ТОП-10 (23 февраля)

Отечественных производителей будут защищать от дискриминационных действий иностранных государств

Верховная Рада Украины приняла в целом Закон «О внесении изменений в некоторые законы Украины» относительно защиты отечественных товаропроизводителей в ответ на дискриминационные и/или недружественные действия иностранных государств, таможенных союзов или экономических группировок.

Как передает корреспондент УНИАН, за принятие закона проголосовали 270 народных депутатов из 418 зарегистрированных в сессионном зале.

Законом предусмотрено, что в случае, если другие государства, таможенные союзы или экономические группировки ограничивают реализацию законных прав и интересов субъектов внешнеэкономической деятельности Украины, в ответ на такие действия могут применяться адекватные меры.

В случае, если такие действия причиняют ущерб или создают угрозу его причинения государству и/или субъектам внешнеэкономической деятельности, указанные меры могут предусматривать его возмещение.

Меры в ответ на дискриминационные и/или недружественные действия других государств, таможенных союзов или экономических группировок осуществляются в соответствии с законами Украины, международными договорами Украины, общепринятыми правилами, стандартами и нормами международного права.

Такими мерами являются: применение полного запрета (полного эмбарго) на торговлю; применение частичного запрета (частичного эмбарго) на торговлю; лишение режима наибольшего содействия или льготного специального режима; введение специальной пошлины; введение режима лицензирования внешнеэкономических операций; установление квот; другие меры, предусмотренные законами и международными договорами Украины.

Если Украина и государство, которое применило относительно Украины действия, содержащие признаки дискриминационных и/или недружественные, являются членами той же международной межправительственной организации, рассмотрение и урегулирование спорной ситуации осуществляется в соответствии с правилами и процедурами такой организации.

С целью установления фактов дискриминационных и/или недружественных действий других государств, таможенных союзов или экономических группировок центральный орган исполнительной власти по вопросам экономической политики проводит соответствующее расследование в порядке, определенном Кабинетом министров Украины.

Материалы такого расследования рассматриваются Межведомственной комиссией по международной торговле для принятия решения относительно наличия или отсутствия факта (фактов) дискриминационных действий.

В случае принятия позитивного решения относительно наличия факта (фактов) дискриминационных действий решение о применении мер в ответ на дискриминационные и/или недружественные действия других государств, таможенных союзов или экономических группировок принимаются органами государственного регулирования внешнеэкономической деятельности в соответствии с их компетенцией.

По рекомендации Межведомственной комиссии центральный орган исполнительной власти по вопросам экономической политики совместно с центральным органом исполнительной власти по вопросам формирования и реализации государственной политики в сфере внешних отношений Украины обращается в соответствующие государственные и/или компетентные органы других государств или таможенных союзов или экономических группировок с предложением о рассмотрении и урегулировании спорной ситуации.

В случае получения позитивного ответа формируется рабочая группа для проведения соответствующих переговоров. Меры в ответ на дискриминационные и/или недружественные действия других государств, таможенных союзов или экономических группировок не применяются или прекращаются в случае прекращения таких действий относительно Украины.

Решение о применении соответствующих мер в ответ на дискриминационные и/или недружественные действия других государств, таможенных союзов или экономических группировок может быть обжаловано в суде в течение месяца со дня введения таких мер в порядке, установленном законами Украины.

Закон вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования.

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Азаров: Украина найдет выход из ситуации в случае отказа России от украинской ГТС

Премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ уверен, что Украина найдет выход из ситуации в случае отказа России от транспортировки газа по украинской газотранспортной системе.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня на брифинге в Житомирской области, комментируя вчерашнее заявление представителей «Газпрома» об отсутствии необходимости транспортировки газа по украинской ГТС после запуска "Северного" и "Южного" потоков.

«Давайте не будем нагнетать эту ситуацию. Мы прекрасно представляем себе, что от того момента или от того пункта, что сказал этот господин (КУПРИЯНОВ – УНИАН), до момента реализации немало воды утечет, немало пройдет времени. Я всегда им говорю: Бог вам в помощь», - сказал Н.АЗАРОВ.

Он высказал мнение, что в случае, если в Российской Федерации решены все проблемы и «везде такие больницы построены, все у вас сделано, все у вас хорошо: пожалуйста 20 млрд. евро – стройте».

При этом премьер подчеркнул, что у РФ есть возможность использовать украинскую ГТС для транспортировки газа. «Но если вы хотите загнать 20 млрд. евро непонятно куда – пожалуйста, Бог вам в помощь. Украина найдет выход из этой ситуации. Не надо из-за этого переживать», - подчеркнул Н.АЗАРОВ.

