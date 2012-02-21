Одесский облпотребсоюз просит выполнить решение суда и освободить из под стражи их председателя

В Одесском облпотребсоюзе недоумевают, почему его председателя, вопреки решению суда, до сих пор держат под стражей.

Как сообщила УНИАН заместитель председателя Одесского облпотребсоюза Людмила МАКАРОВА, Апелляционный суд Одесской области 20 февраля т.г. признал заключение под стражу председателя облпотребсоюза Ивана НЕГОДЫ необоснованным и изменил меру пресечения на подписку о невыезде.

В то же время, на 16:00 20 февраля И.НЕГОДУ правоохранители так и не освободили из СИЗО, ссылаясь на возбуждение нового уголовного дела, добавила Л.МАКАРОВА.

По ее словам, дело о задержании 67-летнего главы Одесского облпотребсоюза и силовом обыске офиса потребкооперации сдвинулось с “мертвой точки”. Апелляционный суд установил, что И.НЕГОДА не пытался скрыться от органов следствия, не препятствовал расследованию дела и не совершал иных противоправных действий, в связи с чем выводы относительно того, что он будет пытаться уклониться от следствия и суда или препятствовать расследованию, не основаны на материалах дела.

Кроме того, Л.МАКАРОВА отметила, что при вынесении решения об избрании меры пресечения, Приморский районный суд Одессы не указал, какие именно данные о личности И.НЕГОДЫ были учтены при избрании ему наиболее суровой меры пресечения в виде заключения под стражу, и каким образом эти данные свидетельствуют о необходимости избрания именно такой меры.

Исходя из этого, апелляция адвоката И.НЕГОДЫ была полностью удовлетворена. “Постановление Приморского районного суда Одессы от 16 февраля 2012 года об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу НЕГОДЫ Ивана Васильевича отменить. Избрать в отношении НЕГОДЫ И.В., 05.03.1944 года рождения, меру пресечения в виде подписки о невыезде с постоянного места жительства. НЕГОДУ Ивана Васильевича из-под стражи освободить немедленно”, - цитирует Л.МАКАРОВА постановление Апелляционного суда.

При этом, напомнила Л.МАКАРОВА, до сих пор это решение не выполнено.

Коллектив Одесского облпотребсоюза в своем открытом обращении к правоохранителям просит не препятствовать решению суда об изменении меры пресечения на подписку о невыезде и отпустить И.НЕГОДУ, который более 50 лет проработал в системе потребительской кооперации Украины.

Как сообщалось ранее, коллектив потребкооперации области в открытом письме на имя губернатора и прокурора Одесской области попросил защитить их организацию от произвола отдельных правоохранителей. В своем обращении кооператоры обратили внимание руководства области на тот факт, что потребкооперация не является органом власти, а ее деятельность регулируется отдельными законами, среди которых «О потребительской кооперации Украины» и др., что делает обвинения безосновательными и заставляет задуматься о реальных заказчиках преследования руководства облпотребсоюза.

Как сообщалось в СМИ, председатель Одесского облпотребсоюза И.НЕГОДА был взят под стражу 6 февраля с.г. в рамках возбужденного против него уголовного дела. Правоохранители инкриминируют ему присвоение и растрату имущества путём злоупотребления служебным положением, нанесение ущерба пайщикам организации.

В то же время, адвокат И.Негоды Василий КАЛАЯНОВ утверждает, что в материалах дела отсутствуют фамилии людей, права которых якобы были нарушены.

Справка УНИАН. Потребительская кооперация Украины имеет 140-летнюю историю. Являясь добровольным объединением граждан, Центральный союз потребительских обществ Украины (УКООПСОЮЗ) сегодня насчитывает более 500 тысяч пайщиков, более 20 тысяч из которых проживают в Одессе и Одесской области. Предприятия потребкооперации руководствуются в своей работе законами Украины «О кооперации» и «О потребительской кооперации Украины», нормативными и законодательными актами, регулирующими деятельность потребительской кооперации.