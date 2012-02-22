ТОП-10 (22 февраля)

ФГИУ объявил конкурс по продаже «Днепрооблэнерго». Начальная стоимость - 600 млн. грн.

Фонд государственного имущества Украины объявил приватизационный конкурс по продаже 50% госпакета акций ПАО "Энергоснабжающая компания «Днепрооблэнерго».

Об этом сообщает официальное издание Фонда госимущества Украины "Ведомости приватизации" (№8 от 22 февраля).

Начальная стоимость выставляемого на продажу пакета компании составляет 600 млн. грн. Шаг аукциона – 6 млн. грн.

Заявки компаний-претендентов принимаются до 10 апреля, конкурс состоится 17 апреля 2012 года.

Справка УНИАН. ПАО «ЭК «Днепрооблэнерго» – крупнейшая энергоснабжающая компания Украины.

По данным Агентства по развитию инфраструктуры фондового рынка, 75% акций ПАО «Днепрооблэнерго» принадлежат государству и находятся в управлении НАК «Энергетическая компания Украины», 15,9% – компании Larva Investments Limited (Кипр).

«Днепрооблэнерго» завершило 2011 год с прибылью 43,336 млн. грн.

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ВР ратифицировала соглашение между Украиной и РФ об упрощении приграничного движения

Верховная Рада Украины приняла Закон «О ратификации Соглашения между Кабинетом министров Украины и Правительством Российской Федерации о порядке пересечения украинско-российской государственной границы жителями приграничных регионов Украины и Российской Федерации».

Как передает корреспондент УНИАН, за данное решение проголосовали 320 из 418 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

В соглашении предусмотрено, что жители приграничных регионов могут пересекать границу в местных пунктах пропуска (местах пересечения границы), которые определены в дополнениях к Соглашению, в соответствии с режимом их функционирования, а также в пунктах пропуска, предусмотренных Соглашением между правительствами Украины и РФ о пунктах пропуска через государственную границу между Украиной и Российской Федерацией от 8 февраля 1995 года.

Жители приграничных регионов могут пересекать границу в местных пунктах пропуска (местах пересечения границы) того региона, жителями которого они являются, и находиться на территории смежного государства только в пределах региона, в который они въехали через местный пункт пропуска (место пересечения границы).

Установление новых местных пунктов пропуска (мест пересечения границы), их открытие и закрытие осуществляется по договоренности Сторон путем внесения изменений в Дополнение 2 к этому Соглашению, о чем Стороны сообщают друг другу по дипломатическим каналам. Компетентные органы государств Сторон по взаимной письменной договоренности могут, в виде исключения, разрешить временное пересечение границы в других местах, а также устанавливать в этих местах режим пропуска жителей приграничных регионов.

В соответствии с Соглашением, жители приграничных регионов могут пересекать границу пешком, на велосипедах, мотоциклах, гужевом и легковом транспорте, на лодках, которые им принадлежат, а также на автомобильном и паромном транспорте общего пользования межгосударственного сообщения в пределах приграничных регионов. Жители приграничных регионов могут перемещать через границу легковые транспортные средства, которые им принадлежат, и зарегистрированы на территории государства Стороны проживания без регистрации их на территории приграничных регионов государства Стороны пребывания на протяжении срока, определенного ее законодательством. Жители приграничных регионов могут перемещать через границу в местных пунктах пропуска (местах пересечения границы) товары, не предназначенные для производственной или другой коммерческой деятельности, в количестве, которое не превышает предусмотренные законодательством государств Сторон нормы ввоза (вывоза) товаров без уплаты таможенных сборов и налогов.

В Соглашении сказано, что при наличии у жителей приграничных регионов намерения ввезти (вывезти) товары, предназначенные для производственной или другой коммерческой деятельности или ввоз (вывоз) которых запрещен или нуждается в наличии разрешительных документов соответствующих органов государств Сторон, их прохождение через местные пункты пропуска (места пересечения границы) не допускается. В этом случае жители приграничных регионов обязаны пересекать границу в пунктах пропуска, предусмотренных Соглашением между правительствами Украины и РФ о пунктах пропуска через государственную границу между Украиной и РФ от 8 февраля 1995 года. Компетентные органы государств Сторон при необходимости обмениваются между собой перечнями товаров, ввоз (вывоз) которых запрещен или нуждается в наличии разрешительных документов соответствующих органов государств Сторон, для заблаговременного информирования жителей приграничных регионов.

