Хорошковский назначен первым вице-премьер-министром

08:58, 23 февраля 2012
Разное
1

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ назначил Валерия ХОРОШКОВСКОГО первым вице-премьер-министром.

Текст соответствующего указа размещен на официальном сайте главы государства.

Другим указом В.ЯНУКОВИЧ уволил В.ХОРОШКОВСКОГО с должности министра финансов.

Как сообщал УНИАН, 14 февраля Президент В.ЯНУКОВИЧ уволил Андрея КЛЮЕВА с должности первого вице-премьера, назначив секретарем Совета национальной безопасности и обороны.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Янукович ввел Хорошковского в состав Совета регионов

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter