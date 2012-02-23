Анонс на 23 февраля

* Состоится рабочая поездка Премьер-министра Украины Николая Азарова в Житомирскую область. Отъезд представителей СМИ автобусом от Дома Правительства.

* В рамках IV Международной конференции Украинского форума благотворителей "Благотворительность 2020: видение и стратегия развития» состоится брифинг на тему: «О благотворительности в Украине и мире за 40 минут». Участники: Анна Гулевская-Черныш, директор Украинского форума благотворителей; Питер Кулой (Венгрия), экс-финансист, входит в список богатейших людей Венгрии (о мотивации) Хелена Монтейро (Бразилия), исполнительный директор Всемирной инициативы поддержки грантодательства (WINGS) Роза Галлего (Испания), председатель Европейской сети донорских ассоциаций (DAFNE) Анна Старостенко (Украина), исполнительный директор Фонда братьев Кличко; Евгений Быстрицкий, исполнительный директор МБФ «Возрождение»; Виктор Лях (Украина), президент Фонда Восточная Европа, председатель правления Украинского форума благотворителей. Специальный гость конференции - бизнесмен и филантроп Мишель Терещенко.

* Состоится заседание НКРЭ.

* Состоится телефонная «горячая линия» газеты «Урядовый курьер» при участии председателя Государственного агентства по энергоэффективности и энергосбережению Украины Николая Пашкевича на тему: «Энергоэффективность в агропромышленном комплексе».

* Пресс-конференция на тему: «Новый строительный сезон – новая волна разрушений в Киеве?». Участники: Александр Бригинец, депутат Киевсовета, глава постоянной комиссии по вопросам культуры и туризма КГГА; Игорь Луценко, представитель общественной инициативы «Сохрани старый Киев»; Алексей Василюк, зам. председателя Национального экологического центра Украины.

* Пресс-конференция на тему: "Качественные и безопасные детская одежда, обувь, игрушки в Украине?". Участники: Николай Дмитриев, зам.начальника управления рыночного надзора Госпотребинспекции Украины; Николай Макуха, главный детский аллерголог Киева, зав.отделения аллергологии Киевской городской детской больницы № 2.

* Пресс-конференция по поводу подписания кредитного соглашения между ЕБРР и г. Житомир. Средства кредита будут направлены на сокращение энергопотерь, снижение потребления газа и электроэнергии, а также повышение качества муниципальной системы тепло и водоснабжения в городе. Участники: председатель Житомирского горсовета Владимир Дебой, директор КП Житомир Теплокоммунэнерго Дмитрий Рогожин и директор ЕБРР в Украине Андре Куусвек. Стороны также подпишут дополнительное грантовое соглашение, и, таким образом, Житомир станет первым украинским муниципалитетом, который получит финансирование от Фонда Восточноевропейского Партнерства в сфере энергоэффективности и экологии.

* Состоится брифинг народного депутата Украины Катеринчука на тему: «Скольким чернобыльцам еще нужно умереть, чтобы власть их услышала?"

* Круглый стол на тему: «Глобальный макроэкономический прогноз и перспективы развития украинской экономики». Организатор: Международный Фонд Блейзера. Приглашены: Олег Устенко, исполнительный директор Международного Фонда Блейзера; Валерий Геец, директор института экономики и прогнозирования НАН Украины; Валерий Гладкий, ген.директор аналитического центра «Бюро экономических и социальных технологий» (БЭСТ); Василий Юрчишин, директор экономических программ, Центр Разумкова; Владимир Фесенко, директор Центра прикладных политических исследований "Пента"; Юрий Гладун, начальник управления международных связей ГНСУ.

* 12-30 - в УНИАН состоится пресс-конференция на тему: «Анонсирование исследования «Значение питьевой воды в профилактике вирусных заболеваний в образовательных учреждениях». Компания Небесна Криниця доставляет качественную питьевую воду как домой и в офисы киевлян, так и в учебные заведения. В 2010-2011 году было отмечено, что дети в классах, где организован доступ к качественной питьевой воде, гораздо меньше болеют простудными и вирусными заболеваниями. В рамках исследования будет сравниваться уровень заболеваемости гриппом и среднюю продолжительность болезни в организованных детских коллективах, где есть качественная питьевая вода и тех, где дети не имеют свободного доступа к ней. Каждому ребенку будет предоставлена памятка, как правильно пить воду и что делать, чтобы уменьшить вероятность заболевания, а класс, который по результатам 2011-2012 учебного года будет болеть меньше, поедет на экскурсию на завод по производству питьевой бутылированной воды Небесна Криниця. Участники: Михаил Курик, руководитель Института экологии человека, Евгения Кривонос, эксперт по качеству компании "Небесна Криниця", Людмила Весельская, директор школы № 215, г. Киев (ул. Крещатик, 4, конференц-зал). Телефоны: +380 67 408 2710, ykryvonos@krinitsa.com.ua. Регистрация на месте по редакционным удостоверениям.

* Пресс-конференция на тему: "Удастся ли шахтерам "выбить" из правительства свои социальные гарантии?". Организатор - ГолосUA. Участники: народные депутаты: от фракции Компартии Украины Спиридон Килинкаров, от фракции "БЮТ-Батькивщина" Михаил Волынец, а также председатель Координационного совета шахтерских-инвалидских, ветеранских организаций Украины Юрий Хохлов.

* Институт мировой политики проведет заседание Медиа-клуба с участием Павела Коваля, депутата Европейского парламента, Председателя делегации Европарламента в Комитет парламентского сотрудничества «ЕС-Украина». Тема мероприятия: «Украина-ЕС: повестка дня на 2012 год».

* Круглый стол на тему: «Перспективы налогообложения табачных изделий в Украине». Организатор - Межфракционная депутатская группа «За будущее Украины без курения» при поддержке ВООЗ в сотрудничестве с Региональным центром «Життя». Участники: Анне-Мария Перучич и Айда Юрекли, экономисты штаб-квартиры ВООЗ по налогообложению табачных изделий; Киз де Йонкер, глава Бюро ВООЗ в Украине; Наталья Король, специалист по неинфекционным заболеваниям Бюро ВООЗ в Украине; Евгений Царьков, председатель Межфракционной депутатской группы «За будущее Украины без курения»; Константин Красовский, зав.сектором контроля над табаком Украинского института стратегических исследований МОЗ Украины, Андрей Скипальский, руководитель национального проекта «Украина без табачного дыма», председатель правления Регионального центра гражданского представительства «Життя»; Анна Гопко, руководитель отдела адвокации коалиции общественных организаций и инициатив «За свободную от табачного дыма Украину».

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