Жители приграничных регионов Украины – дети в возрасте до 16 лет пересекают границу в сопровождении родителей (усыновителей), опекунов, попечителей, или лиц, уполномоченных на это родителями (усыновителями), опекунами, попечителями.

Жители приграничных регионов Российской Федерации – несовершеннолетние граждане Российской Федерации пересекают границу вместе с родителями, усыновителями, опекунами, попечителями, другими законными представителями или одним из них. В случае, если несовершеннолетние граждане Российской Федерации пересекают границу без сопровождения, они должны иметь при себе, кроме документов, указанных в соглашении, нотариально оформленное согласие отмеченных лиц на пересечение несовершеннолетними гражданами Российской Федерации границы с указанием срока выезда в Украину.

Жители приграничных регионов, которые пересекают границу на условиях этого Соглашения, могут находиться на территории приграничных регионов государства другой Стороны без регистрации, если срок такого пребывания не превышает 90 дней с момента въезда на территорию государства другой Стороны.

При пересечении границы жителями приграничных регионов на условиях этого Соглашения миграционные карточки не заполняются.

Во время эпидемий, эпизоотий, стихийных бедствий или других чрезвычайных ситуаций Стороны могут вводить временные ограничения для жителей приграничных регионов на пересечение границы.

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Тигипко намерен ускорить пересмотр потребительской корзины

Вице-премьер-министр - министр социальной политики Сергей ТИГИПКО намерен ускорить решение вопроса о пересмотре потребительской корзины. Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня во время брифинга.

«Окончательной даты поставить не могу, потому что у нас идут дискуссии с профсоюзами, с работодателями... Позиция профсоюзов жесткая..., но с другой стороны, делать популистские заявления не хотелось бы», - сказал он.

Напомним, потребительская корзина не пересматривалась в Украине с 2000 года, в то время как законодательством предусматривается ее пересмотр каждые 5 лет.

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Кабмин хочет договориться с ВБ об альтернативных требованиях к кредитованию

Правительство надеется договориться со Всемирным банком относительно альтернативных требований к кредитованию Украины, в частности, пересмотреть вопрос об увеличении тарифов на газ.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня во время брифинга сообщил вице-премьер-министр - министр социального развития Украины Сергей ТИГИПКО.

«Мы ищем компенсаторы и разрабатываем альтернативные решения. Сейчас такую программу разрабатываем с Всемирным банком. Ждем нового представителя ВБ по Молдове, Беларуси и Украине, который к нам приедет в начале марта, и попробуем вместе с ним продвинуться с альтернативными предложениями», - отметил он.

По словам С.ТИГИПКО, позиции Международного валютного фонда в вопросе тарифов на газ остаются жесткими.

В то же время он напомнил, что Президент «категорически настаивает на том, что тарифы поднимать нельзя, потому что параллельно не сделан целый ряд других решений, которые бы помогли людям справиться с этой проблемой». «Поэтому ни правительство, ни Президент не готовы к поднятию тарифов, и это является основной проблемой в переговорах с МВФ», - отметил С.ТИГИПКО.

Как сообщал УНИАН, 24-25 января украинская делегация находилась в Вашингтоне на переговорах с МВФ. Возглавил делегацию первый вице-премьер-министр Андрей КЛЮЕВ. Также в составе делегации находился новоназначенный министр финансов Валерий ХОРОШКОВСКИЙ. Перед поездкой В.ХОРОШКОВСКИЙ заявил, что задачей визита является возобновление программы сотрудничества и «получить кредит, если это возможно, прежде всего, в рамках той программы, которая была подписана ранее, у нас там осталось порядка 10 млрд. долл.».

Ранее сообщалось о том, что в результате достигнутых в начале ноября 2011 года договоренностей Украина и МВФ вернутся к пересмотру программы сотрудничества после завершения газовых переговоров с Россией.

31 января премьер-министр Николай АЗАРОВ заявил, что надеется на понимание в МВФ ситуации, имеющейся в Украине с тарифообразованием.

