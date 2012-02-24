ТОП-10 (24 февраля)

Янукович определится с кандидатурами двух министров через несколько дней

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ заявляет, что определится с кандидатурами министра экономики и развития и министра финансов через несколько дней.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня журналистам в Днепропетровске.

«Как одна из кандидатур на должность министра Минэкономразвития рассматривается Петр ПОРОШЕНКО. А мы будем советоваться с премьер-министром Украины и большинством в Верховной Раде, и в ближайшие дни примем решение», - сказал В.ЯНУКОВИЧ.

Между тем кандидатура Юрия КОЛОБОВА, которая рассматривается на должность министра финансов, не является сейчас главной, добавил глава государства.

В.ЯНУКОВИЧ отметил, что рассматриваются еще две кандидатуры на эту должность, и соответствующее решение будет также принято в ближайшие дни.

В.ЯНУКОВИЧ объяснил, что назначение Валерия ХОРОШКОВСКОГО на должность первого вице-премьер-министра Украины вызвано опытом В.ХОРОШКОВСКОГО на предыдущих должностях. «Я бы сказал так: новое поколение приходит к власти такого уровня», - уточнил Президент.

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ТНК-BP решила остановить с 1 марта работу Лисичанского НПЗ

Российско-британская компания ТНК-ВР приняла решение об остановке Лисичанского нефтеперерабатывающего завода (ЧАО «ЛИНИК», Луганская обл.) с 1 марта 2012 года.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ООО «ТНК-BP Коммерс».

«…руководством ТНК-ВР было принято решение приостановить поставки сырья на НПЗ и начать ремонтные работы на «ЛИНИКе» уже с марта», – сказано в сообщении.

Компания отмечает, что ТНК-BP последовательно и открыто, на протяжении уже более года, говорит о критической ситуации в нефтеперерабатывающей отрасли Украины и необходимости введения защитных мер со стороны государства, которые позволят, как минимум, сохранить еще работающие НПЗ.

В первом квартале 2012 г. нефтепереработка в Украине остается убыточной, что существенно влияет на финансовые результаты ТНК-ВР в этой стране. Из шести существующих НПЗ (не включая Шебелинский ГПЗ) постоянно работает только два. При этом данные НПЗ работают на минимальной загрузке, с тем, чтобы максимально сократить финансовые потери.

«Правительство страны до сих пор не приняло решений, позволяющих украинской нефтепереработке выйти из кризиса», – отмечено в сообщении.

Компания напоминает, что 2010 год ТНК-ВР в Украине закончила с убытком в 68 миллионов долларов, по итогам прошлого года также получен негативный финансовый результат. Давальческая переработка стала единственной возможностью поддерживать операционную деятельность завода и позволила улучшить показатели в 2011 году по сравнению с 2010 годом. Однако с конца прошлого года давальческая переработка начала терять экономическую привлекательность вследствие введения Россией новых налоговых норм и изменений на российском рынке нефтепродуктов.

Также в сообщении отмечено, что компания продолжит выполнять свои обязательства по контрактам на поставку нефтепродуктов и сделает все возможное, чтобы полностью обеспечить необходимыми объемами своих клиентов и потребителей.

«НПЗ ЛИНИК, принадлежащий ТНК-ВР, продолжит работать до тех пор, пока не будет вынесено финальное решение относительно дальнейших действий компании на рынке Украины. Данное решение будет приниматься исключительно в соответствии с внутренним регламентом Компании», – добавлено в сообщении.

Справка УНИАН. Лисичанский НПЗ (Луганская обл.) - второй по мощности в Украине завод, способный ежегодно перерабатывать 16 млн. тонн нефти. Завод принадлежит российско-британскому холдингу ТНК-ВР.

ЧАО «ЛИНИК», которое является собственником производственных мощностей Лисичанского НПЗ, входит в группу компаний ТНК-ВР в Украине.

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Предприятия Украины в январе увеличили объем реализованных услуг на 19,3%

Объем реализованных потребителям услуг предприятиями Украины в январе 2012 года составил 20,6 млрд. грн., что в сопоставимых ценах на 19,3% больше по сравнению с январем 2011 года.

Об этом УНИАН сообщили в Государственной службе статистики.

В среднем за отчетный период на одного человека было реализовано услуг на сумму 451,6 грн. В то же время потребление услуг жителями разных регионов Украины не одинаковое и колеблется в рамках от 109,5 грн. на одного человека в Тернопольской области до 2,582 тыс. грн. в Киеве.

