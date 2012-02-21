ТОП-10 (21 февраля)

Греция избежит дефолта - кредит в 130 млрд евро одобрен, списано будет 53,3% долга

Государства еврозоны и Международный валютный фонд (МВФ) предоставят Греции для избежания ее дефолта до 130 миллиардов евро кредитов до 2014 года в рамках второго плана спасения, сообщил глава Еврогруппы Жан-Клод Юнкер на пресс-конференции во вторник по итогам двенадцатичасового заседания совета министров, передает РИА "Новости".

По его информации, частный сектор может списать долг стране в размере 53,3%. Эти решения были согласованы Еврогруппой после двенадцатичасового совещания.

Ранее агентство Франс Пресс со ссылкой на источники в Евросоюзе сообщало, что министры финансов стран еврозоны во вторник утвердили план по спасению Греции от долгового кризиса.

Совет управляющих Международного валютного фонда должен рассмотреть участие во второй программе спасения Греции от дефолта в первую неделю марта, сообщила глава МВФ Кристин Лагард по итогам заседания Еврогруппы.

Премьер-министр Греции Лукас Пападимос назвал "историческим" достигнутое соглашение о кредитовании страны.

По его словам, необходимо немедленно приступить к реализации программы, которая предусматривает дальнейшее кредитование страны и списание ее долга.

***

Законопроект о морских портах принят в первом чтении

Верховная Рада приняла в первом чтении правительственный проект закона «О морских портах» (рег. №9712).

Законопроект определяет правовые, экономические, социальные и организационные основы деятельности в морских портах Украины, создает правовую основу для привлечение частных инвестиций в отрасль, регламентирует систему взаимоотношений между государством и частными инвесторами.

Законопроект предусматривает, в частности, создание равных условий и обеспечение конкуренции среди субъектов хозяйствования, производящих одинаковую продукцию в пределах территории и акватории морского порта, разграничение функций обеспечения безопасности мореплавания и надзора (контроля) за безопасностью, недопущение дискриминации в доступе к объектам портовой инфраструктуры порта общего пользования.

Справка УНИАН. В декабре 2011 года Верховная Рада отклонила проект закона №0881 о морских портах, подготовленный народными депутатами Украины.

В отличие от него, в правительственном законопроекте, в частности, из понятия «акватория морского порта» изъята норма о включении в ее состав земель водного фонда и усовершенствован механизм реорганизации и последующей приватизации морских портов, в том числе, дополнительно предусмотрен механизм расторжения договоров купли-продажи, договоров аренды причалов и земли, исключено ограничение, устанавливающее, что государству при создании предприятия со смешанной формой собственности, при любых фактических размерах долей, должно принадлежать не менее 50%.

Также в правительственном законопроекте закреплена легитимность работы морских терминалов, которые находятся на отдаленных от основной территории порта земельных участках, исключено понятие «резервный фонд земель морских портов» и весь механизм его регулирования, внесены ряд изменений, касающихся регулирования искусственных земельных участков, и предусматривается принятие системных изменений в законодательство на уровне Земельного и Водного кодексов.

Кроме того, урегулированы разногласия с Минприроды по балластным и сточным водам (запрещен сброс с торговых судов нефтяных остатков, необработанных сточных вод, отходов и мусора), определен исключительный перечень услуг, которые могут предоставляться государственными предприятиями, установлена норма о бесплатном предоставлении помещений Государственной таможенной службе и Государственной пограничной службе при организации пропуска через государственную границу.

***

Янукович «советует» регионам: основные тезисы

Сегодня Президент Украины Виктор Янукович провел заседание Совета регионов. Предлагаем подборку основных тезисов от гаранта.

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ требует, чтобы до конца текущего года тарифы на жилищно-коммунальные услуги были приведены в соответствие с экономически обоснованным уровнем.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня, 21 февраля, на заседании Совета регионов.

«Я требую, чтобы до конца 2012 года тарифы на услуги жилищно-коммунального хозяйства были доведены до экономически обоснованного уровня», - сказал В.ЯНУКОВИЧ.

Президент отметил, что этот вопрос находится в сфере деятельности Комиссии по регулированию тарифов и местных властей.

«Это вопрос государственного регулятора и местных властей. Это общая работа», - сказал В.ЯНУКОВИЧ.

