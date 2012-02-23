Анонс на 24 февраля

* Президент Украины Виктор Янукович совершит рабочую поездку в Днепропетровскую область.

* Круглый стол на тему: "МСФО в Украине: введение в действие Интернет-ресурса о МСФО и Последующие шаги по созданию благоприятных условий для внедрения стандартов". Организаторы - Федерация профессиональных бухгалтеров и аудиторов Украины, Министерство финансов Украины, Проект USAID «Развитие финансового сектора». Участники: Татьяна Ефименко, председатель Методологического совета при Мин.финансов Украины; Вера Рычаковская, член правления НБУ, Олег Мозговой, член НКЦБФР; Валентина Левченко, член Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере рынков финансовых услуг; Олег Канцуров, начальник Управления методологии бухгалтерского учета Мин.финансов Украины, Александр Папаика, президент Федерации профессиональных бухгалтеров и аудиторов Украины; Роберт Бонд, руководитель Проекта USAID «Развитие финансового сектора», Бенджамин Хилл, Проект USAID «Развитие финансового сектора».

* Час правительства в Верховной Раде. Министерство аграрной политики и продовольствия Украины.

* Состоится открытое заседание Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере коммунальных услуг. Участники: Валерий Саратов, председатель Комиссии, члены Комиссии: Дмитрий Григорьев, Сергей Дунайло, Валерий Кальченко, Юрий Хиврич.

* Состоится подписание договора о сотрудничестве между УСПП и Национальным институтом стратегических исследований. Участники: президент УСПП Анатолий Кинах, директор Национального института стратегических исследований Андрей Ермолаев, ученые, эксперты. Стороны обсудят возможности сотрудничества двух структур по изучению проблем и перспектив укрепления национальной безопасности в экономическом, энергетическом, продовольственном, транспортном направлениях, развития оборонно-промышленного комплекса и повышения обороноспособности государства, совершенствование инновационной политики, эффективного ускорения интеграционных процессов, становления гражданского общества.

* Пресс-конференция на тему: «Качество импортируемых в Украину овощей и фруктов». Участники: зам Укрглавгоскарантина, заместитель Главного государственного инспектора по карантину растений Украины Андрей Челомбитко и эксперт плодово-овощного рынка Украинского клуба аграрного бизнеса Игорь Стрелюк.

* Пресс-конференция на тему: «ЧФ РФ навсегда, или зачем нам чужая военная база». Участники: директор Информационно-аналитического центра "Перспектива" Павел Рудяков, председатель Объединения украинских офицеров "Патриот", председатель Совета организаций военнослужащих и ветеранов, координатор общественного форума "Внеблоковая Украина" Олег Гук.

* 14-30 - в УНИАН состоится пресс-конференция на тему: «Человек или газон? Что является приоритетом для столичных чиновников?». Речь пойдет о конфликтной ситуации вокруг рынков Деснянского района г.Киева, в частности будет рассматриваться вопрос: "Что происходит: реальный или показательный диалог между протестующими предпринимателями и властью?". Будут обнародованы новые подробности относительно рынков «Юность» и рынков у ст.м.Лесная и представлены видео/фото материалы и документы. Участники: председатель вольного профсоюза предпринимателей Украины (ВППУ) Валентина Коробка, председатель первичной профсоюзной организации ВППУ рынка «Ливадия групп» (рынок Юность) Александра Демченко, директор «Форест-групп» Олег Юськов (рынок м. Лесная), народный депутата Украины Юрий Кармазин, народный депутат Украины, председатель конфедерации свободных профсоюзов Украины Михаил Волынец, народный депутат Украины Владимир Бондаренко и предприниматели столичных рынков (ул. Крещатик, 4, конференц-зал). Телефоны: 066-037-33-54, 099-305-87-32. Регистрация на месте по редакционным удостоверениям.

* Состоится онлайн-конференция Председателя Верховной Рады Украины В.Литвина в социальной сети Facebook.

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