Он отметил, что в жилых домах Украины, которые строились во времена СССР, когда цена на газ была низкой, в недостаточной мере были продуманы системы энергосбережения, и сейчас перед тем как повышать тарифы, необходимо провести работу именно по усовершенствованию этих систем.

«Сейчас цена на газ, например, выросла, если сравнить с советским временем, наверное, в сотни раз – 500 долларов сейчас. Возникает вопрос – почему наши люди должны платить за то, что они живут в таких несовершенных домах, с такими потерями. Нам говорят, что газ должен стоить столько, сколько стоит. Но, наверное, сначала мы должны модернизировать наше жилищно-коммунальное хозяйство, привести потери к нормальным параметрам, а потом сказать – вот друзья, платить столько, сколько это стоит», - сказал Н.АЗАРОВ.

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Мининфраструктуры стало главным распорядителем бюджетных средств на Евро-2012

Кабинет Министров Украины определил Министерство инфраструктуры главным распорядителем бюджетных средств, предусмотренных Государственной целевой программой подготовки и проведения в Украине финальной части Чемпионата Европы 2012 года по футболу.

Это закреплено постановлением правительства №92 от 15 февраля 2012 года «О внесении изменений в Порядок использования средств, предусмотренных в государственном бюджете для выполнения долговых обязательств по кредитам, привлеченным под государственные гарантии, которые используются для решения задач и осуществления мероприятий, предусмотренных Государственной целевой программой подготовки и проведения в Украине финальной части Чемпионата Европы 2012 года по футболу».

Согласно постановлению, распорядителем бюджетных средств низшего уровня и ответственным исполнителем бюджетной программы является «Укревроинфрапроект».

Операции, связанные с использованием бюджетных средств, будут осуществляться в порядке обслуживания госбюджета по расходам и операциям по предоставлению и возврату кредитов, предоставленных за счет средств госбюджета, утвержденному приказом Минфина от 30 сентября 2011 года.

Справка УНИАН. Согласно Госпрограмме подготовки и проведения в Украине финальной части Чемпионата Европы по футболу 2012 года, на подготовку к чемпионату предусмотрено 26 млрд. грн.

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Закон о реформе нефтегазового комплекса исключает возможность приватизации ГТС - Ефремов

Принятие закона о реформировании нефтегазового комплекса исключает возможность приватизации украинской газотранспортной системы.

Об этом во время брифинга в Верховной Рады заявил председатель фракции Партии регионов Александр ЕФРЕМОВ, сообщили УНИАН в пресс-службе ПР.

Отвечая на вопрос о том, заложен ли путь к возможной приватизации украинской ГТС в законопроекте о реформировании нефтегазового комплекса, А.ЕФРЕМОВ, в частности, отметил, что в случае, если его (законопроект) принимать для выхода на IPO, что является одним из элементов привлечения дополнительных средств, тогда это возможно. «Если же имеется в виду, что этим законом ГТС кому-то передается или создается какой-то консорциум, тогда – нет», – подчеркнул он.

Также, по словам председателя фракции ПР, сегодня продолжаются переговоры относительно создания трехстороннего консорциума. «Будут ли они успешными, кто в него войдет, согласятся ли европейские структуры вместе с Российской Федерацией взять на себя ответственность за состояние нашей газотранспортной системы и за ее работу, покажут время и результаты переговоров», - добавил политик.

По словам А.ЕФРЕМОВА, рассмотрение законопроекта о реформировании нефтегазового комплекса на текущей недели будет зависеть от эффективности работы парламентариев. «Законопроект включен в повестку дня на пятницу. Если очередь до него дойдет - он будет рассматриваться», - подытожил А.ЕФРЕМОВ.

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Россия пугает украинских производителей трудностями с поставками на рынок ЕЭП

К 2015-2016 году у украинских производителей могут возникнуть сложности с поставками своей продукции на рынок Единого экономического пространства (ЕЭП) России, Беларуси и Казахстана после завершения утверждения всех технических регламентов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом в ходе международного медиа-форума «Четвертая власть» сказал заместитель директора 1-го Департамента стран СНГ МИД России Дмитрий ПОЛЯНСКИЙ.

«По ряду положений технические регламенты, разрабатываемые в Таможенном союзе и ЕврАзЭС, существенно отличаются от европейских технических регламентов….На каком-то этапе наши братские украинские предприятия не смогут экспортировать свою продукцию на рынок стран - членов Таможенного союза», - сказал Д.ПОЛЯНСКИЙ.

