Президент прокомментировал кадровые назначения в правительстве

Азаров должен работать, хотя вопрос его отставки и обсуждался

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ уверен, что премьер-министр Николай АЗАРОВ должен работать и в дальнейшем, хотя вопрос его отставки и обсуждался.

Об этом сообщается на сайте телеканала ICTV, на котором транслировалось интервью В.ЯНУКОВИЧА.

На вопрос, не исчерпал ли свой потенциал премьер-министр Н.АЗАРОВ и не стоит ли его заменить, В.ЯНУКОВИЧ сообщил, что такое развитие событий уже не раз рассматривалось.

"Мы очень открыто эту тему обсуждали в узком кругу. Сначала без Николая Яновича, потом и с ним. У нас команда достаточно сплоченная, и мы позволяем себе о многом говорить. У нас нет кулуарных решений", - заверил Президент.

В.ЯНУКОВИЧ уверен, что Н.АЗАРОВ, с его достоинствами и недостатками, выполнил на данном этапе свою миссию достойно.

"Все-таки мы имеем "плюс" в экономике и в прошлом году, и в этом году. И несмотря на то, что было так трудно. И этот год, он очень непростой, и мы пришли к решению, что это решение (об освобождении его от должности премьер-министра) ослабит правительство, а это значит, ослабит и страну. Тот колоссальный опыт, который есть у АЗАРОВА, его нужно использовать", - считает глава государства.

"Мы пришли к такому решению, что АЗАРОВ должен работать", - сообщил В.ЯНУКОВИЧ.

Президент уверен, что несмотря на негатив, "мы должны быть справедливыми": "Это же не его личные недостатки. Это недостатки, по большому счету, те, которые имела власть".

***

Янукович не считает назначение Клюева секретарем СНБО понижением в должности

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ не считает назначение Андрея КЛЮЕВА секретарем Совета национальной безопасности и обороны понижением в должности.

Об этом он заявил в телеинтервью, транслировавшемся на канале ICTV.

В.ЯНУКОВИЧ отметил, что знает А.КЛЮЕВА более 15 лет, и прошел с ним значительный путь.

"СНБО в последнее время не дотягивал до того уровня, который нужен государству", - назвал причину своего решения Президент.

"И не потому, что Раиса Васильевна БОГАТЫРЕВА плохо работала (предыдущий секретарь СНБО, и действующий вице-премьер - министр здравоохранения Украины - УНИАН). Просто она, как говорят, не для того училась. Она пыталась, она хотела, но – не для того училась", – заявил Президент.

По его словам, он договорился с А.КЛЮЕВЫМ, «что он пойдет и начнет развивать этот стратегический институт».

"Это конституционная должность, она не ниже, чем должность первого вице-премьер-министра", – добавил Президент.

Он также заявил, что имеет достаточный управленческий опыт для того, чтобы почувствовать, когда нужно принимать кадровые решения. «У меня такое чувство есть, и потом, мы все время советуемся. Мы очень много решений принимаем коллегиально», – сказал Президент, добавив, что постоянно работает со своей командой.

«Мы очень взвешенно подходим, в том числе, и к кадровому вопросу. Мы никогда не будем «разбрасываться» людьми », – заявил В.ЯНУКОВИЧ.

В этом контексте он предположил, что экс-министр финансов Федор ЯРОШЕНКО, который пока попросил его о коротком отдыхе, еще найдет свое место во властной команде.

***

Клюев не будет руководить штабом Партии регионов на парламентских выборах

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ заявляет, что новоназначенный секретарь Совета национальной безопасности и обороны Андрей КЛЮЕВ не будет руководить штабом Партии регионов на парламентских выборах 2012 года.

Об этом он заявил в телеинтервью, которое транслировалось на канале ICTV.

«Могу однозначно сказать, что Андрей Петрович (КЛЮЕВ) руководить штабом не будет», – сказал Президент.

Он заявил, что руководителя штаба «регионалы» будут избирать самостоятельно.

При этом В.ЯНУКОВИЧ добавил, что он выразил свою позицию по этому вопросу, и если партийцы прислушиваются к ней, то «это будет правильно».

В то же время Президент отметил, что не знает, прислушаются ли к его пожеланиям «регионалы», когда будут избирать председателя штаба.