Как сообщал УНИАН, официальный представитель ОАО «Газпром» Сергей КУПРИЯНОВ заявил, что после реализации запланированных «Газпромом» газотранспортных проектов «Южный поток» и «Северный поток» транзитное значение Украины для экспорта российского газа будет равно нулю.

«После реализации всех запланированных «Газпромом» газотранспортных проектов - «Южный поток» с максимальной производительностью, «Северный поток» с дополнительными новыми нитками, - учитывая уже имеющиеся в собственности компании транспортные мощности в Беларуси и в Черном море, транзитное значение Украины для экспорта российского газа будет равно нулю», - сказал С.КУПРИЯНОВ.

Справка УНИАН. В целях диверсификации маршрутов экспортных поставок природного газа ОАО «Газпром» реализует проект строительства газопровода через акваторию Черного моря в страны Южной и Центральной Европы - проект «Южный поток».

Для реализации сухопутной части проекта с Болгарией, Сербией, Венгрией, Грецией, Словенией, Хорватией и Австрией подписаны межправительственные соглашения.

16 сентября 2011 года состоялось подписание Соглашения акционеров компании South Stream Transport AG для реализации морского участка проекта. В соответствии с документом доля участия ОАО «Газпром» в проекте морского газопровода составляет 50%, итальянской ENI - 20%, немецкой компании Wintershall Holding GmbH и французской EDF - по 15%.

Первая очередь газопровода «Северный поток», соединившего Россию и Германию по дну Балтийского моря, мощностью 27,5 млрд. куб. м в год была запущена 8 ноября. Запуск второй очереди, после которого мощность трубопровода удвоится, запланирован на октябрь 2012 года. В настоящее время построено 917 км из 1224 км второй нитки.

Предполагается, что в 2012 году по первой нитке «Северного потока» будет уже транспортировано до 27,5 млрд. куб. м в соответствии с техническими возможностями. Акционерами проекта Nord Stream являются российский «Газпром» (51%), германские Wintershall Holding и E.ON Ruhrgas (по 15,5%), французская GDF Suez и нидерландская Gasunie (по 9%).

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Соглашение об ассоциации Украина-ЕС не подпишут, пока Тимошенко в тюрьме – посол Германии

Посол Германии в Украине Ганс-Юрген ГАЙМЗЕТ считает, что пока экс-премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО будет оставаться в тюрьме, Соглашение об ассоциации Украины и Европейского Союза не будет подписано.

В интервью «Сегодня» (№ 42 от 23 февраля) посол отметил, что скорость, с которой Украина движется по пути интеграции, зависит от нее самой.

По словам Г.-Ю.ГАЙМЗЕТА, подписание соглашения возможно и в этом году, «но было ясно сказано, при каких условиях». «Я не рассчитываю на подписание, если госпожа ТИМОШЕНКО и впредь будет оставаться в тюрьме» - подчеркнул он.

«На встрече на высшем уровне в декабре говорилось о том, что подписание Договора об ассоциации возможно тогда, когда препятствующие этому политические условия будут устранены» - отметил Г.-Ю.ГАЙМЗЕТ.

Как подчеркнул посол ФРГ, важным остается вопрос безвизового режима с Украиной. «Существует соответствующий план действий. Правительство Украины работает над этим планом. Есть прогресс по некоторым направлениям, например, в вопросах эмиграции и реадмиссии» - сказал Г.-Ю.ГАЙМЗЕТ.

В то же время, он констатировал, что не такими обнадеживающими являются результаты, связанные с надежностью документооборота, биометрией и борьбой с коррупцией.

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НКРЭ с марта снизила тариф "Энергоатома" на отпуск электроэнергии

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере энергетики, решила с 1 марта снизить тариф на отпуск электроэнергии крупнейшего производителя электроэнергии НАЭК «Энергоатом» на 6,8%, или 1,54 коп. за кВт/ч, до 21,1 коп. за кВт/ч.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение регулятор принял на заседании в четверг.

Такое решение НКРЭ приняла во исполнение соответствующего поручения Кабинета министров Украины от 12 февраля, выданного по итогам специального совещания, посвященного вопросам сдерживания инфляции в текущем году в прогнозируемых правительством параметрах.

Принимая решение об уменьшении тарифа "Энергоатома", НКРЭ изъяла из структуры тарифа компании 1,299 млрд. грн. в годовом выражении.

