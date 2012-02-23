Янукович хочет создать военный президентский кадровый резерв

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ считает необходимым создать военный президентский кадровый резерв.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава государства сказал, выступая перед лицеистами Киевского военного лицея им. Ивана Богуна по случаю Дня защитника Отечества.

Президент отметил, что лучшие выпускники военных лицеев, молодые офицеры должны получить возможность учиться в лучших военных образовательных заведениях мира.

Он подчеркнул, что в стране должна быть создана поддержка для таких кадров, чтобы они могли расширять свои знания и перенимать опыт. «В ближайшее время ожидаю соответствующих решений от Министерства обороны», - сказал Президент.

В.ЯНУКОВИЧ подчеркнул, что должен быть учтен неоценимый опыт, полученный военными Вооруженных Сил во время выполнения задач в рамках международных миротворческих миссий.

Также В.ЯНУКОВИЧ заявляет, что на протяжении 2012-2015 годов все основные виды вооружений Вооруженных сил Украины будут нуждаться в замене или переоснащении.

По его словам, в этом году в государственном бюджете предусмотрено 3 млрд. грн. на модернизацию ВСУ, что втрое больше, чем в предыдущие годы.

Он пообещал, что в следующие годы средства, которые будут выделяться на обновление вооружения, будут увеличиваться с учетом экономической ситуации.

В то же время, Президент отметил, что главной задачей является проведение глубинной реформы Вооруженных сил. Целью этой реформы, по его словам, является создание боеспособных мобильных ВСУ, которые смогут эффективно обеспечивать оборону Украины.

Для этого, по словам главы государства, нужно не только увеличивать расходы, но и оптимизировать структуру и состав Вооруженных сил.

Как сказал В.ЯНУКОВИЧ, реформы должны проходить с учетом современного состояния Вооруженных сил и геополитической специфики современного положения Украины и ее экономических возможностей.