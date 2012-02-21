Анонс на 22 февраля

* Под председательством Премьер-министра Украины Николая Азарова состоится заседание Кабинета Министров Украины. Во время заседания Правительства планируется проведение брифингов с участием вице-премьера - министра социальной политики Сергея Тигипко и министра аграрной политики и продовольствия Николая Присяжнюка.

* В Минрегионе состоится обсуждение открытости генеральных планов. Представители общественности и эксперты Минрегиона под председательством директора департамента градостроительства, архитектуры и планировки территорий Игоря Соколова обсудят доступность для общественности графической части генеральных планов населенных пунктов. На мероприятие приглашены представители заинтересованных центральных органов исполнительной власти, ОО «Восточноукраинский центр общественных инициатив» и представители проектных институтов Минрегиона.

* 10-30 - в УНИАН состоится пресс-конференция на тему: "Успеет ли Украина спасти "Индар?". Участники: Народные депутаты, известные правозащитники, главы общественных организаций, ученые. Подготовлен пакет безотлагательных мер по спасению единственного в СНГ инсулинового завода "Индар". Команда ученых и специалистов-эндокринологов готова принять меры по спасению предприятия и налаживанию производственных мощностей полного цикла производства, которое было остановлено в результате беззаконного захвата предприятия в июле 2011 года. Несмотря на решение о возврате госпакета акций "Индара" государству, предприятие все еще удерживают люди, не имеющие отношения к медицине. Законное, назначенное государством руководство пока не может вернуть жизнь предприятию а сотням тысяч больным сахарным диабетом - уверенность в завтрашнем дне. Как вернуть науку на "Индар"? Кто в кратчайшие сроки способен возобновить полноценную работу завода? Как гарантировать безопасность ученым и защиту нацинальному производителю? (ул.Крещатик, 4, конференц-зал). Нужна аккредитация. Телефон: 096 860 02 96.

* Состоится встреча директоров ДТЭК с украинскими учеными под руководством Президента НАН Украины Бориса Патона. Будут обсуждаться наиболее актуальные вопросы сотрудничества ДТЭК с учеными НАН Украины и Национального горного университета (г. Днепропетровск) по вопросам добычи и обогащения угля. По итогам встречи предполагается принятие решения о разработке совместной Программы выполнения технологических проектов для компании. Участники: ген.директор компании Максим Тимченко, президент НАНУ Борис Патон, ректор Национального горного университета Геннадий Пивняк.

* Пресс-конференция на тему: "Решит ли законопроект №8474 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты по ОСМД" проблемы действующих объединений совладельцев?" Участники: Алексей Орловский, директор программы "Гражданское общество и надлежащее управление" МФ "Возрождение"; Татьяна Бойко, руководитель жилищно-коммунальных программ Гражданской сети ОПОРА; Михаил Березовчук, заместитель председателя Союза владельцев жилья Украины; Виктория Погорелова, председатель ОСМД "Мотор".

* Состоится торжественное открытие трехдневной "B2B Show" - специализированной выставки рекламно-сувенирной индустрии, организованной Ассоциацией производителей и импортеров рекламных сувениров Украины (АВИРСУ) и выставочной компанией «АККО Интернешнл». В программе выставки: Ежегодная Международная конференция «Мировая индустрия рекламно-сувенирной продукции: масштабы, перспективы, тренды, статистика». Приглашены: Патрик Деринг, вице-президент по маркетингу и продажам Senator GmbH, Германия; Ричард Лариби, экспорт-директор PF Concept, Нидерланды; Елена Каминская, официальный представитель PF Concept в Украине; Эсад Ахмет Оздем, президент Ассоциации Производителей и Импортеров промо-продукции PROMOTURK, Турция; Уве Тилш, управляющий директор компании Koziol, Германия и Пшемыслав Шранка,экспорт-менеджер TM Lecce Pen, Польша; Третий всеукраинский конкурс Effect PROMO; Показы корпоративной и промо-одежды PROMO Defile. В программе также Шоу-презентация эксклюзивных авторских изделий (футбольные булавы и другая продукция), организованная оргкомитетом Международного фестиваля «Большой мяч».

* В канун Дня защитника Отечества состоится торжественное открытие общежития для военнослужащих Государственной специальной службы транспорта Министерства инфраструктуры Украины.

* Пресс-конференция на тему: «Два года президентства Виктора Януковича: экономическая политика». Участники: президент Центра антикризисных исследований, первый зам.директора Национального института стратегических исследований Ярослав Жалило и исполнительный директор Международного фонда Блейзера Олег Устенко.

* Состоится бизнес-брифинг посвященный итогам встречи туроператоров и турагентств Украины с представителями отельных групп в рамках Impertore Club Travel Academy . Участники: Натали Гурьева - президент Imperatore Club by Natalie Gurieva; Евгения Лебедева - Eleganzia Hotels & Spas и Forte Village Resort Сардиния, Castel Monastero Тоскана; Pravin Ramessur и Елена Геращенко - Mirotel Трускавц; Loic Fresard - Majestic Barierre Канны, Наталия Якименко - Grand Resort Lagonissi Греция, Татьяна Кузина - Hotel Elound Beach Крит, Claudia La Greca - Capri Palace Капри, Erica d`Angelo - Ti Sana Detox Retreat & Spa Милан,Jean-Philippe Laugier - Cheval Blanc Куршавель. Европейские операторы презентуют свои новейшие достижения в оборудовании гостиниц, поделятся опытом европейского гостеприимства в премиум сегмент, раскроют собственные секреты luxury обслуживания, расскажут о новых тенденциях и подходах в своем бизнесе и др.

* Состоится заседание Комитета ВРУ по вопросам финансов, банковской деятельности, налоговой и таможенной политики. Будут рассматриваться вопросы: информация министра финансов Украины В.Хорошковского относительно основных направлений работы Министерства финансов Украины в 2012 г.; Проект закона о внесении изменений в подраздел 4 раздела XХ "Переходные положения" Налогового кодекса Украины (относительно особенностей взимания налога на прибыль); Предложения Президента к таможенному кодексу Украины и др.

* Состоится заседание Комитета ВРУ по вопросам социальной политики и труда. Будут рассматриваться: Проект Трудового кодекса Украины; Проект Закона о внесении изменений в Закон Украины «Об общеобязательном государственном социальном страховании на случай безработицы» (о внедрении механизмов поддержки развития предпринимательской деятельности и создания новых рабочих мест) и др.

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