Больше половины объема реализованных услуг (50,8%) припадало на услуги разных видов транспорта, почти и связи. Почти треть от общего объема реализованных услуг (31%) составляли услуги по проведению операций с недвижимостью, арендой, инжинирингом и предоставлением услуг предпринимателям. Объем услуг, реализованных предприятиями Киева, Одесской и Донецкой областей, составил больше половины (52,2%) от общего объема предоставленных услуг.

В частности, в январе 2012 года предприятия сферы торговли, ремонта автомобилей, бытовых товаров и предметов личного пользования реализовали услуг на сумму 154,8 млн. грн. (включая НДС), что в 1,5 раза больше по сравнению с январем 2011 года (в том числе населению — 35,9 млн. грн., на 25,5% больше, чем в январе 2011 года).

Гостиницы и рестораны Украины в январе т.г. реализовали услуг на сумму 211,9 млн. грн., что на 12,9% больше, чем за аналогичный период 2011 г. (в том числе населению — 150,5 млн. грн., что на 9,5% больше).

В январе предприятия сферы транспорта и связи реализовали услуг на сумму 11,939 млрд. грн. - на 19,6% больше, чем в январе прошлого года (в том числе населению — 3,27 млрд. грн., что на 15,1% больше).

Предприятия, проводящие операции с недвижимым имуществом, арендой, инжинирингом и предоставляющие услуги предпринимателям, реализовали услуг на сумму 6,391 млрд. грн. - в 1,5 раза больше, чем в январе прошлого года (в том числе населению — 876,4 млн. грн., на 26,3% больше).

В сфере образования в январе т.г. было предоставлено услуг на сумму 248 млн. грн., что на 4,3% больше по сравнению с январем 2011 г. (в том числе населению — 223,3 млн. грн., на 4,1% больше); в сфере охраны здоровья и предоставления социальной помощи – на сумму 444,7 млн. грн., что на 36% больше, чем в январе 2011 г. (в том числе населению — 304,6 млн. грн, на 24,2% больше); в сфере коммунальных и индивидуальных услуг, а также в сфере культуры и спорта – на сумму 1,254 млрд. грн., что на 40% больше по сравнению с январем прошлого года (в том числе населению — 559,4 млн. грн., более чем в 1,5 раза больше).

Справка УНИАН. По данным Госстата, объем реализованных потребителям услуг предприятиями Украины в 2011 году составил 258 млрд. грн., что в сопоставимых ценах на 19% больше по сравнению с 2010 годом.

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ГНСУ утвердила требования к сервисным центрам по обслуживанию налогоплательщиков

Председатель Государственной налоговой службы Украины (ГНСУ) Александр КЛИМЕНКО своим приказом утвердил требования к сервисным центрам по обслуживанию налогоплательщиков и стандарты качества услуг.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ведомства, такие центры будут открыты при каждой налоговой инспекции в стране до конца текущего года (с работой сервисных центров можно ознакомиться на сайте ГНСУ)

Согласно приказу, все сервисные учреждения налоговой службы будут иметь в своей структуре три обязательных секции - секцию приема и выдачи справок и разрешительных документов, секцию приема отчетности и корреспонденции и секцию обслуживания плательщиков.

Кроме того, все сервисные центры оборудуют залами ожидания с Wi-Fi и плазменными экранами, на которых будет транслироваться информация для плательщиков. Тут же планируется разместить платежные терминалы, где можно сразу уплатить налоги, другие обязательные платежи.

Также будет введена должность консультанта-модератора, который обязан помогать людям в поиске необходимой информации на стендах, заполнении документов и т.д.

Также при проектировании сервисных центров предусматривается обеспечение всех условий для лиц с ограниченными физическими возможностями.

Приказ ГНСУ, кроме прочего, включает требования к освещению, противопожарным мерам, безопасности, бытовому комфорту посетителей.

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Парламент Греции списал 107 миллиардов евро долга страны

Парламент Греции 23 февраля одобрил закон об обмене части государственных облигаций, который позволит списать 107 миллиардов евро долга страны частным кредиторам.

Как сообщает Радио Свобода, держатели греческих ценных бумаг получат новые облигации, с номиналом на 53,5% меньшим, чем прежние.

