Клюев: Украина продолжит эффективное взаимодействие с ЕС

Украина продолжит эффективное взаимодействие с Европейским Союзом, как в экономической сфере, так и в других направлениях, в том числе - в процессе реформирования украинского законодательства на основе стандартов ЕС.

Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Андрей КЛЮЕВ, сообщили УНИАН в пресс-службе Аппарата СНБО.

А.КЛЮЕВ выразил уверенность, что на уровне руководства правительства будет назначен новый ответственный за евроинтеграционное направление, и «эта работа будет продолжена».

Он подчеркнул, что взаимодействие с Евросоюзом проходит ежедневно на разных уровнях. В том числе, речь идет и о Соглашении об ассоциации, техническая работа над которой продолжается на уровне экспертов Еврокомиссии, отметил секретарь СНБО Украины.

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