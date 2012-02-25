Клюев: Одесская область – в числе лидеров по ряду социально-экономических показателей

Одесская область вошла в число лидеров среди других областей по ряду социально-экономических показателей.

Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Андрей КЛЮЕВ, выступая 24 февраля в Одесском национальном академическом театре оперы и балета на торжественном собрании по случаю 80-летия образования Одесской области, сообщили УНИАН в пресс-службе СНБО.

«Главный показатель - это то, что Одесская область вошла в первую пятерку по уровню рождаемости», - заявил А.КЛЮЕВ.

«Отрадно, что в регионе большое внимание уделяется развитию социальной сферы - реконструкции и строительству новых школ и больниц, их оснащению, созданию лучших условий для жизни населения. В частности, область заняла 2-е место по введению в эксплуатацию жилья в 2011 году», - сказал секретарь СНБО Украины.

А.КЛЮЕВ напомнил, что государство видит своей задачей возобновление структуры промышленного производства, наращивание объемов нефтеперерабатывающей промышленности, обеспечение развитие сельского хозяйства.

Секретарь СНБО Украины отметил, что Одесская область является стратегически важным регионом, в том числе и с точки зрения реализации национальных проектов. «Дунайский коридор», «LNG-терминал», «Чистый город» и другие проекты демонстрируют возможности области и говорят о том, какую важную роль играет область в жизни страны, отметил А.КЛЮЕВ.

Он выразил надежду, что повышению благосостояния и достижению нового качества жизни населения региона будет способствовать принятая в конце прошлого года Стратегия развития Одесской области до 2020 года.