Списание части долгов Греции иностранным банкам и другим частным кредиторам – составная часть соглашения о предоставлении Афинам второго пакета международной финансовой помощи – на сумму 130 миллиардов евро.

Без срочного предоставления кредитов Евросоюза и МВФ Греции уже весной грозил бы дефолт, говорится в сообщении.

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Население с 2015 года сможет самостоятельно выбирать поставщика газа

Национальная комиссия, осуществляющая госрегулирование в сфере энергетики, предлагает предоставить бытовым абонентам степень квалифицированного потребителя газа, которая дает право самостоятельного выбора поставщика ресурса, с 1 января 2015 года.

Об этом сказано в проекте соответствующего постановления регулятора, которым во исполнение положений закона «Об основах функционирования рынка природного газа» предлагается определить степени квалификации потребителей газа.

Согласно документу, промышленным потребителям предлагается предоставить степень квалифицированного потребителя с 1 марта 2012 года, бюджетным организациям – с 1 января 2013 года.

Кроме того, статус квалифицированного потребителя отдельно будет предоставлен теплокоммунэнерго. Для них принцип свободы выбора поставщика будет внедрен с 1 января 2014 года.

Напомним, согласно закону «Об основах функционирования рынка природного газа»

квалифицированным потребителем является потребитель, который имеет

право свободно покупать газ у любого поставщика.

Согласно закону, с января т.г. в Украине должен начаться первый этап либерализации рынка газа, который продлится до 2015 года. В ходе первого этапа планируется разделить функции транспортировки и поставки газа, определить квалифицированных потребителей и гарантированных поставщиков.

Второй этап предусматривает наделение всех потребителей внутри страны статусом квалифицированных потребителей.

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Азаров хочет проверить, куда идут деньги, выделяемые на соцобеспечение

Премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ считает необходимым проверить порядок использования средств, выделяемых на соцобеспечение социально незащищенных слоев населения.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил в ходе обсуждения вопроса реформирования системы предоставления соцуслуг с представителями профильных негосударственных организаций.

«Государство выделяет немалые деньги на социальную защиту наших людей. Вопрос – как эти деньги идут. Самые обездоленные – та категория людей, которая больше всего требует помощи, вот они получают или нет? Или эта помощь у нас растекается? А мы уже знаем, что она растекается, к сожалению. Растекается. И в ряде случаев ее получают и те, кто не должен ее получать», - заявил Н.АЗАРОВ.

Он отметил, что в этом вопросе необходима помощь профильных общественных организаций.

«Здесь нужна нам помощь общественных организаций. Потому что когда, положим, Минсоцполитики начинает этим заниматься или правительство, сразу эту работу оценивают как? Вот хотят урезать какие-то льготы, что-то ограничить. Да не в этом задача. Задача – оптимальным образом использовать ресурсы и чтоб они доходили именно тому человеку, кто в них нуждается, кто без них не выживает и страдает серьезно», - заявил Н.АЗАРОВ.

При этом премьер также подчеркнул важность необходимости развития и улучшения работы профильных общественных организаций, увеличения количества услуг, которые они предоставляют населению.

«Я дам поручение, и не только членам правительства, но и руководителям областных администраций, районных, с тем, чтоб они посмотрели на эту работу. Как поставлена эта работа в районе, городе, области», - сказал Н.АЗАРОВ.

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Украина сможет своей ГТС транспортировать среднеазиатский и азербайджанский газ - Лукьяненко

Украина, в случае отказа России использовать украинскую газотранспортную систему, сможет использовать ГТС для транзита среднеазиатского и азербайджанского газа в страны Европы.

Об этом в комментарии УНИАН заявил пресс-секретарь премьер-министра Украины Виталий ЛУКЬЯНЕНКО.

«В случае отказа России использовать украинскую ГТС для прокачки своего газа, наша труба фактически освободится для транспортировки в Европу среднеазиатского и азербайджанского газа. Над этими проектами можно работать. Также по ней мы сможем со временем экспортировать газ, добытый в Украине», - заявил В.ЛУКЬЯНЕНКО.

«До сих пор в России рассказывали, что мы не можем пропустить среднеазиатский газ, поскольку труба полностью загружена их газом. Если вы переводите газ на другие потоки, тогда давайте нам возможность качать среднеазиатский», - сказал В.ЛУКЬЯНЕНКО.

При этом он отметил, что позиция премьер-министра Украины по поводу того, что Украине нужна новая справедливая цена на газ, а не скидка, остается неизменной.

