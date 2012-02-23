Хорошковский назначен первым вице-премьер-министром
08:58, 23 февраля 2012Разное
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Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ назначил Валерия ХОРОШКОВСКОГО первым вице-премьер-министром.
Текст соответствующего указа размещен на официальном сайте главы государства.
Другим указом В.ЯНУКОВИЧ уволил В.ХОРОШКОВСКОГО с должности министра финансов.
Как сообщал УНИАН, 14 февраля Президент В.ЯНУКОВИЧ уволил Андрея КЛЮЕВА с должности первого вице-премьера, назначив секретарем Совета национальной безопасности и обороны.
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