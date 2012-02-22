На Крюковском вагоностроительном заводе - пожар

На Крюковском вагоностроительном заводе в городе Кременчуг Полтавской области пылает пожар.

Как передает корреспондент УНИАН, пожар начался около 8 утра. По предварительным данным, пожар произошел в малярном цеху.

Работников предприятия из близстоящих зданий эвакуировали.

Данных о пострадавших пока нет.

Дым и огонь на крыше здания видно за несколько километров от предприятия.

Малярный цех расположен рядом с цехом сборки грузовых вагонов, возле центральной проходной сталелитейного завода.

На тушение пожара направлены несколько подразделений МЧС. На предприятие прибыло руководство Управления МЧС Кременчуга, вице-мэр города Владимир ТАРАТОРИН.

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