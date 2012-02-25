Дело крымского миллионера Файнгольда передано в суд

Прокуратура Крыма передала в суд уголовное дело бизнесмена Иосифа ФАЙНГОЛЬДА, который обвиняется в мошенническом присвоении имущества стоимостью 2,2 млн. грн.

Об этом сообщила пресс-служба крымского надзорного ведомства.

«По результатам расследования бизнесмену предъявлено обвинение в завладении при пособничестве еще семи человек имуществом 44 предпринимателей из Боярки (Киевская область), Симферополя и Евпатории на общую сумму почти 2 млн. грн. Кроме того, ему инкриминируется присвоение коммунального имущества стоимостью 200 тыс. грн.», - говорится в пресс-релизе.

Ведомство направило материалы расследования в Апелляционный суд Крыма для определения подсудности - то есть суда, который будет рассматривать дело.

Как сообщал УНИАН, прокуратура в ноябре 2011 года проинформировала, что в ее производстве находятся девять уголовных дел против экс-депутата Симферопольского горсовета И.ФАЙНГОЛЬДА, они объединены в одно производство.

Правоохранители несколько раз задерживали бизнесмена, а суд отпускал. Сейчас И.ФАЙНГОЛЬД находится на свободе под подпиской о невыезде.