Он подчеркнул, что необходимо создать механизмы и найти средства для обновления коммунальной инфраструктуры. «Совершенно очевидно, что платежей, которые поступают от потребителей, для этого недостаточно. Я говорил, и еще раз хочу сказать, что нам нужно использовать все механизмы, прежде всего, государственно-частного партнерства и, безусловно, участие государства должно быть на этом этапе существенным. Но рост роли регионов, органов самоорганизации граждан, местных общин, объединений совладельцев – это работа местных органов власти», - сказал В. ЯНУКОВИЧ.

Как сообщал УНИАН, в январе т.г. Президент подписал закон относительно процедуры установления тарифов на ЖКУ, которым, в частности, в Закон Украины «О жилищно-коммунальных услугах» добавлена норма о том, что порядок доведения до потребителей информации о перечне ЖКУ, структуре цен/тарифов, изменении цен/тарифов с обоснованием его необходимости и об учете соответствующей позиции территориальных общин разрабатывается и утверждается центральным органом исполнительной власти по вопросам ЖКХ.

***

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ поручил премьер-министру Николаю АЗАРОВУ определить, кто из вице-премьеров будет вести тему сотрудничества с Европейским Союзом, которой раньше опекался бывший первый вице-премьер-министр Андрей КЛЮЕВ.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал, закрывая заседание Совета регионов.

В.ЯНУКОВИЧ отметил, что необходимо дополнить один из пунктов решения Совета регионов, в котором речь идет о необходимости активизации взаимодействия украинских регионов с Евросоюзом, в частности, расширения сотрудничества с Комитетом регионов ЕС.

В.ЯНУКОВИЧ предложил дописать поручение об определении кандидатуры вице-премьера, которому будут предоставлены функции по налаживанию такого сотрудничества.

«Я бы сказал, что неофициально эту функцию выполнял Андрей Петрович КЛЮЕВ, который сейчас работает секретарем СНБО. Учитывая опыт, который есть в Украине…, работы в вопросе европейской интеграции, мы знаем, что эта работа требует отдельного внимания, Николай Янович. Поэтому, пожалуйста, Вы вместе с вице-премьер-министрами проработайте этот вопрос и внесите предложения», - сказал В.ЯНУКОВИЧ.

***

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ поручил Кабинету министров изучить, как в действительности внедряется на местах новое законодательство о дерегулировании.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на заседании Совета регионов.

По словам В.ЯНУКОВИЧА, очень много принято законов и других нормативных актов, но у него лично нет ощущения, что люди чувствуют улучшение. «Говорим мы много, а ощущения того, что это будет в интересах бизнеса, на пользу людям, у меня лично нет», - сказал Президент.

По его мнению, необходимо интересоваться именно у предпринимателей, созданы ли для них благоприятные условия для ведения бизнеса.

Поєтому В.ЯНУКОВИЧ считает, что перед заседанием правительства министры, закрепленные за регионами, должны поехать на места и разобраться, действуют ли в действительности новые законы.

***

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ подчеркивает, что государство не должно стоять в стороне, и должно бороться с попытками фальсификации украинской пищевой продукции.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на заседании Совета регионов.

Президент заметил, что Украина должна отстаивать свои интересы в мире.

По словам В.ЯНУКОВИЧА, отстаивать свои интересы страна сможет в полной мере, если ее собственная продукция будет качественной, поэтому Украина не должна стоять в стороне и бороться с попытками фальсификации украинской продукции, поскольку это вредит не только потребителю, но и вредит имиджу страны и ее экспортному потенциалу.

Также В.ЯНУКОВИЧ призвал создать в государстве такую систему, чтобы гражданин мог отстоять свои интересы как потребитель, независимо от места проживания – в большом городе или маленьком селе.

***

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ призывает руководителей регионов проявлять инициативу.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал, открывая заседание Совета регионов.

По словам В.ЯНУКОВИЧА, сегодня важно внедрить новую региональную политику, которая предусматривает новый формат отношений регионов с государством, новые механизмы влияния на региональную экономику.

Он призвал регионы проявлять инициативу и предлагать то, что необходимо именно им.

«Я хотел бы, чтобы мы с вами поняли, что именно инициатива регионов, ответственность регионов и неуклонный рост уровня ответственности является залогом дальнейшего успеха», - сказал В.ЯНУКОВИЧ.

По его словам, главы госадминистраций не должны сидеть на месте и ждать, пока им дадут указание сверху.

В.ЯНУКОВИЧ посоветовал ездить по другим регионам, в том числе тем, где внедряются пилотные проекты реформ в тех или других сферах.

Как сказал Президент, большинство так и делают, но «есть такие главы администраций, которые ждут, пока петух прокукарекает… или клюнет в одно место».

***

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ обещает лично проконтролировать, как главы областных государственных администраций изучают проблемы людей.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на заседании Совета регионов.

