ДАЙДЖЕСТ СМИ за 22 февраля

Экономические материалы

Украинские СМИ

Издание «Дело» в публикации «Итоги дня: Балога ссорится с Азаровым, а Янукович дирижирует губернаторами» пишет: на первом в этом году заседании совета регионов президент Виктор Янукович не только поучал губернаторов, еще он стал причиной размолвки Николая Азарова с его подчиненным главой МЧС Виктором Балогой…

http://delo.ua/ukraine/itogi-dnja-baloga-ssoritsja-s-azarovym-a-janukovich-dirizhiruet-gub-173839/

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Также «Дело» в публикации «Азартных людей могут лишить права продавать свое имущество» пишет: парламент принял закон, по которому суд может ограничить дееспособность лиц, злоупотребляющих азартными играми. Для таких людей смогут назначить опекуна, который будет контролировать его расходы…

http://delo.ua/world/azartnyh-ljudej-mogut-lishit-prava-prodavat-svoe-imuschestvo-173830/

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«Дело» в публикации «Симоненко: Азаров манипулирует инфляцией» пишет: лидер коммунистов, чья фракция народных депутатов безропотно поддерживает политику президента, неожиданно начал критиковать правительство, которое сформировал глава государства…

http://delo.ua/ukraine/simonenko-azarov-manipuliruet-infljaciej-173833/

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Издание «Коммерсант-Украина» публикует материал «К президенту накопились вопросы», в котором пишет: представители парламентских фракций "БЮТ-Батькивщина" и "Наша Украина—Народная самооборона" потребовали встречи с президентом. Оппозиционеры хотят "по-мужски" поговорить с главой государства об освобождении Юлии Тимошенко и чиновников ее правительства, "тайнах газовых соглашений" и "формировании в стране военной хунты". В Партии регионов считают, что ответы на поставленные оппозицией вопросы можно найти в парламенте…

http://www.kommersant.ua/doc/1878476

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Также «Коммерсант-Украина» публикует материал «Украинцам станет дорога дешевая водка», в котором пишет: в Украине планируется очередное подорожание водки. Кабмин намерен рассмотреть предложение о повышении минимальных цен на алкогольную продукцию на 26,4%. Основная мотивация - борьба с теневым оборотом, но производители уверены, что повышение цен на руку нелегальным производителям…http://www.kommersant.ua/doc/1878685

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Издание «Экономические известия» в публикации «Портам вернут грузопотоки» пишет: ВР приняла в первом чтении закон о морпортах, т.е. его новую редакцию. Это - хорошая новость для портовых операторов и сигнал инвесторам о том, что в нужный документ не будут в очередной раз откладывать в долгий ящик...

http://finance.eizvestia.com/full/portam-vernut-gruzopotoki

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Также «Экономические известия» публикуют материал «Погода спасла «Газпром», в котором пишут: улучшение погодных условий вернуло «Газпрому» возможность в полном объеме удовлетворять запросы потребителей ЕС на газ, а «Нафтогаз» - от предпосылок для обвинений со стороны российской монополии в несанкционированном завышении отбора голубого топлива...

http://state.eizvestia.com/full/pogoda-spasla-gazprom

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Газета «Сегодня» в публикации «Киевляне меняют шикарные загородные дома на хрущевки» пишет: дома под Киевом снова дешевеют. За последний год цена на квадратный метр упала на 13%, до $890. Эксперты говорят, что хозяева не могут ухаживать за дорогой недвижимостью и ищут более дешевое жилье...

http://www.segodnya.ua/news/14340584.html

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Также «Сегодня» в публикации «Биопаспорт может стоить до 500 грн, будет с отпечатками двух “пальцев” и без прописки» пишет: чиновники сделали шаг навстречу Европе: Кабмин внес в парламент законопроект о биометрических паспортах. Без этого ЕС отказывается пускать нас в Шенгенскую зону без виз...

http://www.segodnya.ua/news/14341040.html

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Российские СМИ

Издание «Ведомости» в публикации «Россия купит иностранные вертолеты» пишет: Министерство обороны РФ готово заказывать за рубежом военную технику, аналоги которой могут быть произведены в России. До сих пор армия импортировала только уникальные виды вооружений...

http://www.vedomosti.ru/politics/news/1510709/6_mlrd_konkurentu

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Также «Ведомости» в публикации «Сколько стоит Универсиада-2013» пишут: татарстанские власти впервые рассказали, сколько потратят на Универсиаду-2013 в Казани. Значительная часть денег взята в кредит у федерального бюджета...

http://www.vedomosti.ru/politics/news/1510708/universiada_pokazala_dengi

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Издание «Известия» в публикации «Владельцы отелей готовятся отправиться в Сибирь» пишет: крупные гостиничные сети заинтересовались российскими регионами...

http://izvestia.ru/news/516192

(УНИАН)