«Позиция премьер-министра Николай АЗАРОВА - нам скидка не нужна, нам нужна честная цена», - отметил В.ЛУКЬЯНЕНКО.

Как сообщал УНИАН, официальный представитель ОАО «Газпром» Сергей КУПРИЯНОВ 22 февраля заявил, что после реализации запланированных «Газпромом» газотранспортных проектов «Южный поток» и «Северный поток» транзитное значение Украины для экспорта российского газа будет равно нулю.

Ранее ряд СМИ со ссылкой на источники в «Газпроме» сообщали, что Украине предложена скидка на цену газа в размере 10% при условии увеличения объемов закупки газа.

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ЕБРР планирует предоставить «Укрзализныце» кредит в размере 62,5 млн. долл.

Европейский банк реконструкции и развития планирует в ближайшее время предоставить Государственной администрации железнодорожного транспорта («Укрзализныця») кредит в размере 62,5 млн. долларов на обновление подвижного состава.

Как говорится в сообщении банка, переданном агентству УНИАН, "руководством ЕБРР уже принято решение о предоставлении дополнительного финансирования на обновление грузового подвижного состава на сумму 62,5 млн. долл. США, которое ЕБРР надеется подписать в ближайшее время».

Кроме того, ЕБРР сообщает, что банк «работает над подготовкой новых важных проектов по электрификации отдельных железнодорожных направлений».

На сегодня ЕБРР предоставил «Укрзализныце» три долгосрочных кредита на общую сумму 234 млн. долл. США на финансирование закупки современного оборудования для технического обслуживания путей, обновление грузового подвижного состава и строительство Бескидского тоннеля.

Расширить сотрудничество ЕБРР с «Укрзализныцей» позволяет принятие 23 февраля 2012 года Закона «Об особенностях образования государственного акционерного общества железнодорожного транспорта общего пользования» и Закона «О внесении изменений в Закон Украины «О железнодорожном транспорте»

«Эта реформа создаст необходимые условия для привлечения частных инвестиций в железнодорожный транспорт, которые очень необходимы для модернизации железнодорожного сектора Украины и повышения конкурентоспособности украинской экономики», - отметил директор ЕБРР в Украине Андре КУУСВЕК.

Справка УНИАН. 23 февраля 2012 года Верховная Рада Украины приняла во втором чтении предложенные Кабинетом министров законопроекты №9337 о порядке организации акционерного общества на базе государственной администрации железнодорожного транспорта «Укрзализныця» и №9377 о внесении изменений в закон «О железнодорожном транспорте».

Реформирование железнодорожного транспорта Украины будет происходить в три этапа.

На первом этапе (2012-2013 годы) будет создана единая государственная акционерная компания и будут распределены функций между ней и государством. На втором этапе (2013-2015 годы) будут образованы вертикально интегрированные производственно-технологические системы железнодорожного транспорта, структурированные по видам деятельности. На третьем этапе (2016-2019 годы) будет ликвидировано перекрестное субсидирование пассажирских перевозок за счет грузовых и образовано хозяйственное общество в сфере пассажирских перевозок.

Практика создания компании на базе государственного акционерного общества соответствует международной практике, а также – требованиям международных организаций и Европейского Союза. В частности, аналогичная реформа железнодорожного сектора проводилась в Великобритании и Германии.

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Кабмин передал в управление "Укроборонпрому" ряд предприятий

Кабинет Министров Украины определил государственный концерн "Укроборонпром" субъектом управления ряда государственных предприятий.

В частности, как сообщается в обнародованном на правительственном сайте распоряжении КМУ от 22 февраля 2012 г. № 93-р, в управление "Укроборонпрому" переданы государственные предприятия "Специализированная внешнеторговая фирма "Прогресс", "Укроборонсервис", "Укринмаш", "Спецтехноэкспорт", "Промоборонэкспорт", "Внешнеторговая фирма "ТАСКО-экспорт".

Справка УНИАН. Согласно уставу "Укроборонпрома", концерн образован с целью обеспечения эффективного функционирования и управления субъектами хозяйствования государственного сектора экономики, осуществляющих хозяйственную деятельность в сфере разработки, изготовления, реализации, ремонта, модернизации и утилизации вооружения, военной и специальной техники и боеприпасов и принимают участие в военно-техническом сотрудничестве.

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