Янукович о российском газе, кредите МВФ, деле Тимошенко, любви к оппозиции...

Украина и в дальнейшем будет сокращать объемы потребления газа, если не удастся договориться с Россией о новой цене

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ заявляет, что Украина и в дальнейшем будет сокращать объемы потребления газа, если не удастся договориться с Россией о новой цене на газ.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава государства сказал во время общения с писателем и публицистом Виталием КОРОТИЧЕМ в эфире Первого национального телеканала.

Президент отметил, что Украина уже начала сокращать объемы потребления газа, поскольку у нее не было средств платить в полном объеме, предусмотренном контрактами.

«Мы не могли каждый месяц брать в долг или переводить на убытки 500 млн. дол., или переводить их на потребителей», - сказал В.ЯНУКОВИЧ.

Он надеется, что с Россией удастся договориться о новой цене на газ. «И дальше, если мы не договоримся, мы, безусловно, мы другого пути не видим, мы будем вынуждены идти и дальше на сокращение», - сказал он.

В то же время, В.ЯНУКОВИЧ отметил, что в любом случае будет выполняться решение СНБО относительно энергосбережения и диверсификации источников поставок энергоносителей в Украину.

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Украине удалось сократить внешний долг в связи с отсутствием новых траншей МВФ

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ заявляет, что Украине удалось сократить внешний долг в связи с отсутствием новых траншей МВФ.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава государства сказал во время общения с писателем и публицистом Виталием КОРОТИЧЕМ в эфире Первого национального телеканала.

В.ЯНУКОВИЧ отметил, что главная причина того, почему сегодня не возобновляется сотрудничество с МВФ, заключается в том, что украинская власть отказывается повысить тарифы для населения.

«Это главная причина, почему мы с МВФ таскаем этот канат, и пока еще программы есть, но нет кредитов, которые нам крайне необходимы», - сказал В.ЯНУКОВИЧ.

Он отметил, что отсутствие сотрудничества с МВФ - это плохо, но есть и позитивный момент – это уменьшение, а не рост государственного долга, поскольку страна сейчас частично выплачивает внешний долг и не берет новых кредитов.

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Будущее Украины - в привлечении инвестиций и новейших технологий

Привлечение инвестиций и широкое применение новейших технологий является залогом роста национальной экономики, улучшения благосостояния людей и повышения конкурентности украинской продукции на мировых рынках.

Об этом, как сообщили УНИАН в пресс-службе Президента Украины, глава Украинского государства Виктор ЯНУКОВИЧ заявил в интервью программе «Вечера с Виталием Коротичем».

«Без привлечения новейших технологий, без привлечения инвестиций страна не имеет будущего. Только новейшие технологии дадут возможность заниматься энергосбережением, выпускать качественную продукцию с конкурентной ценой», - сказал глава государства.

В.ЯНУКОВИЧ также обратил особое внимание на необходимость существенно увеличить в структуре национального экспорта долю продукции с высокой добавленной стоимостью. «Украина имеет огромный сырьевой потенциал. Наша задача – заниматься углублением переработки сырья, таким образом изменить структуру экспорта, чтобы там была преимущественно продукция с высокой добавленной стоимостью. Это рост экономики, новые рабочие места, наше будущее», - сказал он.

По словам В.ЯНУКОВИЧА, конкурентная среда в мире становится все более жесткой и нужно быть сильными, чтобы такому государству как Украина экспортировать 60% своей продукции. «Мы должны быть конкурентоспособными. Если не будем повышать конкурентоспособность, проводить гибкую политику на международном уровне – это будет означать, что у нас нет перспективы», - подчеркнул Президент.

Украина имеет огромный инвестиционный потенциал, отметил глава государства. «Привлечение инвестиций и новейших технологий – это наша идеология, положенная в основу развития страны», - сказал В. ЯНУКОВИЧ.

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Янукович не ожидал такой шумихи вокруг дела Тимошенко со стороны мирового сообщества

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ отмечает, что не ожидал такой шумихи вокруг дела бывшего премьер-министра Юлии ТИМОШЕНКО со стороны мирового сообщества.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава государства сказал во время общения с писателем и публицистом Виталием КОРОТИЧЕМ в эфире Первого национального телеканала.

«Я не ожидал, что начнется шумиха со стороны какой-либо страны. Я не ожидал, что нам будут указания давать», - сказал он.

Он согласился с высказыванием В.КОРОТИЧА о том, что «не понятно, почему разворачивается такая истерика вокруг дела ТИМОШЕНКО», когда никто ничего не говорил о приговорах бывшему Президент Франции Жаку ШИРАКУ и многим другим. А также он не понимает, почему создается искусственный барьер в связи с делом Ю.ТИМОШЕНКО для евроинтеграции Украины.

«Я с некоторыми Вашими высказываниями согласен, и не просто согласен. Не то слово согласен», - сказал В.ЯНУКОВИЧ.

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Янукович заявляет о готовности встречаться с оппозицией

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ готов встречаться с оппозицией.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава государства сказал, отвечая на вопрос, во время общения с писателем и публицистом Виталием КОРОТИЧЕМ в эфире Первого национального телеканала.

В.ЯНУКОВИЧ заметил, что с удивлением услышал новость о том, что оппозиция требует с ним встречи.

Он подчеркнул, что всегда был готов к общению, в том числе и с оппозицией.

«Я всегда приглашал к себе представителей фракции Верховной Рады, и от оппозиции, и от коалиции, вместе с руководством поговорить на ту или другую тему, обсудить те или другие вопросы. У меня есть постоянное желание встречаться и чувствовать настроения в парламенте», - сказал В.ЯНУКОВИЧ, добавив, что в ближайшее время встретится с оппозицией.

Он подчеркнул, что никому и никогда не закрывал рот, и хорошо понимает, что такое быть в оппозиции. При этом он заметил, что сам был в оппозиции. В частности он сказал, что встречался с Виктором ЮЩЕНКО, который тогда был Президентом, и с Юлией ТИМОШЕНКО, которая возглавляла правительство, и даже подписывал с ними документы.

Он подчеркнул, что всегда выступал за высказывание разных мнений, за конкуренцию, но с первых дней его президентства произошло так, что конкуренция идей превратилась в критиканство, которое привело к тому, что не было желания встречаться.

«Сейчас на волне дешевого популизма идут требования, только требования. Пожалуйста, я приглашу в ближайшее время», - подчеркнул Президент.

Он отметил, что стремится к тому, чтобы общение между оппозицией и властью было цивилизованным и стороны с уважением относились друг к другу.

«Я хочу сказать, что я никогда в своей жизни не серьезно не относился к своим оппонентам – это было и в спорте, и в политике. Я всегда изучал и относился с любовью, вы знаете, к этим отношениям, мягко говоря. Ну, здесь творческий процесс должен быть, и это абсолютно нормально», - сказал В.ЯНУКОВИЧ.

При этом он подчеркнул, что выступает за то, чтобы были определены правила игры, которые выполнялись бы обеими сторонами, и была определенная культура этих отношений.

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