По словам В.ЯНУКОВИЧА, у людей сегодня очень много нерешенных вопросов, которые связаны с системными проблемами страны, но есть и такие вопросы, которые может решить губернатор.

«Есть случаи, когда судьба человека находится в ваших руках, а очень часто за судьбой одного человека стоит судьба семьи», - сказал В.ЯНУКОВИЧ, обращаясь к руководителям областей.

«Я попытаюсь посмотреть, как вы это делаете лично», - пообещал В.ЯНУКОВИЧ.

***

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ заявляет, что модернизация первичной сети предоставления медицинской помощи во всех регионах Украины должна быть завершена до конца 2012 года.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства, об этом он заявил на заседании Совета регионов.

«Принцип “деньги ходят за пациентом” может быть реализован только на ближайшем к человеку уровне», - сказал глава государства.

В.ЯНУКОВИЧ отметил, что граждане надеются на успех модернизации системы здравоохранения. Речь идет, в частности, об оптимизации сети медицинских заведений, повышении доступности предоставления медицинских услуг и приближении их к человеку. «Но сколько бы пилотных проектов не было учреждено, какие бы средства не выделялись на их реализацию, никакого эффекта не будет без конкретного движения вперед», - констатировал Президент.

Глава государства в то же время оценил как «крайне неудовлетворительную» разъяснительную работу с людьми относительно сути и составляющих медицинской реформы. «Я рассчитываю, что Раиса БОГАТЫРЁВА (новый министр здравоохранения – УНИАН) эту работу усилит», - сказал он.

Президент обратил особое внимание на важность привлечения к сотрудничеству в теме медицинской реформы экспертов, общественных организаций. «Это сотрудничество будет очень полезным», - сказал он.

«Здравоохранение - одна из ведущих областей “экономики будущего” на глобальном уровне, и в Украине эта область должна быть общенациональным делом», - убежден В.ЯНУКОВИЧ.

***

Правительство планирует увеличить уставный фонд «Нафтогаза»

Правительство Украины в ближайшее время планирует увеличить уставный фонд НАК «Нафтогаз Украины» путем выпуска государственных облигаций.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ сообщил сегодня на заседании Совета регионов.

«В правительстве сейчас нарабатывается решение по увеличению уставного капитала «Нафтогаза» путем выпуска облигаций государственных», - сказал Н.АЗАРОВ.

Также он сообщил, что для улучшения финансового состояния компании правительство рассматривает вопрос о выплате «Нафтогазу» компенсаций по разнице тарифов. «Такая работа в ближайшие, буквально 10 дней, будет проведена», - сказал Н.АЗАРОВ.

При этом он обратил внимание руководителей регионов на низкий уровень расчетов с «Нафтогазом» за потребленный газ. «Да, мы не отключали, конечно, в эти морозы газ, не применяли таких вот мер воздействия. Однако из морозов мы выходим и надо помнить, что за газ надо платить», - сказал Н.АЗАРОВ.

В этой связи он напомнил, что 7 марта «Нафтогазу» придется заплатить «Газпрому» «приличную» сумму за газ.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров Украины своим постановлением №1088 от 24 октября 2011 г. увеличил уставный фонд НАК «Нафтогаз Украины» на 4 млрд. грн. – до 49 млрд. 840,905 млн. грн. путем выпуска дополнительных акций существующей номинальной стоимости с сохранением 100% акций в собственности государства.

Ранее, 23 мая 2011 г. Кабмин увеличил уставный фонд НАК «Нафтогаз Украины» на 3,5 млрд. грн. – до 45 млрд. 840,905 млн. грн.

Напомним, капитализировать «Нафтогаз Украины» за счет выпуска ОВГЗ правительство начало еще летом 2009 г.

Справка УНИАН. НАК «Нафтогаз Украины» – крупнейшая государственная вертикально интегрированная нефтегазовая компания Украины, предприятия которой добывают более 97% газа и нефти в стране.

НАК занимается разработкой месторождений, добычей нефти и газа, их транспортировкой, а также реализацией нефтепродуктов через собственную сеть АЗС.

***

Польская PGNiG подала в Стокгольмский арбитраж иск на «Газпром» - требует снизить цену газа

Варшава. Принадлежащая польскому государству крупнейшая национальная нефтегазовая компания PGNiG подала в суд на своего главного поставщика газа российскую компанию «Газпром», а также ООО «Газпром Экспорт», требуя снижения цены поставляемого в Польшу топлива.

Об этом УНИАН сообщила пресс-служба PGNiG во вторник.

