Клюев 27 февраля в Брюсселе встретится с комиссаром ЕС Мальмстрем

Брюссель. В понедельник, 27 февраля, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Андрей КЛЮЕВ в Брюсселе встретится с комиссаром ЕС по вопросам внутренних дел Сесилией МАЛЬМСТРЕМ.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, соответствующая встреча указана в обнародованном сегодня календарном плане Еврокомиссии на следующую неделю.

Кроме того, как сообщили УНИАН в Европейском политическом центре, А.КЛЮЕВ планирует принять участие в организованной центром конференции “Отношения Украина-ЕС: путь впереди”.

Вместе с А.КЛЮЕВЫМ в этой конференции примут участие комиссар ЕС по вопросам расширения и Европейской политики соседства Штефан ФЮЛЕ, министр иностранных дел Швеции Карл БИЛЬДТ, министр иностранных дел Литвы Аудрониус АЗУБАЛИС, председатель Совета Национального банка Украины Петр ПОРОШЕНКО и лидер “Фронту змін” Арсений ЯЦЕНЮК.

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