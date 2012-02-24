ДАЙДЖЕСТ СМИ за 24 февраля

Экономические материалы

Украинские СМИ

Издание «Дело» в публикации «Верховная Рада разрешила вводить эмбарго на российские товары» пишет: Рада приняла закон, которым правительству разрешается вести торговые войны, а сам парламент может вводить эмбарго и отменять специальные льготные режимы…

http://delo.ua/ukraine/verhovnaja-rada-razreshila-vvodit-embargo-na-rossijskie-tovary-173947/

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Также «Дело» в публикации «Налоговая поставила рекорд по возмещению НДС «автоматом» пишет: по итогам работы в январе 2012 года 81% предприятий-экспортеров получили возмещение НДС в автоматическом режиме. Это пока самый высокий показатель за все время существования такого сервиса для плательщиков…

http://delo.ua/ukraine/nalogovaja-postavila-rekord-po-vozmescheniju-nds-avtomatom-173945/

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«Дело» в публикации «Вхождением в Кабмин Азарова Порошенко подорвет свою политическую репутацию - Рыбачук» пишет: экс-глава Секретариата президента Виктора Ющенко Олег Рыбачук считает, что Петр Порошенко совершит глубочайшую ошибку, если даст согласие работать в правительстве Николая Азарова…

http://delo.ua/ukraine/vhozhdeniem-v-kabmin-azarova-poroshenko-podorvet-svoju-politicheskuju-173949/

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Издание «Коммерсант-Украина» публикует материал «Перестройка века», в котором пишет: бизнесмен Александр Ярославский нашел способ сделать свой девелоперский бизнес публичным. Он выкупил примерно 30% котирующейся на Лондонской фондовой бирже компании XXI Century Investments за $10,3 млн. Ей будут переданы все девелоперские активы принадлежащей бизнесмену компании DCH. XXI Century был нужен инвестор для реализации крупных проектов, а Ярославский таким образом стал акционером крупного публичного девелопера, отмечают эксперты…

http://www.kommersant.ua/doc/1879313

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Также «Коммерсант-Украина» публикует материал «Дети в обмен на налоги», в котором пишет: парламентарии предлагают вернуть действовавший в СССР налог на бездетных. Если к 30 годам граждане Украины не обзаведутся детьми, они будут платить 17% налога на доходы физических лиц вне зависимости от уровня доходов. При наличии в семье свыше трех детей ставка налога составит 5-10%. Нормы положительно отразятся на бюджетных поступлениях и увеличат уровень рождаемости, уверены авторы законопроекта. Однако в парламенте не готовы принимать закон, поскольку налоговые изменения не улучшат развитие социальной инфраструктуры…

http://www.kommersant.ua/doc/1879378

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Издание «Экономические известия» в публикации «Таможенный кодекс поправили» пишет: проект нового Таможенного кодекса вынесут на голосование депутатов Верховной Рады в третий раз. Теперь в документе учтены поправки президента. Парламент принял во втором чтении Таможенный кодекс еще 3 ноября 2011 г., однако Янукович ветировал документ из-за поправок, внесенных в него на этапе между первым и вторым чтениями…

http://state.eizvestia.com/full/tamozhennyj-kodeks-popravili

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Также «Экономические известия» публикуют материал «Европейские банки готовят к продаже», в котором пишут: по данным исследования CBRE Group, европейские банки за минувший год продали активов на сумму более 20 млрд евро. И в ближайшее время собираются избавиться от активов еще на 13 млрд евро, причем большая их часть размещена на развивающихся рынках. Украина может стать лидером по удельным объемам продажи активов…

http://finance.eizvestia.com/full/evropejskie-banki-gotovyat-k-prodazhe

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Газета «Сегодня» в публикации «Два года власти: как изменилась риторика Януковича за последний год» пишет: Президент перетасовал людей в Кабмине и силовых структурах, испортил отношения с ЕС и Россией, а также пытался заигрывать с журналистами…

http://www.segodnya.ua/results_yanukovich/14341900.html

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Также «Сегодня» в публикации «За помехи поезду могут забрать авто» пишет: Верховная Рада увеличила некоторые штрафы за нарушение правил дорожного движения…

http://www.segodnya.ua/news/14341934.html

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Российские СМИ

Издание «Ведомости» в публикации «За четыре года ММВБ-РТС хочет удвоить бизнес» пишет: помочь осуществить планы должно построение в Москве международного финансового центра - тогда сюда переместятся сделки с российскими бумагами с зарубежных площадок…

http://www.vedomosti.ru/finance/news/1512626/udvoenie_birzhi

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Также «Ведомости» в публикации «Транснефть» потратила 5,5 млрд руб. на океанариум на Дальнем Востоке» пишут: главный получатель благотворительных денег «Транснефти» - океанариум на острове Русский. В 2011 г. она перечислила на его строительство 5,5 млрд руб. Инициатива создать во Владивостоке океанариум семь лет назад принадлежала Владимиру Путину. Он лично утвердил проект и выбрал эскиз…

http://www.vedomosti.ru/companies/news/1512629/transneft_pomogla_rybam

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Издание «Известия» в публикации «Налогом на роскошь обложат жилье от 1000 кв. метров» пишет: в России налог на роскошь уже с 2013 г. могут начать платить владельцы недвижимости площадью от 1000 кв. метров и автомобилей мощностью 200-250 лошадиных сил…

http://izvestia.ru/news/516339

(УНИАН)