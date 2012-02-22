ВР ратифицировала соглашение между Украиной и РФ об упрощении приграничного движения

Верховная Рада Украины приняла Закон «О ратификации Соглашения между Кабинетом министров Украины и Правительством Российской Федерации о порядке пересечения украинско-российской государственной границы жителями приграничных регионов Украины и Российской Федерации».

Как передает корреспондент УНИАН, за данное решение проголосовали 320 из 418 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

В соглашении предусмотрено, что жители приграничных регионов могут пересекать границу в местных пунктах пропуска (местах пересечения границы), которые определены в дополнениях к Соглашению, в соответствии с режимом их функционирования, а также в пунктах пропуска, предусмотренных Соглашением между правительствами Украины и РФ о пунктах пропуска через государственную границу между Украиной и Российской Федерацией от 8 февраля 1995 года.

Жители приграничных регионов могут пересекать границу в местных пунктах пропуска (местах пересечения границы) того региона, жителями которого они являются, и находиться на территории смежного государства только в пределах региона, в который они въехали через местный пункт пропуска (место пересечения границы).

Установление новых местных пунктов пропуска (мест пересечения границы), их открытие и закрытие осуществляется по договоренности Сторон путем внесения изменений в Дополнение 2 к этому Соглашению, о чем Стороны сообщают друг другу по дипломатическим каналам. Компетентные органы государств Сторон по взаимной письменной договоренности могут, в виде исключения, разрешить временное пересечение границы в других местах, а также устанавливать в этих местах режим пропуска жителей приграничных регионов.

В соответствии с Соглашением, жители приграничных регионов могут пересекать границу пешком, на велосипедах, мотоциклах, гужевом и легковом транспорте, на лодках, которые им принадлежат, а также на автомобильном и паромном транспорте общего пользования межгосударственного сообщения в пределах приграничных регионов. Жители приграничных регионов могут перемещать через границу легковые транспортные средства, которые им принадлежат, и зарегистрированы на территории государства Стороны проживания без регистрации их на территории приграничных регионов государства Стороны пребывания на протяжении срока, определенного ее законодательством. Жители приграничных регионов могут перемещать через границу в местных пунктах пропуска (местах пересечения границы) товары, не предназначенные для производственной или другой коммерческой деятельности, в количестве, которое не превышает предусмотренные законодательством государств Сторон нормы ввоза (вывоза) товаров без уплаты таможенных сборов и налогов.

В Соглашении сказано, что при наличии у жителей приграничных регионов намерения ввезти (вывезти) товары, предназначенные для производственной или другой коммерческой деятельности или ввоз (вывоз) которых запрещен или нуждается в наличии разрешительных документов соответствующих органов государств Сторон, их прохождение через местные пункты пропуска (места пересечения границы) не допускается. В этом случае жители приграничных регионов обязаны пересекать границу в пунктах пропуска, предусмотренных Соглашением между правительствами Украины и РФ о пунктах пропуска через государственную границу между Украиной и РФ от 8 февраля 1995 года. Компетентные органы государств Сторон при необходимости обмениваются между собой перечнями товаров, ввоз (вывоз) которых запрещен или нуждается в наличии разрешительных документов соответствующих органов государств Сторон, для заблаговременного информирования жителей приграничных регионов.

Жители приграничных регионов Украины – дети в возрасте до 16 лет пересекают границу в сопровождении родителей (усыновителей), опекунов, попечителей, или лиц, уполномоченных на это родителями (усыновителями), опекунами, попечителями.

Жители приграничных регионов Российской Федерации – несовершеннолетние граждане Российской Федерации пересекают границу вместе с родителями, усыновителями, опекунами, попечителями, другими законными представителями или одним из них. В случае, если несовершеннолетние граждане Российской Федерации пересекают границу без сопровождения, они должны иметь при себе, кроме документов, указанных в соглашении, нотариально оформленное согласие отмеченных лиц на пересечение несовершеннолетними гражданами Российской Федерации границы с указанием срока выезда в Украину.

Жители приграничных регионов, которые пересекают границу на условиях этого Соглашения, могут находиться на территории приграничных регионов государства другой Стороны без регистрации, если срок такого пребывания не превышает 90 дней с момента въезда на территорию государства другой Стороны.

При пересечении границы жителями приграничных регионов на условиях этого Соглашения миграционные карточки не заполняются.

Во время эпидемий, эпизоотий, стихийных бедствий или других чрезвычайных ситуаций Стороны могут вводить временные ограничения для жителей приграничных регионов на пересечение границы.