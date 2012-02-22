Клюев: экономическая безопасность – среди первостепенных приоритетов украинской власти

Обороноспособность Украины была и остается в центре внимания руководства государства. При этом первостепенными целями здесь являются не только реформирование государственных силовых и оборонных структур, но и обеспечение экономической безопасности нашей страны.

Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Андрей КЛЮЕВ во время участия в торжествах по случаю Дня защитника Отчизны в Киеве, сообщили УНИАН в пресс-службе Аппарата СНБО.

По его словам, Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ поставил задачу - усилить роль Совета национальной безопасности и обороны Украины.

«Я убежден, что для укрепления безопасности нашего государства, полномасштабной реализации национальных интересов и улучшения позиций Украины на мировой арене необходимо осуществлять комплексную работу во всех без исключения направлениях», - заявил А.КЛЮЕВ.

Он подчеркнул, что принципиально важно не просто ускорить реформы в силовом блоке, но и повысить качество этих реформ. «Следует подойти к этому процессу более системно и комплексно, одновременно направляя силы как на развитие армии, так и на перестройку военно-промышленного комплекса. Мы настроены провести эффективное реформирование в военной сфере, в результате чего будут созданы компактные, мобильные и эффективные Вооруженные силы, способные к оперативному реагированию и надежной защите страны», - заявил секретарь СНБО.

При этом, по его словам, важным являются сохранение кадрового потенциала армии и флота, восстановление военной техники и вооружения, усиление боевой подготовки личного состава и улучшение его социального обеспечения.

«Мы осознаем, что реформы будут успешными при условии их полного ресурсного обеспечения. А это нуждается в усилиях по повышению финансовой, научно-технологической, энергетической и других составляющих безопасности государства», - заявил А.КЛЮЕВ.

Он также отметил, что существенное влияние сегодня имеют внешние факторы.

«Нам следует учитывать новые тенденции в мировой экономике и новую расстановку сил на международной арене, все риски и угрозы. Важно адекватно реагировать на них и своевременно корректировать внешнюю и внутреннюю политику государства», - сказал секретарь СНБО Украины.

А.КЛЮЕВ от имени Совета национальной безопасности и обороны и от себя лично поздравил с праздником личный состав, ветеранов войны и Вооруженных сил Украины. Он пожелал им крепкого здоровья, благополучия и дальнейших успехов в ответственном деле служения Украине, отметили в СНБО.

А.КЛЮЕВ вручил также почетные знаки отличия Аппарата СНБО военнослужащим и ветеранам Вооруженных сил Украины.