В частности, из тарифа компании изъяты 144,4 млн. грн., предусмотренные на авансовые платежи по закупке свежего ядерного топлива, 229 млн. грн., предусмотренные на финансирование программы «Ядерное топливо», а также другие расходы, которые были связаны с достройкой промышленных объектов на площадке Запорожской АЭС, реализацией проекта насосной подпитки Ташлыкского водохранилища, обновлением центрозапаса, а также отчисления по профсоюзному комитету.

Таким образом, инвестиционная программа НАЭК на 2012 год уменьшена до 2,235 млрд. грн. без НДС.

Справка УНИАН. ГП «НАЭК «Энергоатом» – крупнейший производитель электроэнергии в Украине с долей совокупного производства свыше 50% в общем объеме производства электроэнергии Украины.

Компания объединяет четыре действующие украинские атомные электростанции с 15 энергоблоками, а также Ташлыкскую ГАЭС и Александровскую ГЭС суммарной установленной мощностью 14 139,5 МВт.

На НАЭК «Энергоатом» возложены функции эксплуатирующей организации, которая отвечает за безопасность эксплуатации всех АЭС страны.

В 2011 году «Энергоатом» увеличил выработку электроэнергии на 1,2%, или 1,108 млрд. кВт/ч, по сравнению с 2010 годом – до 90,468 млрд. кВт/ч.

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Ефремов: Порошенко назначен министром экономики, а Колобов - министром финансов

Лидер парламентской фракции Партии регионов Александр ЕФРЕМОВ сообщил, что министром экономического развития и торговли назначен Петр ПОРОШЕНКО, а министром финансов Украины - Юрий КОЛОБОВ.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом А.ЕФРЕМОВ сказал на брифинге во ВР.

На уточняющий вопрос журналистов, официальна ли эта информация, А.ЕФРЕМОВ ответил: «Это официальная информация. На данный момент произошли данные назначения, и эти люди приступают к исполнению своих обязанностей».

Как известно, П.ПОРОШЕНКО с 22 февраля 2007 года возглавляет Совет Национального банка Украины. С октября 2009-го по март 2010 года занимал должность министра иностранных дел.

Ю.КОЛОБОВ в апреле 2010 года был назначен на должность заместителя председателя правления Нацбанка, в ноябре того же года - первым заместителем председателя. До этого он работал в «Укрэксимбанке», был председателем правления БТА Банка.

Как сообщал УНИАН, 22 февраля Президент Украины освободил Валерия ХОРОШКОВСКОГО от должности министра финансов, назначив его первым вице-премьер-министром.

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Азаров предложил кандидатуру Порошенко на должность министра экономики

Премьер-министр Николай АЗАРОВ предложил кандидатуру Петра ПОРОШЕНКО на должность министра экономики.

Об этом Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ сказал в интервью для программы «Вечера с Виталием Коротичем», сообщает пресс-служба главы государства.

Президент отметил, что уже имел короткую беседу с П.ПОРОШЕНКО, во время которой тот кратко изложил свое виденье организации работы Министерства экономики и собственных шагов в качестве его руководителя.

По словам В.ЯНУКОВИЧА, он остался в целом доволен тем, что услышал предварительно, и теперь ожидает от П.ПОРОШЕНКО письменного изложения его плана действий.

«Я ему сказал: подготовьте, пожалуйста, Петр Алексеевич, очень сжатую, короткую программу, с чем бы вы хотели прийти в Министерство экономики», - сказал В.ЯНУКОВИЧ.

Среди других тем, затронутых во время интервью для программы «Вечера с Виталием Коротичем»: пути реформирования страны, сотрудничество с МВФ, украинско-российские газовые переговоры.

Интервью выйдет в эфир Первого национального канала в субботу, 25 февраля, в 12.30 и в воскресенье, 26 февраля, в 22.00.

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Еврокомиссия: Украина остается крупнейшим поставщиком российского газа в ЕС

Брюссель. Украина остается крупнейшим поставщиком российского газа в ЕС.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом заявил сегодня на брифинге представитель Еврокомиссии Исаак ВАЛЕРО ЛАДРОН.

“Как ожидается, запрос на импорт газа в ЕС будет расти в ближайшие годы... Нет сомнений в сохранении важности украинской газотранспортной системы для ЕС и всего европейского континента. Украинская ГТС является основным путем поставок российского газа в Европу”, - сказал представитель Еврокомиссии, отвечая на просьбу прокомментировать возможность отказа России от транспортировки газа в Европу через Украину.

“Украина с ее уникальным географическим положением способна не только транспортировать газ, но и хранить и добывать, что также означает возможность более гибких предложений со стороны Украины по транспортировке газа”, - сказал он.