В частности, он пояснил, что ЕС требует от Украины, чтобы украинские производители постепенно перенимали европейские технические регламенты.

По его словам, к 2015-2016 году планируется завершить процесс принятия всех техрегламентов в Таможенном союзе.

Д.ПОЛЯНСКИЙ сообщил, что кроме этого, украинским предпринимателям будет необходимо проходить дополнительные регистрационные процедуры, платить больше налогов и сталкиваться с большой бумажной волокитой.

Он отметил, что в феврале вступил в силу первый техрегламент ТС о безопасности пиротехнической продукции, что приведет к тому, что некоторые украинские предприятия смогут продавать свою продукцию в ЕС, но не смогут поставлять ее в Казахстан, Россию и Беларусь.

«Это не политика, это чистая экономика, и за принятием технических регламентов в Таможенном союзе нужно очень внимательно следить», - сказал он.

По его мнению, украинским чиновникам очень важно понимать, что выбор в сторону тесной кооперации с Востоком не исключает того, что Украина может продолжать курс на европейскую интеграцию.

«Это не значит, что если Украина вступит в Таможенный союз, она может включиться в Европейский союз. Это действительно не так, можно стать членом только одного таможенного союза, но Украина будет двигаться в сторону Европейского союза вместе с другими членами Таможенного союза», - сказал он.

По мнению Д.ПОЛЯНСКОГО, в таком случае Украина подойдет к этому с совершенно другими стартовыми позициями и не «будет себя чувствовать страной, которую держат в предбаннике».

При этом он подчеркнул, что это вопрос суверенных властей Украины.

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Медведев снова подключился к обвинениям Украины в отборе российского газа

Президент России Дмитрий МЕДВЕДЕВ поручил "Газпрому" "разобраться" с несанкционированным отбором Украиной российского транзитного газа. Об этом сообщает ИТАР-ТАСС.

"Со своими коллегами в рамках корпоративных процедур и гражданско-правовых механизмов разберитесь", - потребовал глава государства от главы "Газпрома" Алексея МИЛЛЕРА.

Кроме того, Д.МЕДВЕДЕВ поручил А.МИЛЛЕРУ "до украинских друзей довести позицию, объяснить, почему увеличивается мощность газопровода "Южный поток" и продолжить переговоры по газовому сотрудничеству".

А.МИЛЛЕР сообщил, что в феврале нынешнего года Украина несанкционированно отбирала российский газ, предназначенный европейским потребителям.

"Европейские потребители увеличили заявку на поставку российского газа, "Газпром" сделал все необходимое, однако значительные объемы газа до Европы не доходили", - отметил А.МИЛЛЕР. По его словам, "в отдельные дни на Украине оставалось до 40 млн. кубических метров газа".

"Это нанесло финансовый и репутационный ущерб "Газпрому", - подчеркнул А.МИЛЛЕР. Он отметил, что европейские потребители российского газа обратились с просьбой увеличить поставки из-за аномально низких температур в начале февраля, когда замерзли Дунай и каналы в Венеции. Однако, поставляемый газ до Европы не доходил, оставаясь в Украине.

"Речь шла о традиционном времяпрепровождении украинских друзей - несанкционированном отборе?", - уточнил Д.МЕДВЕДЕВ. "Из экспортной трубы они (Украина) брали столько, сколько считали необходимым", - отметил А.МИЛЛЕР. "То есть за рамками существующих соглашений?", - переспросил Президент. "Они брали столько, сколько считали необходимым газа, который предназначался европейским партнерам, и они знали об этом", - подтвердил глава "Газпрома".

Д.МЕДВЕДЕВ поинтересовался, не обращалась ли Украина с просьбой увеличить поставки газа. А.МИЛЛЕР подчеркнул, что Украина напротив в нынешнем году поставила вопрос "об уменьшении поставок с 52 млрд. кубических метров в год до 27". "Однако в условиях холодов брали больше", - констатировал глава российского государства. Руководитель "Газпрома" уточнил, что речь идет о более 60 млрд. кубических метров газа в годовом исчислении.

Напомним, что на сегодняшний день "Газпром" никак письменным образом не оформил свои претензии по поводу якобы несанкционированного отбора Украиной газа и не определил какой именно объем "отобрала" Украина.

