Янукович назначил Шатковского первым заместителем председателя СБУ

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ своим указом №154/2012 назначил Петра ШАТКОВСКОГО первым заместителем председателя Службы безопасности Украины.

Текст документа размещен на официальном сайте главы государства.

Другим своим указом под №153/2012 В.ЯНУКОВИЧ освободил П.ШАТКОВСКОГО от должности заместителя председателя Службы внешней разведки Украины.

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ провел встречу с новым первым заместителем председателя Службы безопасности Украины Петром ШАТКОВСКИМ, в обязанности которого будет входить организация безопасности во время проведения в нашем государстве финальной части Евро-2012.

Об этом сообщает пресс-служба Президента Украины.

Во время встречи глава государства отметил необходимость качественного проведения всех необходимых мер по гарантированию безопасности и комфортного пребывания в Украине гостей и участников масштабного спортивного праздника.

«Украина впервые будет принимать у себя международное спортивное мероприятие такого высокого уровня. Прибудет достаточно много гостей, и они должны чувствовать себя в безопасности. Но эти меры безопасности не должны помешать нашим гостям почувствовать традиционное украинское гостеприимство», - подчеркнул Президент.

Встреча состоялась в резиденции Президента Украины в селе Новые Петровцы (Межигорье).