Вместе с тем, как отметил представитель Еврокомиссии, Украина нуждается в разработке долгосрочной стратегии, чтобы оставаться надежным и конкурентным игроком в сфере транспортировки газа.

В то же время, И.ВАЛЕРО ЛАДРОН не ответил на вопрос, соответствуют ли действительности обвинения, выдвинутые главой “Газпрома” Алексеем МИЛЛЕРОМ в несанкционированном отборе газа Украиной.

Как сообщал УНИАН, 22 февраля официальный представитель ОАО «Газпром» Сергей КУПРИЯНОВ заявил, что после запуска Россией газотранспортных потоков “Северный поток” и “Южный поток” необходимость в украинском газопроводе отпадет.

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Европа не верит заявлениям “Газпрома” о несанкционированном отборе газа Украиной

Брюссель. В Европе не верят заявлениям “Газпрома” о несанкционированном отборе газа Украиной.

Об этом собственному корреспонденту УНИАН в Брюсселе заявил высокопоставленный европейский дипломат, комментируя заявление председателя правления “Газпрома” Алексея МИЛЛЕРА.

“Насколько нам известно, “Газпром” заблаговременно предупредил европейские компании о снижении поставок газа из-за сильных морозов в России”, - сказал собеседник агентства.

“В данном случае речь идет скорее о желании подать себя в хорошем свете и остаться в общественном мнении надежным поставщиком газа”, - добавил он.

Как сообщал УНИАН, 22 февраля А.МИЛЛЕР заявил во время встречи с Президентом России Дмитрием МЕДВЕДЕВЫМ о том, что в феврале Украина несанкционированно отбирала российский газ, назначенный европейским потребителям.

В начале февраля уменьшение поставок российского газа наблюдалось в семи европейских странах: Польше, Словакии, Австрии, Венгрии, Греции, Румынии и Италии.

Австрийская компания OMV сообщила 3 февраля о том, что “Газпром” предупредил ее о планируемых сокращениях в поставках газа.

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Парламент принял закон об акционировании «Укрзализныци»

Верховная Рада Украины приняла во втором чтении предложенные Кабинетом министров законопроекты №9337 о порядке организации акционерного общества на базе государственной администрации железнодорожного транспорта «Укрзализныця» и №9377 о внесении изменений в закон «О железнодорожном транспорте».

Принятие законов осуществляется в рамках реформы железнодорожного транспорта Украины, первым этапом которого является корпоратизация отрасли.

По мнению авторов законопроекта, акционирование и реформа позволят сделать структуру «Укрзализныци» более прозрачной, повысить качество корпоративного управления и эффективность принятия решений.

Создание акционерного общества позволит ускорить реализацию собственных инвестиционных программ железных дорог и привлекать финансирование на модернизацию инфраструктуры по более выгодным ставкам, привлекать внешних инвесторов и создавать совместные предприятия.

Справка УНИАН. реформирование железнодорожного транспорта Украины будет происходить в три этапа.

На первом этапе (2012-2013 годы) будет создана единая государственная акционерная компания и будут распределены функций между ней и государством. На втором этапе (2013-2015 годы) будет образованы вертикально интегрированные производственно-технологические системы железнодорожного транспорта, структурированные по видам деятельности. На третьем этапе (2016-2019 годы) будет ликвидировано перекрестное субсидирование пассажирских перевозок за счет грузовых и образовано хозяйственное общество в сфере пассажирских перевозок.

Практика создания компании на базе государственного акционерного общества соответствует международной практике, а также – требованиям международных организаций и Европейского Союза. В частности, аналогичная реформа железнодорожного сектора проводилась в Великобритании и Германии.

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Работающие за границей украинцы улучшили платежный баланс страны на 2,7 млрд. долл.

Позитивное сальдо поступления валюты в Украину по международным системам денежных переводов в 2011 году, по сравнению с 2010 годом, увеличилось на 21%, или на 487 млн. долл. - до 2,716 млрд. долл.

Это следует из информации, обнародованной на сайте Национального банка Украины (НБУ).

Согласно предоставленной информации, общая сумма переводов в Украину в 2011 году составила 3,156 млрд. долл. (в эквиваленте), что на 21% больше, чем в 2010 году.

Сумма переводов из Украины увеличилась на 16% - до 440 млн. долл.

По данным Нацбанка, на 1 января 2012 года на территории Украины функционировало 22 международные системы перевода средств, созданных нерезидентами. Их участниками являются 150 банков Украины, АО «Украинская финансовая группа» и «Укрпошта».

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