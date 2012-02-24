Анонс на 27 февраля

* Состоится заседание Координационного комитета Социального Партнерства ДТЭК. Будут представлены результаты работы в 2011 году по Программе социального партнерства между ДТЭК и территориями присутствия бизнеса Компании, определены ключевые направления социальных инвестиций в 2012 году. В рамках мероприятия состоится презентация и подведение первых итогов проектов «Реформа городского теплообеспечения», «Телемедицина» и «Чистая энергия», а также презентация нового совместного проекта ДТЭК, «Метинвест» и Программы развития ООН в Украине «Улучшение здоровья шахтеров в Восточной Украине».

* Пресс-конференция на тему: "Украина без молока, или какие молочные продукты потребляют украинцы". Участники: замминистра аграрной политики и продовольствия Украины Александр Сень; председатель совета директоров Союза молочных предприятий Украины Вадим Чагаровский; президент Ассоциации производителей молока Украины Андрей Дикун, член совета директоров ООО "Украинская молочная компания" Сергей Быков, председатель совета директоров ДП "Милкиленд-Украина" Анатолий Юркевич; независимый консультант по молочному скотоводству Эльман Оруджов.

* Состоится брифинг на тему: "Прогноз гидрометеорологических условий в Украине". В работе примет участие директор Украинского гидрометеорологического центра МЧС Николай Кульбида.

* В НАК «Нафтогаз Украины» с участием заместителя председателя правления Компании В.Чупруна состоится раскрытие предварительных предложений конкурсных торгов на закупку услуг по оценке стоимости активов ГТС Украины.

* Пресс-конференция на тему "Итоги рынка коллекторских услуг за 2011 год. Перспективы развития". Участники: президент АКБУ Александр Ильчук, руководители ведущих украинских коллекторских агентств. Будут представлены основные показатели коллекторского рынка за 2011 год, определены проблемы развития отрасли и рассмотрены пути их решения. Организатор - Ассоциация участников коллекторского бизнеса в Украине.

* 11-30 - В УНИАН состоится пресс-конференция на тему: «ОСМД и ЖСК выработали общие требования к власти». На втором свободном экспертном Форуме, организованном при поддержке общественной организации «Киевский форум», руководители столичных ОСМД и ЖСК написали открытые обращения к председателю КГГА А.Попову, Киевсовету, Верховной Раде Украины и Президенту Украины с предложениями решения актуальных проблем столичных ОСМД и ЖСК. Тексты обращений будут обнародованы на пресс-конференции. Участники: Максим Маньковский, координатор проектов ОО «Киевский форум», Игорь Симоненко, председатель ОСМД «Новый Эдем», Антонина Тимошенко, глава Днепровского отделения «Cоюз владельцев жилья Киева», Татьяна Шевчук, председатель ОСМД «Костёльная-8», Ольга Пальчикова-Козуб, правозащитник, Александр Дядюк, ОО «Киевский форум», юрист (ул. Крещатик, 4, конференц-зал). Телефон: (044)599-41-71. www.go.kiev-forum.orgpress@kiev-forum.org.

* В Зале чемпионов НСК «Олимпийский» состоится телемост «Варшава - Киев. 100 дней до Евро-2012 ». Организаторы: Польское информагентство PAP совместно с УНИА «Укринформ» и Информационным центром «Украина-2012». Состоится обсуждение состояния подготовки Украины и Польши к еврочемпионату, а также углубление сотрудничества к турниру между двумя странами-организаторами. Участники в Киеве - вице-премьер-министр Украины - министр инфраструктуры Украины Борис Колесников, директор турнира Евро-2012 Мартин Каллен, директор турнира Евро-2012 в Украине Маркиян Лубкивский. В Варшаве - министр спорта и туризма Польши Йоанна Муха, директор правительственного союза PL.2012 Марчин Герра, директор турнира Евро-2012 в Польше Адам Олькович.

* Пресс-конференция на тему: "Прогнозы развития украинской банковской системы".Участники: глава совета директоров Форума международных финансовых учреждений, председатель правления АО "ОТП Банк" Дмитрий Зинков; председатель правления "Райффайзен Банк Аваль" Владимир Лавренчук, финансовый аналитик АО "ОТП Банк" Евгений Зиновьев; финансовый аналитик "Райффайзен Банк Аваль" Дмитрий Сологуб.

* Пресс-конференция на тему: "Новые обстоятельства старой газовой проблемы". Организатор - ГолосUA. Участники: руководитель энергетических программ Центра «Номос» Михаил Гончар, директор Украинского филиала Института стран СНГ Владимир Корнилов и независимый эксперт по энергетическим вопросам Владимир Сапрыкин.

* 14-30 - В УНИАН состоится пресс-конференция на тему: «Проведение международного автосалона ВААИД KYIV AUTOMOTIVE SHOW 2012». Наконец после вынужденного перерыва в 3 года, ведущие мировые производители автомобилей представят в Украине премьеры и новинки своих известных брендов на ВААИД KYIV AUTOMOTIVE SHOW 2012. Информацию о ближайших планах и действиях по проведению автосалона ВААИД KYIV AUTOMOTIVE SHOW 2012 и позиции представителей Ассоциации по автосалона SIA и ее организатора компании АВТОЭКСПО предоставят участники пресс-конференции: Станислав Щербина, президент ВААИД, Олег Назаренко, гендиректор ВААИД.

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