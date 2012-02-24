Янукович определится с кандидатурами двух министров через несколько дней

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ заявляет, что определится с кандидатурами министра экономики и развития и министра финансов через несколько дней.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня журналистам в Днепропетровске.

«Как одна из кандидатур на должность министра Минэкономразвития рассматривается Петр ПОРОШЕНКО. А мы будем советоваться с премьер-министром Украины и большинством в Верховной Раде, и в ближайшие дни примем решение», - сказал В.ЯНУКОВИЧ.

Между тем кандидатура Юрия КОЛОБОВА, которая рассматривается на должность министра финансов, не является сейчас главной, добавил глава государства.

В.ЯНУКОВИЧ отметил, что рассматриваются еще две кандидатуры на эту должность, и соответствующее решение будет также принято в ближайшие дни.

В.ЯНУКОВИЧ объяснил, что назначение Валерия ХОРОШКОВСКОГО на должность первого вице-премьер-министра Украины вызвано опытом В.ХОРОШКОВСКОГО на предыдущих должностях. «Я бы сказал так: новое поколение приходит к власти такого уровня», - уточнил Президент.