«PGNiG информирует, что согласно графику разбирательства в Арбитражном суде в Стокгольме, 20 февраля был подан иск против OAO Gazprom i OOO Gazprom Export», - сказано в сообщении компании.

Пресс-служба компании также сообщила, что предметом спора является цена газа, предусмотренная контрактом PGNiG с российскими компаниями от 25 сентября 1996 года.

«В связи со спецификой арбитражного разбирательства, и в первую очередь из-за вопросов конфиденциальности, PGNiG не может предоставить детальной информации на тему этого иска», - отметила пресс-служба компании.

Как сообщал УНИАН, PGNiG, которая пытается договориться с «Газпромом», о скидке на газ с конца 2010 года, в ноябре 2011 года начал официальную процедуру рассмотрения спора с российском компанией в Международном арбитражном суде.

Представители компании заявляли о возможности отзыва иска, если сторонам удастся найти компромисс.

Ранее в прошлом году PGNiG неоднократно заявляла о намерении подать в суд на «Газпром», если он добровольно не согласится предоставить скидку, но польская компания несколько раз переносила сроки подачи иска.

Справка УНИАН. Крупнейшая страна Восточной Европы 38-миллионная Польша, которая за счет собственной добычи газа покрывает около трети своих потребностей, с конца 2010 года практически все остальные 70% импортирует из Российской Федерации.

По данным польского издания DziennikGazetaPrawna, польские власти требуют от россиян 10% скидки на поставляемое в Польшу топливо, а «цена вопроса» составляет более 0,5 млрд. долларов.

«Газпром» поставляет в Польшу ежегодно около 10 млрд. кубометров газа.

***

В пятницу ВР рассмотрит закон о "приватизации" ГТС, подтвердил Ефремов

Лидер фракции Партии регионов Александр ЕФРЕМОВ подтвердил, что в пятницу, 24 февраля, парламент будет рассматриваться законопроекты, касающиеся реформирования нефтегазового комплекса.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом А.ЕФРЕМОВ сказал сегодня на брифинге в ВР.

А.ЕФРЕМОВ подчеркнул, что вчера обратился к Согласительному совету лидеров фракций и председателей парламентских комитетов с просьбой включить в повестку дня для рассмотрения законопроект о внесении изменений в законодательство Украины с целью обеспечения реформирования нефтегазового комплекса, и этот законопроект был включен в повестку дня на пятницу.

По словам А.ЕФРЕМОВА, если ориентироваться на высказывания народного депутата Украины от НУ-НС Арсения ЯЦЕНЮКА по поводу сдачи России газотранспортной системы, то «в конечном итоге мы можем получить металлолом никому не нужный, а потом через несколько лет ЯЦЕНЮК выйдет на трибуну и будет обвинять правительство, что ничего не было сделано».

По словам лидера фракции Партии регионов, НАК «Нафтогаз Украины» не может выйти на IPO с нынешним законодательством, которое касается газотранспортной системы. Поэтому депутаты должны внести соответствующие изменения в законодательство.

А.ЕФРЕМОВ подчеркнул, что IPO можно воспринимать как один из вариантов приватизации, «но это самая цивилизованная форма получения средств по структурам, которые на сегодняшний день являются привлекательными».

Отвечая на вопрос журналистов, будет ли в пятницу законопроект по ГТС принят уже в целом как закон, А.ЕФРЕМОВ ответил: «В первом чтении, по-моему, только проходит».

Как сообщал УНИАН, сегодня член фракции "БЮТ-Батьківщина" Андрей ПАВЛОВСКИЙ заявил, что парламентское большинство на этой неделе планирует рассмотреть вопрос приватизации ГТС.

***

Минагропрод ожидает российских инспекторов для разрешения вопроса о поставках сыра

Министерство аграрной политики и продовольствия Украины в ближайшее время ожидает российских инспекторов для разрешения вопроса об экспорте украинского сыра в Россию.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом министр аграрной политики Николай ПРИСЯЖНЮК сообщил в комментарии журналистам.

«Завтра едет (в Украину – УНИАН) рабочая группа во главе с руководителем ветеринарной службы агентства. Я думаю, что после изучения нормативных документов, после изучения технических условий наших, в ближайшее время буквально после изучения технической документации они направляют техническое инспектирование», - сказал Н.ПРИСЯЖНЮК.

При этом он отметил, что украинские предприятия готовы к такой инспекции, а также высказал удовлетворение тем, что число предприятий, продукция которых вызывает у «Роспотребнадзора» сомнение, не увеличилось.