Как сообщал УНИАН, когда в начале февраля 2012 ударили сильные морозы, ряд европейских стран заявили, что недополучают оговоренные контрактами объемы российского газа.

Заместитель председателя правления "Газпрома" Александр МЕДВЕДЕВ 2 февраля сказал, что в связи с суровой зимой компания, напротив, максимально нарастила поставки в Европу - их суточный объем соответствует 180 миллиардам кубометров газа. А.МЕДВЕДЕВ выразил недоумение по поводу сообщений о якобы значительных сокращениях поставок российского газа в Европу. Однако пресс-секретарь Еврокомиссии Марлене ХОЛЬЦНЕР 3 февраля заявила, что Россия сократила поставки газа в девять европейских стран.

4 февраля заместитель председателя правления холдинга "Газпром" Андрей КРУГЛОВ заявил, что Россия на несколько дней снизила поставки газа в Западную Европу, в объеме до 10%, но затем объемы поставляемого газа вернулись к показателям, предусмотренным контрактом. Он также отметил, что "Газпром" не сможет поставить европейским потребителям дополнительные объемы газа, которые они запросили.

6 февраля премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ заявил, что Украина без ущерба для себя может помочь «Газпрому» в обеспечении Европы необходимым объемом газа путем использования для собственных нужд газа из подземных газохранилищ.

Он сообщил, что Украина сразу же после возникновения проблем с обеспечением газом Европы предложила «Газпрому» свою помощь.

«Когда Россия сократила подачу газа на Европу и официальные представители «Газпрома» это признали, мы им предложили – пожалуйста, обращайтесь к нам – составим договор. Поможем. Если вы считаете это необходимым», - сказал Н.АЗАРОВ.

Он отметил, что отбор газа из ПХГ для внутреннего потребления не может негативно сказаться на обеспечении Украины газом в перспективе.

«Это никак не может негативно отразиться, потому что для этого мы летом и закачивали газ в газохранилища, чтобы зимой из них отбирать», - сказал Н.АЗАРОВ.

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Нафтогаз: Украина с начала года не отобрала ни одного кубометра газа из транзитных объемов

Национальная акционерная компания «Нафтогаз Украины» заявляет, что с начала 2012 года не отобрала ни одного кубометра природного газа из транзитных объемов.

Об этом УНИАН сообщили в управлении по связям с общественностью НАК «Нафтогаз Украины».

В сообщении отмечается, что погодная ситуация в январе-феврале 2012 года, когда в большинстве стран Европы и в Российской Федерации наблюдались аномально низкие температуры, подтвердила важность украинских подземных газохранилищ (ПХГ) как неотъемлемой части ГТС Украины для обеспечения надежного и бесперебойного транзита газа через территорию нашего государства.

«С начала 2012 года Национальная акционерная компания «Нафтогаз Украины» не отобрала ни одного кубометра природного газа из транзитных объемов, которые транспортировались ОАО «Газпром» в страны Европы», – говорится в сообщении.

Компания отмечает, что в соответствии с условиями действующего контракта на поставку газа между НАК «Нафтогаз Украины» и ОАО «Газпром», суточные объемы потребления газа Украиной не фиксируются, вместо этого определяются ежеквартальные объемы поставок энергоресурса.

В феврале т.г. компания сообщила ОАО «Газпром» о возможности осуществления дополнительных поставок ресурса европейским потребителям за счет газа из украинских газохранилищ.

«Если бы российская сторона обратилась к нам, мы бы могли помочь европейским потребителям в ситуации с критическим снижением поставок газа, как мы помогли Турции", - заверил заместитель председателя правления компании Вадим ЧУПРУН.

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ДТЭК не исключает участия в конкурсе по продаже госпакета «Днепрооблэнерго»

Частный энергохолдинг ДТЭК не исключает участия в приватизационном конкурсе по продаже 50% государственного пакета крупнейшей в Украине энергоснабжающей компании ПАО «Днепрооблэнерго».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил журналистам в Киеве генеральный директор компании Максим ТИМЧЕНКО.

«Мы должны обсудить это, должны проговорить внутри компании и посмотреть на условия, и после этого мы сможем принять решение», - сказал он.

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