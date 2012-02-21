ВР приняла за основу Общегосударственную программу защиты от чрезвычайных ситуаций

Верховная Рада Украины приняла в первом чтении Общегосударственную целевую социальную программу защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций техногенного и природного характера на 2012-2016 годы.

Как передает корреспондент УНИАН, за принятие соответствующего законопроекта проголосовали 311 народных депутатов из 402, зарегистрированных в сессионном зале.

Реализация законопроекта предусматривает решение приоритетных задач по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и задач действующих программ в этой сфере, которые с принятием этой Программы утрачивают силу.

Выполнение Программы осуществляется в течение 2012-2016 годов и предусматривает проведение комплекса противооползневых и противокарстовых мероприятий; комплекса работ по берегоукреплению Азовского и Черного морей; комплекса работ по приведению Днепровских судоходных гидротехнических сооружений (шлюзов) в безопасное состояние; комплекса мероприятий по реабилитации территорий, загрязненных в результате военной деятельности.

Кроме того, предусмотрено осуществление комплекса мероприятий по ликвидации опасных экзогенных процессов на Государственном предприятии „Солотвинский солерудник”, связанных с проседанием поверхности, образованием карстовых и провальных оползней, а также мероприятий по консервированию шахт №8, №9 и экологической реабилитации пгт Солотвино в Закарпатской области; комплекса работ по извлечению взрывоопасных остатков технологических продуктов производства тротила на территории ГП "Горловский химический завод"; комплекса работ по обращения с опасными бериллийсодержащими отходами на территории Государственного НПП "Запад" г. Киева и др.

Планируется также проведение технического переоснащения служб, подразделений и авиации Министерства чрезвычайных ситуаций; создание на территории Украины необходимой инфраструктуры для приближения мест размещения специальной авиации к районам ее применения; создание системы мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций на основе постоянно действующих центрального и региональных координирующих органов и др.

Финансирование мероприятий проекта будет осуществляться за счет государственного и местных бюджетов, в пределах расходов, предусмотренных главным распорядителям средств на соответствующий год, ответственным за выполнение задач и мероприятий этой Программы, а также других источниках, предусмотренных законом. Объем финансирования должен уточняться ежегодно во время составления проекта государственного бюджета Украины на соответствующий год.

Ориентировочный объем финансирования проекта акта составляет 12220,104 млн. грн., из них за счет госбюджета – 10324,84 млн., местных бюджетов – 611,764 млн., других источников – 1283,500 млн. грн.

Объем финансирования направлений проекта акта за счет средств госбюджета по отношению к основным макроэкономическим показателям экономического и социального развития Украины на 2012, 2013 и 2014 года составляет: в 2012 году – 1,079%; в 2013 году – 1,062% в 2014 году – 1,056%.