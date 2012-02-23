ДАЙДЖЕСТ СМИ за 23 февраля

Экономические материалы

Украинские СМИ

Издание «Дело» в публикации «Минимум пять украинских компаний проведут IPO в 2012 году» пишет: в этом году на Варшавской фондовой бирже ожидается размещение акций, как минимум, пяти украинских компаний. Руководство биржи прогнозирует, что это будут представители трех секторов: добывающей и топливной промышленностей, а также сельского хозяйства…

http://delo.ua/finance/minimum-pjat-ukrainskih-kompanij-provedut-ipo-v-2012-godu-173901/

* * *

Также «Дело» в публикации «Еще один завод Фирташа через суд обязали заплатит за газ» пишет: суд взыскал с черкасского "Азота" 389 млн. гривен задолженности за газ в пользу «Газа Украины»…

http://delo.ua/business/esche-odin-zavod-firtasha-cherez-sud-objazali-zaplatit-za-gaz-173907/

* * *

«Дело» в публикации «Румыния открыла месторождение газа возле острова Змеиный» пишет: Румыния открыла новое месторождение газа на территории, которая ранее была отторгнута у Украины. Добываемого на этому участке шельфа газа хватит для Румынии на три года…

http://delo.ua/world/rumynija-otkryla-mestorozhdenie-gaza-vozle-ostrova-zmeinyj-173900/

* * *

Издание «Коммерсант-Украина» публикует материал «Выше пост», в котором пишет: Президент продолжает переформатирование состава правительства. Вчера поздно вечером он назначил первым вице-премьером Валерия Хорошковского, который всего месяц проработал на посту министра финансов. Хорошковский продолжит курировать государственные финансы, добавив к сфере своих полномочий ответственность за евроинтеграционные процессы и реформы. Теперь Янукович планирует назначить министров экономики и финансов — вероятно, экономикой страны займется Петр Порошенко…

http://www.kommersant.ua/doc/1878980

* * *

Также «Коммерсант-Украина» публикует материал «Газ снова куда-то улетучился», в котором пишет: Россия в очередной раз накаляет обстановку во взаимоотношениях с Украиной. Высокопоставленные чины РФ публично обвинили "Нафтогаз" и страну в целом в намеренном хищении газа. Президент России Дмитрий Медведев потребовал проведения расследования по этому вопросу. В "Нафтогазе" недоумевают — ведь совсем недавно компания предлагала "Газпрому" свой газ для исполнения обязательств монополии перед европейскими потребителями. Эксперты усматривают в этом элемент политического и коммерческого давления…http://www.kommersant.ua/doc/1879006

* * *

Издание «Экономические известия» в публикации «Регулятор уважил чернобыль» пишет: НБУ разослал банкам письмо №47-411/2505-1932, которым рекомендует более взвешенно рассматривать просьбы заемщиков-чернобыльцев о реструктуризации кредитов…

http://markets.eizvestia.com/full/regulyator-uvazhil-chernobylcev

* * *

Также «Экономические известия» публикуют материал «Проблемы вырастут», в котором пишут: до начала весенней посевной в Украине остался месяц. Весной должны быть компенсированы потери озимых культур и обеспечена потребность в яровых, что делает нынешнюю посевную одной из самых сложных и дорогих в истории Украины. Сельхозпроизводители уже мобилизуют усилия, запасая ресурсы, однако чиновники пока внятно не могут сказать, насколько они готовы финансово поучаствовать в проведении посевных работ…

http://markets.eizvestia.com/full/problemy-vyrastut

* * *

Газета «Сегодня» в публикации «За долги по ЖКХ отбирают автомобили» пишет: Днепропетровские городские тепловые сети подали в суд 2267 исков на злостных неплательщиков, которые задолжали за тепло около 12 миллионов грн. Это почти втрое больше, чем в 2008 году (861 иск)…

http://www.segodnya.ua/news/14341422.html

* * *

Также «Сегодня» в публикации «GPS-навигаторы предотвратят поездки "на голове" у водителя» пишет: «контролер» будет отслеживать скорость движения маршруток, места остановок и количество пассажиров…

http://www.segodnya.ua/news/14341406.html

* * *

Сайт «УНИАН-экономика» публикует материал «Газовый» диалог: когда говорить не о чем, «включают» спикера», в котором пишет: новый виток "газовых" переговоров сведется к тому, что украинская власть объявит заявленную "Газпромом" скидку недостаточной, а Россию не удовлетворит закон, разрешающий приватизацию ГТС...

http://economics.unian.net/rus/detail/120624

* * *

Также сайт «УНИАН-экономика» публикует материал «Донецкие донецким рознь…», в котором пишет: край, где никогда - ни во времена Кучмы, ни Ющенко, ни тем более Януковича - не пускали «наверх» чужаков, в полной мере демонстрирует абсолютную "консолидацию" общества и власти...

http://economics.unian.net/rus/detail/120601

* * *

Российские СМИ

Издание «Ведомости» в публикации «Путин пообещал ответственную бюджетную политику» пишет: премьер-министр, кандидат в президенты от «Единой России» Владимир Путин, раздавший в последние месяцы предвыборных обещаний на несколько миллиардов, призвал правительство не слишком полагаться на благоприятную сырьевую конъюнктуру…

http://www.vedomosti.ru/finance/news/1512030/putin_prizval_akkuratno_podhodit_k_naraschivaniyu

* * *

Также «Ведомости» в публикации «Снижение кредитного рейтинга Греции обвалило фоновые рынки» пишут: несмотря на достижение договоренности о предоставлении Греции помощи в размере 130 млрд евро, Fitch сообщило о понижении суверенного рейтинга страны. При этом агентство пообещало понизить рейтинг до «ограниченного дефолта» по окончании программы обмена гособлигаций на новые…

http://www.vedomosti.ru/finance/news/1511655/fitch_ponizil_suverennyj_kreditnyj_rejting_grecii_do_s_s_sss

* * *

Издание «Известия» в публикации «Автобусы уезжают с рынка» пишет: производители объявляют о снижении выпуска транспортных средств в этом году…

http://izvestia.ru/news/516226

(УНИАН)