ определить, кто из вице-премьеров будет вести тему сотрудничества с Европейским Союзом, которой раньше опекался бывший первый вице-премьер-министр Андрей КЛЮЕВ. Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал, закрывая заседание Совета регионов.

В.ЯНУКОВИЧ отметил, что необходимо дополнить один из пунктов решения Совета регионов, в котором речь идет о необходимости активизации взаимодействия украинских регионов с Евросоюзом, в частности, расширения сотрудничества с Комитетом регионов ЕС.

В.ЯНУКОВИЧ предложил дописать поручение об определении кандидатуры вице-премьера, которому будут предоставлены функции по налаживанию такого сотрудничества.

«Я бы сказал, что неофициально эту функцию выполнял Андрей Петрович КЛЮЕВ, который сейчас работает секретарем СНБО. Учитывая опыт, который есть в Украине…, работы в вопросе европейской интеграции, мы знаем, что эта работа требует отдельного внимания, Николай Янович. Поэтому, пожалуйста, Вы вместе с вице-премьер-министрами проработайте этот вопрос и внесите предложения», - сказал В.ЯНУКОВИЧ.

***

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ поручил Кабинету министров изучить, как в действительности внедряется на местах новое законодательство о дерегулировании.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на заседании Совета регионов.

По словам В.ЯНУКОВИЧА, очень много принято законов и других нормативных актов, но у него лично нет ощущения, что люди чувствуют улучшение. «Говорим мы много, а ощущения того, что это будет в интересах бизнеса, на пользу людям, у меня лично нет», - сказал Президент.

По его мнению, необходимо интересоваться именно у предпринимателей, созданы ли для них благоприятные условия для ведения бизнеса.

Поєтому В.ЯНУКОВИЧ считает, что перед заседанием правительства министры, закрепленные за регионами, должны поехать на места и разобраться, действуют ли в действительности новые законы.

***

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ подчеркивает, что государство не должно стоять в стороне, и должно бороться с попытками фальсификации украинской пищевой продукции.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на заседании Совета регионов.

Президент заметил, что Украина должна отстаивать свои интересы в мире.

По словам В.ЯНУКОВИЧА, отстаивать свои интересы страна сможет в полной мере, если ее собственная продукция будет качественной, поэтому Украина не должна стоять в стороне и бороться с попытками фальсификации украинской продукции, поскольку это вредит не только потребителю, но и вредит имиджу страны и ее экспортному потенциалу.

Также В.ЯНУКОВИЧ призвал создать в государстве такую систему, чтобы гражданин мог отстоять свои интересы как потребитель, независимо от места проживания – в большом городе или маленьком селе.

***

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ призывает руководителей регионов проявлять инициативу. Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал, открывая заседание Совета регионов.

По словам В.ЯНУКОВИЧА, сегодня важно внедрить новую региональную политику, которая предусматривает новый формат отношений регионов с государством, новые механизмы влияния на региональную экономику.

Он призвал регионы проявлять инициативу и предлагать то, что необходимо именно им.

«Я хотел бы, чтобы мы с вами поняли, что именно инициатива регионов, ответственность регионов и неуклонный рост уровня ответственности является залогом дальнейшего успеха», - сказал В.ЯНУКОВИЧ.

По его словам, главы госадминистраций не должны сидеть на месте и ждать, пока им дадут указание сверху.

В.ЯНУКОВИЧ посоветовал ездить по другим регионам, в том числе тем, где внедряются пилотные проекты реформ в тех или других сферах.

Как сказал Президент, большинство так и делают, но «есть такие главы администраций, которые ждут, пока петух прокукарекает… или клюнет в одно место».

***

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ обещает лично проконтролировать, как главы областных государственных администраций изучают проблемы людей. Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на заседании Совета регионов.

По словам В.ЯНУКОВИЧА, у людей сегодня очень много нерешенных вопросов, которые связаны с системными проблемами страны, но есть и такие вопросы, которые может решить губернатор.

«Есть случаи, когда судьба человека находится в ваших руках, а очень часто за судьбой одного человека стоит судьба семьи», - сказал В.ЯНУКОВИЧ, обращаясь к руководителям областей.

«Я попытаюсь посмотреть, как вы это делаете лично», - пообещал В.ЯНУКОВИЧ.

***

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ заявляет, что модернизация первичной сети предоставления медицинской помощи во всех регионах Украины должна быть завершена до конца 2012 года. Как сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства, об этом он заявил на заседании Совета регионов.

«Принцип “деньги ходят за пациентом” может быть реализован только на ближайшем к человеку уровне», - сказал глава государства.

В.ЯНУКОВИЧ отметил, что граждане надеются на успех модернизации системы здравоохранения. Речь идет, в частности, об оптимизации сети медицинских заведений, повышении доступности предоставления медицинских услуг и приближении их к человеку. «Но сколько бы пилотных проектов не было учреждено, какие бы средства не выделялись на их реализацию, никакого эффекта не будет без конкретного движения вперед», - констатировал Президент.

Глава государства в то же время оценил как «крайне неудовлетворительную» разъяснительную работу с людьми относительно сути и составляющих медицинской реформы. «Я рассчитываю, что Раиса БОГАТЫРЁВА (новый министр здравоохранения – УНИАН) эту работу усилит», - сказал он.

Президент обратил особое внимание на важность привлечения к сотрудничеству в теме медицинской реформы экспертов, общественных организаций. «Это сотрудничество будет очень полезным», - сказал он.

«Здравоохранение - одна из ведущих областей “экономики будущего” на глобальном уровне, и в Украине эта область должна быть общенациональным делом», - убежден В.ЯНУКОВИЧ.

***

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ считает низкими темпы подготовки к земельной реформе на всех уровнях власти.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства, об этом он заявил на заседании Совета регионов в Киеве.

В.ЯНУКОВИЧ напомнил, что на государственном уровне созданы все рамочные условия для проведения реформы землепользования, в частности Закон «О Государственном земельном кадастре» предусматривает возможности реализации права собственности на землю и ее рационального использования. «Земля наконец должна стать реальной собственностью», - сказал глава государства.

Он также призвал руководителей Винницкой, Киевской и Харьковской областей сосредоточить внимание на пилотных проектах по созданию и апробации программы Государственного земельного кадастра. «Я ожидаю, что вы эту работу качественно выполните», - сказал Президент.

Еще одной задачей в процессе реализации земельной реформы В.ЯНУКОВИЧ назвал завершение оформления и выдачи государственных актов на право собственности на земельные участки гражданам взамен полученных ранее сертификатов на право на земельную долю (пай).

Президент оценил низкими темпы подготовки к земельной реформе на всех уровнях, прежде всего, на региональном. «Крайне необходимо обеспечить разработку схем землеустройства и технико-экономического использования и охраны земель, что обеспечит возможность прогнозирования использования земельных ресурсов», - сказал он, отметив, что в настоящее время такие схемы разработаны только по Донецкой и Одесской областям.

По мнению Президента, фактически не уделяется внимание охране земель, что приводит к ежегодному увеличению площади нарушенных и деградированных земель.

В.ЯНУКОВИЧ обратил отдельное внимание на неудовлетворительное состояние выплаты селянам платы за аренду земельных паев. Он подчеркнул, что конечной целью реформы является не разграничение земли на бумаге и не увеличение нормативов бюджетных отчислений.

«Цель земельной реформы – обеспечение реальной собственности на землю и развитие на этой основе современного аграрного производства», - сказал глава государства, отметив, что это только один из этапов комплексного реформирования АПК и украинского села.

***

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Балога отказался выполнять распоряжение Азарова

На заседании Совета регионов министр чрезвычайных ситуаций Украины Виктор БАЛОГА отказался выполнять распоряжение премьер-министра Николая АЗАРОВА.

Как передает корреспондент УНИАН, во время выступления В.БАЛОГИ Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ покинул зал заседания, после чего В.БАЛОГА в своем выступлении сделал паузу.

После нескольких секунд тишины к министру обратился премьер-министр Н.АЗАРОВ с просьбой объяснить причину молчания. «А чего ты паузу взял?», - сказал Н.АЗАРОВ, обращаясь к В.БАЛОГЕ. В ответ министр сказал, что продолжит выступление после возвращения Президента.

«Я хочу перед Президентом поднять вопросы, которые волнуют министерство», - сказал В.БАЛОГА.

Н.АЗАРОВ в свою очередь предложил министру еще раз взять слово, после того как Президент вернется, и дать возможность выступить другому участнику заседания. Однако В.БАЛОГА не согласился покинуть трибуну и продолжил паузу.

«Президент уже следующего объявил, Виктор Иванович. Давай, заканчивай. Надо будет Президенту поставить вопрос – поднимешь руку и задашь», - сказал Н.АЗАРОВ. Однако В.БАЛОГА продолжал держать паузу. Через секунд десять Н.АЗАРОВ снова обратился к министру: «Ну что, завершил?». В.БАЛОГА ответил, что нет. «Так чего ты молчишь?», - спросил министра Н.АЗАРОВ. «Я жду Президента», - ответил В.БАЛОГА.

«Президент сказал продолжать (заседание), он отлучился. Садись. Придет Президент – продолжишь, если хочешь именно при Президенте», - сказал Н.АЗАРОВ министру.

После чего из зала послышалась реплика о том, что идет прямая трансляция. «Трансляция чего?», - спросил Н.АЗАРОВ. Из зала уточнили, что речь идет о трансляции заседания в пресс-центр. «А… Тогда Виктор Иванович садись, я Президенту доложу», - сказал Н.АЗАРОВ.

После этого В.БАЛОГА покинул трибуну, дав возможность выступить следующему участнику заседания, и занял место в зале.

Позже в пресс-службе Президента уточнили, что В.ЯНУКОВИЧ покинул заседание для того, чтобы сделать неотложный звонок.

Спустя некоторое время Президент вернулся в зал, В.БАЛОГЕ снова предоставили слово и он продолжил свое выступление.