«Я удовлетворен тем, что на очередных заводах после проведения анализов не подтвердились показатели, которые могли стать для Роспотребнадзора причиной для введения подобных санкций», - сказал Н.ПРИСЯЖНЮК.

При этом он высказал надежду, что «сырная» проблема будет разрешена в начале марта.

«Я хотел бы, чтобы на следующей неделе приехала инспекция Роспотребнадзора и чтобы мы сделали подарок к 8 Марта женщинам России – чтобы они могли покупать наш украинский сыр», - сказал Н.ПРИСЯЖНЮК.

Как сообщал УНИАН, 8 февраля Роспотребнадзор обнародовал на своем сайте информацию о запрете ввоза сыров трех украинских предприятий.

Роспотребнадзор заявил, что в украинских сырах выявлено большое количество пальмового масла. В свою очередь, в Госветслужбе Украины эти претензии назвали безосновательными.

***

Налоговая милиция намерена ликвидировать теневой рынок ликеро-водочной продукции

Налоговая милиция намерена ликвидировать теневой рынок ликеро-водочной продукции.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Государственной налоговой службы Украины (ГНСУ).

С целью недопущения тенизации производства и сбыта водки, областные и районные руководители управлений налоговой милиции получили задание в течение года уничтожить теневой рынок алкогольных напитков. «Недавно мы провели ротацию руководителей управлений, поставив перед ними четкие задачи. Одной из этих задач является ликвидация теневого рынка ликеро-водочной продукции, из-за которого существенно страдает государственный бюджет. Резерв поступлений составляет менее 4 млрд. грн.», - заявил начальник налоговой милиции Андрей ГОЛОВАЧ.

По его словам, в течение февраля 2012 года сотрудники налоговой милиции выявили 126 нарушений законодательства, в результате из незаконного оборота было изъято 1,16 млн. бутылок ликеро-водочных изделий.

В 2011 году налоговая милиция изъяла товарно-материальных ценностей на сумму 957,5 млн. грн., в том числе более 20 млн. бутылок ликеро-водочных напитков на сумму 181,3 млн. грн.

***

ВР планирует усовершенствовать систему управления жилищным фондом

Верховная Рада Украины приняла в первом чтении проект Закона «О внесении изменений в Закон Украины «О жилищно-коммунальных услугах» относительно совершенствования системы управления жилищным фондом и решения отдельных вопросов в сфере предоставления жилищно-коммунальных услуг.

Как передает корреспондент УНИАН, за принятие законопроекта проголосовали 250 народных депутатов из 407, зарегистрированных в сессионном зале.

Законопроектом предусматривается предоставление прав владельцам жилых и нежилых помещений в доме самостоятельно выбирать способ управления домом, определять исполнителей жилищно-коммунальных услуг и решать другие вопросы путем внедрения механизма принятия решений общим собранием таких владельцев.

Кроме того, детальнее определяется статус управляющего, его права и обязанности, связанные с предоставлением услуги по управлению домом; закладываются основы формирования конкурентной среды в сфере жилищно-коммунальных услуг с одновременным сохранением существующей инфраструктуры, с обеспечением равных условий для деятельности субъектов ведения хозяйства всех форм собственности и созданием условий для сохранения и развития существующих предприятий государственной и коммунальной формы собственности, которые работают на рынке жилищно-коммунальных услуг.

Действие проекта закона распространяется на владельцев, потребителей, предприятия, учреждения, организации независимо от формы собственности, органы государственной власти и органы местного самоуправления, которые являются участниками отношений в сфере жилищно-коммунальных услуг.

***

Уровень зарплат работников бюджетной сферы будет повышаться, заявляет Янукович

Уровень заработных плат работников бюджетной сферы будет повышаться, заявил Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ на торжественном собрании по случаю 80-летия Киевской области.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Президента, он сказал: «В государственном бюджете на следующий год заложены соответствующие повышения».

Сейчас, сказал В.ЯНУКОВИЧ, именно от местных властей зависит своевременность и полнота оплаты труда работников этих категорий. «Подчеркиваю - это одна из важнейших задач», - сказал Президент.

«Только восстановив доверие врачей, учителей, работников коммунального хозяйства к государству, мы можем рассчитывать на поддержку начатых реформ в различных направлениях жизнедеятельности, прежде всего, в области здравоохранения и жилищно-коммунального хозяйства», - сказал В.ЯНУКОВИЧ.

***

Больше информации по подписке в УНИАН-бизнес-онлайн. Отдел маркетинга - т. (044) 590-45-63

УНИАН